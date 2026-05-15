El Código ético de Akamai representa nuestros valores fundamentales: el cliente primero, una sola Akamai, innovación, urgencia y persistencia, integridad, confianza, inclusión y compromiso. Contamos con que todos los empleados, directores, contratistas, proveedores y partners actúen de acuerdo con estos valores y cumplan con el Código, las políticas de Akamai, y las leyes y normativas aplicables.
Equipo global de ética y cumplimiento de Akamai
El equipo global de ética y cumplimiento es una sección del departamento jurídico que asesora a las partes interesadas internas y supervisa los procedimientos diseñados para garantizar que Akamai persigue sus objetivos comerciales, así como su crecimiento continuo, de la manera correcta.
Nuestros procedimientos se integran en diversos procesos comerciales de toda la organización, con un enfoque principal en la conducta ética, las normas antisoborno, los conflictos de interés, el antimonopolio y las sanciones. El cumplimiento de otros requisitos, como la seguridad de la información y la confidencialidad de los datos, está supervisado por otros equipos de Akamai.
Creación de una cultura de cumplimiento
Todos los empleados de Akamai tienen que completar la formación anual obligatoria sobre el Código ético y certificar su compromiso con el cumplimiento de nuestro código. El equipo global de ética y cumplimiento ofrece diferentes formaciones adicionales en directo, asesoramiento y otros recursos para solucionar los diferentes problemas que surjan.
El firme compromiso con una conducta empresarial ética por parte de nuestro equipo ejecutivo, nuestros líderes comerciales y gerentes refuerza la cultura de cumplimiento de Akamai.
Responsabilidad
El equipo global de ética y cumplimiento lleva a cabo evaluaciones internas e independientes de terceros para ayudar a garantizar que sus procedimientos sigan siendo eficaces. Nuestros procedimientos y políticas se actualizan periódicamente para abordar problemas emergentes.
También realizamos investigaciones internas independientes y colaboramos con el departamento de Recursos Humanos de Akamai para tomar medidas correctivas y disciplinarias en caso de que sea necesario.
Transparencia
El director del equipo de ética y cumplimiento informa trimestralmente al Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
Alce la voz
Se anima a los empleados y accionistas de Akamai a que hablen, hagan preguntas y planteen inquietudes. Utilizamos una línea de ética directa telefónica y online disponible 24 horas y gestionada por un tercero, y nuestros empleados tienen diversas vías para plantear inquietudes: a través de sus gerentes, partners comerciales de Recursos Humanos, nuestro departamento jurídico, y nuestro equipo de auditoría interno