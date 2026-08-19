Los procesos de entrevista variarán en función del puesto y la región en particular. Normalmente, los estudiantes en prácticas tienen de 2 a 3 rondas de entrevistas. En el caso de los puestos técnicos, los candidatos suelen realizar una evaluación técnica.
Arranque su carrera profesional
Descubra los programas Emerging Talent de Akamai, en los que los estudiantes y los recién graduados tienen impacto desde el primer día. Únase como estudiante en prácticas, aprendiz o a través de un programa de rotación para obtener experiencia práctica, mentoría y aptitudes que acelerarán su carrera.
Arranque su carrera profesional
Descubra los programas Emerging Talent de Akamai, en los que los estudiantes y los recién graduados tienen impacto desde el primer día. Únase como estudiante en prácticas, aprendiz o a través de un programa de rotación para obtener experiencia práctica, mentoría y aptitudes que acelerarán su carrera.
Impulse su nueva carrera profesional con Akamai
Aporte sus habilidades y su energía a Akamai y deje su huella en una empresa de tecnología global. Al final de su asignación, contará con una red de colegas motivadores que lo apoyarán en sus estudios y más allá.
Programas de inicio de carrera profesional y profesionales
Akamai ofrece diversos programas globales en varios países para estudiantes y recién graduados. Descubra las oportunidades para aprender, crecer y tener impacto.
Programas globales para estudiantes
Descubra las prácticas y oportunidades profesionales para estudiantes universitarios de todas las regiones.
Programas de formación global
Desarrolle su carrera profesional con nuestros programas de formación globales diseñados para recién graduados, personas que buscan un cambio profesional y profesionales que vuelven a trabajar.
Programa de rotación de finanzas
Desarrolle su carrera profesional de finanzas en Akamai. El programa de desarrollo financiero de Akamai (AFDP) tiene como objetivo formar a los profesionales de las finanzas del futuro dentro de la empresa. Cambridge, MA, EE. UU, híbrido.
Prácticas de verano
- 10 semanas, de finales de mayo hasta mediados de agosto
- Abierto a alumnos que van a empezar su último año
- Cohorte de cuatro
- Acompañamiento de un mentor y un compañero desde el primer día
- La ruta preferida hacia el programa de rotación a tiempo completo
Programa a tiempo completo
- 3 años, tres rotaciones de 1 año, a partir de julio
- Las rotaciones abarcan la organización financiera: planificación y análisis financiero corporativo, financiación de productos, análisis de precios, financiación de ventas, mesas de negociaciones, comisiones, etc.
- Nueva clase de tres analistas cada año
- Reuniones de seguimiento específicas con coordinadores, directores y mentores
- Consiga un puesto permanente en el equipo financiero que mejor se adapte a sus habilidades y experiencia
A quién buscamos
- Pensadores curiosos y analíticos que prosperan en los equipos, asumen responsabilidad y ven esto como el comienzo de una larga carrera en finanzas
- Áreas de estudio preferidas: finanzas, economía, matemáticas, negocios, etc. Los candidatos deben tener un permiso de trabajo vigente en los Estados Unidos; la AFDP no patrocina visados.
Los antiguos alumnos han ocupado puestos de analista sénior, gerente y director en el departamento de finanzas de Akamai.
Conozca a nuestros equipos
Encuentre su lugar en Akamai con uno de nuestros muchos equipos dinámicos. Ofrecemos oportunidades en una amplia variedad de especialidades. Desde finanzas hasta ventas, pasando por investigación de seguridad e ingeniería de software, puede desarrollar sus habilidades con nosotros.
Escuche lo que tienen que decir los profesionales que acaban de iniciar su carrera
Asociaciones
Akamai colabora con valiosos partners y ofrece oportunidades profesionales al inicio de la carrera profesional que celebran los diversos talentos y perspectivas.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Por lo general, la empresa puede contratar estudiantes internacionales con autorización de trabajo en el país en el que solicitan el puesto y residen. Sin embargo, hay excepciones, que una persona experta en contratación confirmará.
Sí, todas nuestras prácticas son remuneradas. Creemos que es importante recompensar adecuadamente a nuestros estudiantes en prácticas por su trabajo y brindarles la oportunidad de adquirir experiencia práctica en el mundo real.
Akamai cuenta con varios programas para estudiantes y recién graduados. A continuación se muestra un breve resumen:
- Prácticas para estudiantes: ideales para estudiantes que desean tener su primera experiencia laboral relacionada con sus estudios.
- Educación cooperativa (Co-op): es la mejor opción para estudiantes que desean integrar el aprendizaje en el aula con la experiencia práctica en el trabajo durante un periodo más largo.
- Prácticas: adecuadas para recién graduados y personas que quieren cambiar de profesión y que buscan programas de formación estructurados que combinen el aprendizaje en el trabajo con un enfoque práctico.
- Programas de rotación: perfectos para recién graduados o profesionales al inicio de su carrera profesional que deseen explorar diferentes departamentos o funciones dentro de la empresa.
Para obtener más información, vaya a la sección Programas de inicio de carrera profesional y profesionales.
Los estudiantes en prácticas asisten a muchos eventos diferentes durante su estancia en Akamai. Entre ellos se incluyen sesiones de preguntas y respuestas con directivos sénior de Akamai, talleres de desarrollo profesional para desarrollar habilidades y, por supuesto, eventos sociales para conocer a sus compañeros y compañeras de prácticas.