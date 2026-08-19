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Inicio de carrera profesional

Está en el lugar correcto. Únase a nuestros programas Emerging Talent para empezar un nuevo comienzo.

Buscar puestos de trabajo

Arranque su carrera profesional

Descubra los programas Emerging Talent de Akamai, en los que los estudiantes y los recién graduados tienen impacto desde el primer día. Únase como estudiante en prácticas, aprendiz o a través de un programa de rotación para obtener experiencia práctica, mentoría y aptitudes que acelerarán su carrera.

Ver el vídeo (2:11)

Arranque su carrera profesional

Descubra los programas Emerging Talent de Akamai, en los que los estudiantes y los recién graduados tienen impacto desde el primer día. Únase como estudiante en prácticas, aprendiz o a través de un programa de rotación para obtener experiencia práctica, mentoría y aptitudes que acelerarán su carrera.

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Impulse su nueva carrera profesional con Akamai

Aporte sus habilidades y su energía a Akamai y deje su huella en una empresa de tecnología global. Al final de su asignación, contará con una red de colegas motivadores que lo apoyarán en sus estudios y más allá.

Tutoría y red de contactos

Obtenga la orientación profesional de un mentor asignado. Colabore con un equipo global de participantes en el programa.

Proyectos e impacto

Marque una diferencia real innovando y desarrollando soluciones para las iniciativas empresariales actuales.

Responsabilidad social

Amplíe su perspectiva convirtiéndose en parte de un equipo diverso y socialmente responsable.

Flexibilidad

Trabaje de una manera que funcione para usted. La mayoría del personal puede elegir dónde desea trabajar: en la oficina, en casa o ambas.

Programas de inicio de carrera profesional y profesionales

Akamai ofrece diversos programas globales en varios países para estudiantes y recién graduados. Descubra las oportunidades para aprender, crecer y tener impacto.

Programas globales para estudiantes

Descubra las prácticas y oportunidades profesionales para estudiantes universitarios de todas las regiones.

América

Obtenga más información sobre nuestros programas en América.

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EMEA

Obtenga más información sobre nuestros programas en EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

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APJ

Obtenga más información sobre nuestros programas en la región de Asia-Pacífico.

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Programas de formación global

Desarrolle su carrera profesional con nuestros programas de formación globales diseñados para recién graduados, personas que buscan un cambio profesional y profesionales que vuelven a trabajar.

Prácticas

Los recién graduados y aquellos que buscan comenzar una nueva trayectoria profesional pueden encontrar aprendizaje formal y apoyo en Akamai.

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Prácticas para militares

Akamai apoya a la comunidad militar a través de nuestros programas de prácticas.

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Programas de vuelta al trabajo

Los candidatos que regresan de un descanso en su carrera profesional pueden encontrar asistencia integral y nuevas oportunidades de aprendizaje en Akamai.

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Programa de rotación de finanzas

Desarrolle su carrera profesional de finanzas en Akamai. El programa de desarrollo financiero de Akamai (AFDP) tiene como objetivo formar a los profesionales de las finanzas del futuro dentro de la empresa. Cambridge, MA, EE. UU, híbrido.

Prácticas de verano

  • 10 semanas, de finales de mayo hasta mediados de agosto
  • Abierto a alumnos que van a empezar su último año
  • Cohorte de cuatro
  • Acompañamiento de un mentor y un compañero desde el primer día
  • La ruta preferida hacia el programa de rotación a tiempo completo

Programa a tiempo completo

  • 3 años, tres rotaciones de 1 año, a partir de julio
  • Las rotaciones abarcan la organización financiera: planificación y análisis financiero corporativo, financiación de productos, análisis de precios, financiación de ventas, mesas de negociaciones, comisiones, etc.
  • Nueva clase de tres analistas cada año
  • Reuniones de seguimiento específicas con coordinadores, directores y mentores
  • Consiga un puesto permanente en el equipo financiero que mejor se adapte a sus habilidades y experiencia

A quién buscamos

  • Pensadores curiosos y analíticos que prosperan en los equipos, asumen responsabilidad y ven esto como el comienzo de una larga carrera en finanzas
  • Áreas de estudio preferidas: finanzas, economía, matemáticas, negocios, etc. Los candidatos deben tener un permiso de trabajo vigente en los Estados Unidos; la AFDP no patrocina visados.

Los antiguos alumnos han ocupado puestos de analista sénior, gerente y director en el departamento de finanzas de Akamai.

Ver detalles del programa

Conozca a nuestros equipos

Encuentre su lugar en Akamai con uno de nuestros muchos equipos dinámicos. Ofrecemos oportunidades en una amplia variedad de especialidades. Desde finanzas hasta ventas, pasando por investigación de seguridad e ingeniería de software, puede desarrollar sus habilidades con nosotros.

Seguridad

Nuestro Grupo de Tecnología de Seguridad (STG) protege la vida online con soluciones de seguridad en la nube de primera clase.

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Nube

Nuestro Grupo de Tecnología de Nube (CTG) tiene como objetivo capacitar a los clientes para crear potentes aplicaciones distribuidas a través de una plataforma en la nube sencilla y escalable.

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Marketing y ventas

Nuestras divisiones de marketing y ventas promueven nuestra marca y ofrecen soluciones digitales líderes a nuestros clientes.

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Servicios

Nuestra división de servicios se dedica a ofrecer la mejor experiencia al cliente

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Funciones globales

Nuestras funciones globales incluyen recursos humanos, finanzas, asuntos jurídicos, TI y equipos de asistencia interna.

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Escuche lo que tienen que decir los profesionales que acaban de iniciar su carrera

Wiktoria Martynska headshot

Wiktoria Martynska, estudiante en prácticas, Operaciones de plataforma

"Akamai se preocupa mucho por sus empleados y tenemos numerosas oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y divertirnos".

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Sumukh Kowndinya headshot

Sumukh Kowndinya, estudiante en prácticas de Cloud Platform Infrastructure

"Esta es la mejor experiencia de aprendizaje de mi vida".

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Shiqi Cheng headshot

Shiqi Cheng, estudiante en prácticas de Ingeniería de software

"Lo que más me gusta de Akamai es lo flexible y acogedora que es la comunidad".

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Asociaciones

Akamai colabora con valiosos partners y ofrece oportunidades profesionales al inicio de la carrera profesional que celebran los diversos talentos y perspectivas.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Los procesos de entrevista variarán en función del puesto y la región en particular. Normalmente, los estudiantes en prácticas tienen de 2 a 3 rondas de entrevistas. En el caso de los puestos técnicos, los candidatos suelen realizar una evaluación técnica.

Por lo general, la empresa puede contratar estudiantes internacionales con autorización de trabajo en el país en el que solicitan el puesto y residen. Sin embargo, hay excepciones, que una persona experta en contratación confirmará.

Sí, todas nuestras prácticas son remuneradas. Creemos que es importante recompensar adecuadamente a nuestros estudiantes en prácticas por su trabajo y brindarles la oportunidad de adquirir experiencia práctica en el mundo real.

Akamai cuenta con varios programas para estudiantes y recién graduados. A continuación se muestra un breve resumen:

  • Prácticas para estudiantes: ideales para estudiantes que desean tener su primera experiencia laboral relacionada con sus estudios.
  • Educación cooperativa (Co-op): es la mejor opción para estudiantes que desean integrar el aprendizaje en el aula con la experiencia práctica en el trabajo durante un periodo más largo.
  • Prácticas: adecuadas para recién graduados y personas que quieren cambiar de profesión y que buscan programas de formación estructurados que combinen el aprendizaje en el trabajo con un enfoque práctico.
  • Programas de rotación: perfectos para recién graduados o profesionales al inicio de su carrera profesional que deseen explorar diferentes departamentos o funciones dentro de la empresa.

Para obtener más información, vaya a la sección Programas de inicio de carrera profesional y profesionales.

Los estudiantes en prácticas asisten a muchos eventos diferentes durante su estancia en Akamai. Entre ellos se incluyen sesiones de preguntas y respuestas con directivos sénior de Akamai, talleres de desarrollo profesional para desarrollar habilidades y, por supuesto, eventos sociales para conocer a sus compañeros y compañeras de prácticas.

Conectémonos para hacer crecer su carrera profesional

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Manténgase en contacto con nuestro equipo global de talentos para recibir actualizaciones sobre nuevas funciones, eventos y mucho más.

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