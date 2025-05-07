X
Servicios globales de Akamai

Confíe en los servicios globales para acelerar los resultados y maximizar el retorno de la inversión. Nuestros expertos están disponibles de forma ininterrumpida para ayudarlo a resolver los desafíos más difíciles.

Información sobre el producto Standard Support

Servicios de seguridad

Servicios de seguridad

Adelántese a las ciberamenazas más sofisticadas con la ayuda de nuestros reconocidos expertos del sector. Refuerce su estrategia de seguridad con las personas, los procesos y la tecnología adecuados.

Asistencia

Security Optimization Assistance

Asistencia prestada por expertos para optimizar y mantener las soluciones de seguridad en la nube de Akamai.

Guía

Readiness and Response Service

Asesoramiento y acceso directo a los centros de control de operaciones de seguridad de Akamai.

Gestión, detección y respuesta

Managed Security Service

Gestión, supervisión y mitigación de incidentes de seguridad en un servicio completamente gestionado.

Protección de API

API Security Operationalization & Advisory Services

Mejore su estrategia de seguridad de API y manténgalas protegidas con revisiones periódicas y medidas adicionales.

Optimización

Managed Network Cloud Firewall

Akamai Managed Network Cloud Firewall, un servicio gestionado que mejora la protección de su firewall.

Supervisión y pruebas de API

Managed Service for API Performance

La supervisión y las pruebas proactivas mantienen sus API disponibles, flexibles y conformes.

Integración y protección de API

Paquete de servicios de Akamai API Security

Una oferta de servicios integral para reforzar su estrategia de seguridad de API.

Detección y respuesta de DNS

Managed Service de Akamai DNS Posture Management

Supervisión, orientación de la mano de expertos y asesoramiento para garantizar el cumplimiento.

Servicios de Akamai Guardicore Segmentation

Servicios de Akamai Guardicore Segmentation

Contactar con el servicio de asistencia de Akamai Guardicore Segmentation

Servicios profesionales

El equipo de ingenieros dedicado trabajará codo con codo con su personal para implementar lo que haga falta y proporcionarle justo el servicio que necesita.

Planes de asistencia

Hay disponibles opciones de asistencia con respuesta de expertos tanto en modalidad exclusiva en horario laborable como en modalidad de servicio ininterrumpido, para brindar soluciones para todo tipo de necesidades.

Gestor técnico dedicado

Un ingeniero específico colaborará proactivamente con su equipo para facilitar todo lo relacionado con la implementación.

Formación y certificación

Nuestra formación y certificación práctica prepara a su personal clave para maximizar el valor de la implementación.

Servicios en el Edge

Servicios en el Edge

Proporcione experiencias digitales fluidas optimizadas para un mundo dinámico con la ayuda de nuestros expertos y la mejor tecnología disponible.

Asistencia

Plus Service and Support

Asistencia experta para adaptarse rápidamente, promover la adopción de productos y optimizar con regularidad.

Guía

Advanced Service and Support

Asesoramiento y asistencia de expertos para cerrar las brechas de visibilidad, detectar los problemas y optimizar.

Gestión

Premium Service and Support 3.0

El máximo nivel de servicio: tiempo de respuesta más rápido, supervisión proactiva, equipo integrado y mucho más.

Akamai University

Akamai University: capacitación de clientes

Amplíe sus conocimientos sobre las soluciones de Akamai, aprenda a optimizarlas para su entorno y mejore sus habilidades de configuración mediante formación en directo.

Resumen del programa

Saque el máximo partido a su inversión en las soluciones de Akamai con formación impartida por instructor.

Cartera de formación

Amplíe su conocimiento de nuestras soluciones de seguridad, distribución de contenido y edge computing.

Calendario de formación

Vea el calendario de formación más reciente para los cursos de Akamai University.

Servicios adicionales

Servicios adicionales

Gracias a una visibilidad inigualable y a la supervisión ininterrumpida, los servicios globales pueden ayudar a lograr un rendimiento, una calidad y una disponibilidad superiores de sus servicios diarios y de sus eventos más destacados.

Centro de control de operaciones de emisión

Confíe la gestión de sus transmisiones a nuestros expertos multimedia y disfrute de una calidad superior.

Enhanced Support SLA

Asistencia ilimitada e ininterrumpida para resolver problemas de rendimiento o disponibilidad relacionados con los servicios de Akamai.

Event Support

Asistencia para la preparación de eventos multimedia destacados, lanzamientos de juegos y actualizaciones de software.

Servicios de cloud computing

Servicios de cloud computing

Guiar a los clientes en su transición a la nube de Akamai, optimizar las operaciones, ofrecer soluciones personalizadas y gestionar la infraestructura de nube.

Enhanced Compute Support

Asistencia prioritaria para cloud computing para responder más rápido y resolver los problemas con mayor celeridad.

Enhanced Compute Support con respaldo activo

Asistencia prioritaria y respaldo activo de cloud computing para resolver los problemas más rápido y mejorar la capacidad de servicio.

Comprehensive Compute Services

Aproveche al máximo su inversión en cloud computing gracias al asesoramiento experto y la asistencia fiable para cargas de trabajo esenciales.

Akamai Managed Service for Compute

Céntrese en el éxito empresarial mientras Akamai gestiona proactivamente su infraestructura en la nube.

