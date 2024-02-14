Soluciones de seguridad
Proteja las aplicaciones que impulsan su negocio todos los días y en todo momento
Últimas noticias sobre seguridad
Akamai supera a otros proveedores de WAAP: Consulte los datos
SecureIQLab ha puesto a prueba las soluciones de protección de API y aplicaciones web (WAAP) líderes en la nube frente a más de 1360 amenazas. Akamai se alzó con la victoria en comparación con AWS, CloudFlare y Microsoft.
Juntos podemos proteger las experiencias de marca que ofrece
Utilizando la escala de nuestra plataforma global y su visibilidad de las amenazas, colaboramos con usted para prevenirlas, detectarlas y mitigarlas, tanto en entornos locales como en la nube, de forma que pueda generar confianza en la marca y cumplir su visión.
Refuerce su estrategia de seguridad
Innove más rápido y reduzca los riesgos de seguridad, sabiendo que su protección evoluciona más rápido que las amenazas o la competencia.
Libere a su equipo de seguridad para que pueda enfocarse en sus actividades
Deje que los expertos en ciberseguridad se centren en los principales flujos de trabajo, sabiendo que nuestras soluciones son su aliado para la respuesta ante incidentes.
Obtenga información sobre las amenazas emergentes
Aproveche nuestra inteligencia sobre amenazas y soluciones de corrección para prepararse ante los ciberataques que pueden afectar a su empresa.
Akamai ha recibido la distinción Custormers' Choice por quinto año consecutivo
“Akamai por encima de cualquier otra opción". — Director sénior de Tecnología, sector del retail
Productos de ciberseguridad
- Aplicaciones y API seguras
- Implemente Zero Trust
- Detenga los ataques DDoS y DNS
- Protección contra los bots y la usurpación
- Obtenga asistencia activa de forma ininterrumpida
Proteja las cargas de trabajo con una gran seguridad de las aplicaciones
Evite la entrada o la propagación de filtraciones de datos, malware y ransomware
Proteja sus sitios y activos frente a las amenazas de seguridad
Detenga la usurpación de cuentas, el scraping evasivo y la suplantación de identidad de marca.
Obtenga asistencia activa para los ciberataques
Obtenga información sobre los vectores de ataque más recientes con Akamai Security Research
Información puntual sobre inteligencia contra amenazas con orientación práctica para ayudarle a identificar las amenazas de seguridad y reforzar su estrategia