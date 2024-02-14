X
Soluciones de seguridad

Proteja las aplicaciones que impulsan su negocio todos los días y en todo momento

Consultar cartera

Últimas noticias sobre seguridad

Blog

Cómo reescriben los bots de IA las reglas del mundo de los editores

Descubra cómo Akamai le puede ayudar a proteger, controlar y rentabilizar su contenido a medida que la IA redefine la forma en que las personas encuentran la información.

Blog

La gestión de bots LLM e IA se ha convertido en un problema esencial para las empresas: Hágalo bien

Los bots de IA, los agentes y los scrapers de LLM quieren su contenido. A continuación, se explica cómo gestionarlos para que ayuden y no sean un obstáculo para su negocio.

Blog

De la VPN a Zero Trust: por qué ha llegado el momento de retirar las VPN tradicionales

Lea cómo el enfoque Zero Trust de Akamai elimina las vulnerabilidades de las VPN y ofrece un mayor rendimiento y una mejor experiencia de usuario al tiempo que simplifica las operaciones.

Akamai supera a otros proveedores de WAAP: Consulte los datos

SecureIQLab ha puesto a prueba las soluciones de protección de API y aplicaciones web (WAAP) líderes en la nube frente a más de 1360 amenazas. Akamai se alzó con la victoria en comparación con AWS, CloudFlare y Microsoft.

Juntos podemos proteger las experiencias de marca que ofrece

Utilizando la escala de nuestra plataforma global y su visibilidad de las amenazas, colaboramos con usted para prevenirlas, detectarlas y mitigarlas, tanto en entornos locales como en la nube, de forma que pueda generar confianza en la marca y cumplir su visión.

Refuerce su estrategia de seguridad

Innove más rápido y reduzca los riesgos de seguridad, sabiendo que su protección evoluciona más rápido que las amenazas o la competencia.

Libere a su equipo de seguridad para que pueda enfocarse en sus actividades

Deje que los expertos en ciberseguridad se centren en los principales flujos de trabajo, sabiendo que nuestras soluciones son su aliado para la respuesta ante incidentes.

Obtenga información sobre las amenazas emergentes

Aproveche nuestra inteligencia sobre amenazas y soluciones de corrección para prepararse ante los ciberataques que pueden afectar a su empresa.

Productos de ciberseguridad

Aplicaciones y API seguras

Proteja las cargas de trabajo con una gran seguridad de las aplicaciones

Obtenga más información sobre cómo proteger las aplicaciones y las API

API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

Firewall for AI

Proteja las aplicaciones basadas en IA con seguridad adaptable de entorno multinube para los LLM.

Prolexic

Proteja su infraestructura frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).

Client-Side Protection & Compliance

Facilite el cumplimiento de la norma del sector de las tarjetas de pago (PCI) y proteja su sitio web frente a ataques de JavaScript.

Edge DNS

Akamai DNS protege el DNS en las instalaciones, en la nube e híbrido, al tiempo que garantiza una alta disponibilidad y rendimiento.

Implemente Zero Trust

Evite la entrada o la propagación de filtraciones de datos, malware y ransomware

Obtenga más información sobre Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

Enterprise Application Access

Mitigue el acceso en la red y permita acceder de forma granular a las aplicaciones en función de la identidad y el contexto.

Secure Internet Access Enterprise

Detecte y bloquee de forma proactiva los ataques de malware, ransomware, phishing y exfiltración de datos.

Akamai MFA

Mitigue el robo de cuentas de empleados con la autenticación multifactorial a prueba de phishing basada en FIDO2.

Akamai Hunt

Encuentre y corrija los riesgos de seguridad más evasivos con un servicio gestionado de búsqueda de amenazas.

Detenga los ataques DDoS y DNS

Proteja sus sitios y activos frente a las amenazas de seguridad

Obtenga información sobre la protección contra DDoS

Prolexic

Proteja su infraestructura frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

Edge DNS

Confíe en un DNS con un alto nivel de seguridad para garantizar la disponibilidad continua de aplicaciones web y API.

DNS Posture Management

Refuerce la seguridad de DNS con visibilidad, información sobre riesgos y corrección guiada.

Protección contra los bots y la usurpación

Detenga la usurpación de cuentas, el scraping evasivo y la suplantación de identidad de marca.

Conozca la protección contra los bots y la usurpación

Bot Manager

Gestión avanzada de bots diseñada para detectar y mitigar bots maliciosos complejos y permitir al mismo tiempo los bots legítimos.

Brand Protector

Detecte y mitigue los ataques de suplantación de marca, incluidos el phishing y los sitios web falsos.

Content Protector

Descubra cómo evitar que los scrapers roben su contenido y reduzcan sus tasas de conversión.

Obtenga asistencia activa de forma ininterrumpida

Obtenga asistencia activa para los ciberataques

Managed Security Service

Gestión, supervisión y mitigación de la seguridad. Un servicio completamente gestionado.

Obtenga información sobre los vectores de ataque más recientes con Akamai Security Research

Información puntual sobre inteligencia contra amenazas con orientación práctica para ayudarle a identificar las amenazas de seguridad y reforzar su estrategia

Comprenda los avisos sobre amenazas

Descubra cómo evolucionan los ataques

Acceda a herramientas de gestión de amenazas de código abierto

Lea nuestro informe