El equipo global de ética y cumplimiento es una sección del departamento jurídico que asesora a las partes interesadas internas y supervisa los procedimientos diseñados para garantizar que Akamai persigue sus objetivos comerciales, así como su crecimiento continuo, de la manera correcta.



Nuestros procedimientos se integran en diversos procesos comerciales de toda la organización, con un enfoque principal en la conducta ética, las normas antisoborno, los conflictos de interés, el antimonopolio y las sanciones. El cumplimiento de otros requisitos, como la seguridad de la información y la confidencialidad de los datos, está supervisado por otros equipos de Akamai.