Los siguientes límites se aplican a los códigos promocionales:
- Cada empresa puede canjear un código promocional.
- Si usted o su empresa han canjeado un código promocional en el pasado, no podrá canjear otro.
- Los códigos promocionales no son transferibles. Transferir un código promocional dará lugar a la cancelación de la cuenta.
- Los códigos promocionales caducan después de un año.
- Los códigos promocionales no se aplican a ningún producto de Marketplace o servicio de terceros ofrecido por Akamai.
- Las cantidades de crédito no son estándar y se conceden a discreción del equipo de ventas de Akamai.