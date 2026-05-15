Inclusión y diversidad
Para nosotros, la inclusión significa respetarnos unos a otros, valorar nuestras diferencias y fomentar el crecimiento. La diversidad potencia las capacidades y los orígenes únicos para que, juntos, podamos asumir y resolver desafíos globales.
Nuestro equipo opina: ¿Qué hace de Akamai un lugar inclusivo y diverso?
Realice un seguimiento de nuestro progreso
Nos esforzamos por mantener a Akamai como un lugar de trabajo excepcional en el que nuestros empleados globales estén comprometidos e ilusionados. Mostramos nuestra dedicación ofreciendo regularmente transparencia a los datos de nuestros empleados en todo el mundo.
Compromiso
Para nosotros, el compromiso de la plantilla consiste en liberar la creatividad y la resiliencia de todos nuestros empleados. Como empresa que da prioridad a los empleados, nuestro deseo es mejorar las experiencias de toda nuestra plantilla y de las partes interesadas.
Grupos de recursos para empleados (ERG)
Los grupos de recursos para empleados, o ERG, son grupos de voluntarios dirigidos por los empleados con la misión compartida de promover un lugar de trabajo conectado. Todos los empleados pueden unirse a los ERG. En la actualidad, Akamai se enorgullece de contar con ocho ERG globales, que representan en conjunto a más de 2200 miembros.
Premios y reconocimiento por nuestro trabajo
Organizaciones de todo el mundo reconocen nuestro compromiso con nuestros empleados. Estos premios nos inspiran en nuestro trabajo para crear un lugar de trabajo que dé la bienvenida y celebre las diferentes capacidades y orígenes de nuestros magníficos empleados.
- Apoyo a las familias en las labores de cuidados 2025
U.S. News y World Report
- Mejores lugares en los que trabajar para la inclusión 2025
Newsweek y Plant-A Insights Group
- Mejores empresas en las que trabajar de Estados Unidos para la diversidad 2025 Newsweek y Statista
- Excelencia en I+D+i 2025
RippleMatch
- Mejores lugares en los que trabajar para las mujeres 2025
Poland Great Places to Work
- Empresas por la diversidad 2024
Forbes America's Best
- Índice de igualdad de género 2023
Bloomberg
- Gran lugar en el que trabajar en diversidad, equidad, inclusión y pertenencia 2023
GPTW India
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Informes locales de ID&E
Akamai se compromete a fomentar un entorno de trabajo inclusivo, lo que se refleja en iniciativas locales como los análisis de la brecha salarial local que promueven la transparencia y el progreso continuo.