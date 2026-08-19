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Background

Reglas y condiciones para canjear la promoción

Los siguientes límites se aplican a los códigos promocionales:

  • Cada empresa puede canjear un código promocional.
  • Si usted o su empresa han canjeado un código promocional en el pasado, no podrá canjear otro.
  • Los códigos promocionales no son transferibles. Transferir un código promocional dará lugar a la cancelación de la cuenta.
  • Los códigos promocionales caducan después de un año.
  • Los códigos promocionales no se aplican a ningún producto de Marketplace o servicio de terceros ofrecido por Akamai.
  • Las cantidades de crédito no son estándar y se conceden a discreción del equipo de ventas de Akamai.