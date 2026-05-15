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Background

Ética y cumplimiento

Akamai lleva a cabo sus negocios de manera ética, honesta y de conformidad con la legislación aplicable. No solo se trata de la forma correcta de proceder, sino que es fundamental para garantizar nuestro éxito en el futuro.

Código ético

El Código ético de Akamai representa nuestros valores fundamentales: el cliente primero, una sola Akamai, innovación, urgencia y persistencia, integridad, confianza, inclusión y compromiso. Contamos con que todos los empleados, directores, contratistas, proveedores y partners actúen de acuerdo con estos valores y cumplan con el Código, las políticas de Akamai, y las leyes y normativas aplicables.

Equipo global de ética y cumplimiento de Akamai

El equipo global de ética y cumplimiento es una sección del departamento jurídico que asesora a las partes interesadas internas y supervisa los procedimientos diseñados para garantizar que Akamai persigue sus objetivos comerciales, así como su crecimiento continuo, de la manera correcta.

Nuestros procedimientos se integran en diversos procesos comerciales de toda la organización, con un enfoque principal en la conducta ética, las normas antisoborno, los conflictos de interés, el antimonopolio y las sanciones. El cumplimiento de otros requisitos, como la seguridad de la información y la confidencialidad de los datos, está supervisado por otros equipos de Akamai.

Creación de una cultura de cumplimiento

Todos los empleados de Akamai tienen que completar la formación anual obligatoria sobre el Código ético y certificar su compromiso con el cumplimiento de nuestro código. El equipo global de ética y cumplimiento ofrece diferentes formaciones adicionales en directo, asesoramiento y otros recursos para solucionar los diferentes problemas que surjan.

El firme compromiso con una conducta empresarial ética por parte de nuestro equipo ejecutivo, nuestros líderes comerciales y gerentes refuerza la cultura de cumplimiento de Akamai.

Responsabilidad

El equipo global de ética y cumplimiento lleva a cabo evaluaciones internas e independientes de terceros para ayudar a garantizar que sus procedimientos sigan siendo eficaces. Nuestros procedimientos y políticas se actualizan periódicamente para abordar problemas emergentes.

También realizamos investigaciones internas independientes y colaboramos con el departamento de Recursos Humanos de Akamai para tomar medidas correctivas y disciplinarias en caso de que sea necesario.

Transparencia

El director del equipo de ética y cumplimiento informa trimestralmente al Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

Alce la voz

Se anima a los empleados y accionistas de Akamai a que hablen, hagan preguntas y planteen inquietudes. Utilizamos una línea de ética directa telefónica y online disponible 24 horas y gestionada por un tercero, y nuestros empleados tienen diversas vías para plantear inquietudes: a través de sus gerentes, partners comerciales de Recursos Humanos, nuestro departamento jurídico, y nuestro equipo de auditoría interno

Recursos de ética y cumplimiento

Línea directa de ética

Gracias a la línea directa de ética de Akamai gestionada de forma independiente, los empleados y las partes externas puedan plantear inquietudes de forma anónima. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por vía telefónica u online.

Acceder a la línea directa

Código ético

El Código ético refleja los valores fundamentales de Akamai y esperamos que todos los empleados, directores, contratistas y partners estén a la altura de estos valores y cumplan con lo dispuesto en este Código, en las políticas de Akamai, y en las leyes y normativas aplicables.

Leer código

Disposiciones antisoborno y anticorrupción

Las disposiciones antisoborno y anticorrupción de Akamai ayudan a garantizar que nuestra conducta comercial cumple con la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley del Reino Unido sobre Soborno, y otras leyes y normativas antisoborno aplicables.

Leer la política

Declaración sobre la esclavitud moderna y la trata de personas

Akamai se posiciona en contra de los efectos negativos de la esclavitud, el trabajo forzado u obligatorio, y la trata de personas en sociedades de todo el mundo. En nuestra Declaración sobre la esclavitud moderna y la trata de personas se describen nuestros esfuerzos para abordar estos riesgos.

Leer declaración