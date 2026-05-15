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Inclusión, diversidad y compromiso

Trabajamos para transformar el mundo mediante nuestro compromiso con un cambio positivo.

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Por qué lo llamamos inclusión, diversidad y compromiso

Lideramos con la inclusión en todo lo que hacemos: es la base de nuestro equipo global. Como valor fundamental, refuerza la diversidad de orígenes, estilos y puntos de vista, e impulsa nuestro compromiso para alcanzar nuestros objetivos. En Akamai, se escuchan todas las voces y todo el mundo tiene su lugar. Nuestras diferencias y visión compartida nos hacen más fuertes y más conectados con nuestros clientes, partners y comunidades.

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Ver el vídeo (3:08)

Inclusión y diversidad

Para nosotros, la inclusión significa respetarnos unos a otros, valorar nuestras diferencias y fomentar el crecimiento. La diversidad potencia las capacidades y los orígenes únicos para que, juntos, podamos asumir y resolver desafíos globales.

Contratación inclusiva

Utilizamos descripciones inclusivas de los puestos de trabajo e incluimos grupos de entrevistadores. Nuestros programas promueven un amplio abanico de grupos de las disciplinas CTIM y desarrollan el talento.

Responsabilidad corporativa

Nos esforzamos por operar en consonancia con nuestros valores fundamentales de responsabilidad, comunidad y confianza, para crear un impacto positivo.

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Informes de remuneración

Llevamos a cabo informes sobre la brecha salarial y análisis periódicos sobre igualdad de remuneración de los empleados que analizan el género a nivel general y abarcan la raza y el género en EE. UU.

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Realice un seguimiento de nuestro progreso

Nos esforzamos por mantener a Akamai como un lugar de trabajo excepcional en el que nuestros empleados globales estén comprometidos e ilusionados. Mostramos nuestra dedicación ofreciendo regularmente transparencia a los datos de nuestros empleados en todo el mundo.

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Gráfico Representación por género, global

Compromiso

Para nosotros, el compromiso de la plantilla consiste en liberar la creatividad y la resiliencia de todos nuestros empleados. Como empresa que da prioridad a los empleados, nuestro deseo es mejorar las experiencias de toda nuestra plantilla y de las partes interesadas.

Programas de participación

Programas para empleados

Los programas para empleados de Akamai promueven un alto nivel de compromiso. Estos programas, desde los locales hasta los globales, promueven la participación activa para empoderar a todos sus empleados y fomentar de ese modo el crecimiento personal, unas conexiones más sólidas y el compromiso de la comunidad.

Más información

Grupos de recursos para empleados (ERG)

Los grupos de recursos para empleados, o ERG, son grupos de voluntarios dirigidos por los empleados con la misión compartida de promover un lugar de trabajo conectado. Todos los empleados pueden unirse a los ERG. En la actualidad, Akamai se enorgullece de contar con ocho ERG globales, que representan en conjunto a más de 2200 miembros.

Círculo de los asiáticos y los isleños del Pacífico (APIC)

Celebra y honra el patrimonio de los asiáticos y los isleños del Pacífico promoviendo un espacio seguro e inclusivo.

IndUS

Unifica a los empleados del sur de Asia, mejorando la contratación, la integración y el desarrollo cultural.

In Reach logo

In Reach

Se centra en los empleados con discapacidades físicas y/o problemas de salud mental y las personas que les brindan su apoyo.

Veteranos militares

Pone de relieve la diversa y valiosa contribución de las familias de militares y veteranos.

Akamai ERG Ohana logo

Ohana

Capacita a los talentos racialmente diversos de Akamai que tienen lazos con la cultura negra, hispana y latinoamericana.

ERG Out at Akamai logo

Out@Akamai

Proporciona apoyo, recursos y un espacio seguro para los empleados LGBTQIA+ y sus simpatizantes.

Parents@akamai logo

Parents@Akamai

Apoya a los cuidadores, fomentando el crecimiento profesional y abordando los retos de la paternidad laboral.

Akamai ERG Global Womens Forum

Foro de la Mujer

Fomenta la concienciación; comparte desafíos, asesoramiento y formación; y promueve la carrera profesional de la mujer.

Premios y reconocimiento por nuestro trabajo

Organizaciones de todo el mundo reconocen nuestro compromiso con nuestros empleados. Estos premios nos inspiran en nuestro trabajo para crear un lugar de trabajo que dé la bienvenida y celebre las diferentes capacidades y orígenes de nuestros magníficos empleados.

  • Apoyo a las familias en las labores de cuidados 2025
    U.S. News y World Report
  • Mejores lugares en los que trabajar para la inclusión 2025
    Newsweek y Plant-A Insights Group
  • Mejores empresas en las que trabajar de Estados Unidos para la diversidad 2025 Newsweek y Statista
  • Excelencia en I+D+i 2025
    RippleMatch
  • Mejores lugares en los que trabajar para las mujeres 2025
     Poland Great Places to Work
  • Empresas por la diversidad 2024
    Forbes America's Best
  • Índice de igualdad de género 2023
    Bloomberg
  • Gran lugar en el que trabajar en diversidad, equidad, inclusión y pertenencia 2023
    GPTW India

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Informes locales de ID&E

Akamai se compromete a fomentar un entorno de trabajo inclusivo, lo que se refleja en iniciativas locales como los análisis de la brecha salarial local que promueven la transparencia y el progreso continuo.

Brasil

Datos semestrales de equidad salarial publicados en Brasil.

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Irlanda

Datos anuales de la brecha salarial de género publicados en Irlanda.

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Israel

Datos anuales de la brecha salarial de género publicados en Israel.

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