Lideramos con la inclusión en todo lo que hacemos: es la base de nuestro equipo global. Como valor fundamental, refuerza la diversidad de orígenes, estilos y puntos de vista, e impulsa nuestro compromiso para alcanzar nuestros objetivos. En Akamai, se escuchan todas las voces y todo el mundo tiene su lugar. Nuestras diferencias y visión compartida nos hacen más fuertes y más conectados con nuestros clientes, partners y comunidades.