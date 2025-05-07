Administrar las preferencias de cookies

Cookies en Akamai.com
Una cookie es un pequeño bloque de datos que, cuando un usuario visita un sitio web, el sitio web pide al navegador almacenar en el dispositivo para recordar información sobre el usuario, como la preferencia de idioma o las credenciales de inicio de sesión. Estas cookies las establecemos nosotros y se denominan cookies propias. También utilizamos cookies de terceros (aquellas procedentes de un dominio diferente al del sitio web que está visitando el usuario) con fines de publicidad y marketing.
Puede gestionar sus preferencias de almacenamiento de cookies propias y de terceros en su dispositivo de Akamai.com a fin de recordar detalles de registro, elaborar estadísticas para mejorar la facilidad de uso, analizar el uso de nuestra web, personalizar el contenido que le ofrecemos y ayudarnos a seleccionar la oferta publicitaria. Para ello, haga clic en el enlace "Configuración de cookies" que se muestra a continuación.
Puede configurar su navegador para bloquear todas las cookies o para recibir avisos en caso de que se utilicen cookies. Tenga en cuenta que Akamai.com utiliza cookies del lado del cliente para registrar sus preferencias. Esto quiere decir que, si borra las cookies del navegador o utiliza uno distinto, no se conservarán dichas preferencias. Por lo tanto, le recomendamos visitar Akamai.com en todos los navegadores que utilice para que sus preferencias de cookies se reflejen en todos los navegadores.
Lista de cookies
Las cookies de Akamai.com se clasifican en diferentes tipos. Siga leyendo para obtener más información sobre cada una de estas categorías y las cookies que se incluyen en cada una.
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen como respuesta a las acciones del usuario, por ejemplo, en una solicitud de servicios, al establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios.
|Subgrupo de cookies
|Cookies
|Cookies utilizadas
|www.akamai.com/es
|ApplicationGatewayAffinity
|Propias
|akamai.com/es
|-tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g , _abck , bm_sv ,
ak_bmsc , bm_sz , AKA_A2 , test
|Propias
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten hacer un recuento de las visitas y de las fuentes de tráfico, de manera que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son más populares y cuáles menos, y ver cómo se mueven los visitantes en el sitio web. Las cookies pueden ser nuestras o proveedores externos. Toda la información que recopilan estas cookies se convierte en datos agregados y, por lo tanto, permanece anónima. Si rechaza estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos supervisar su rendimiento.
|Subgrupo de cookies
|Cookies
|Cookies utilizadas
|www.akamai.com/es
|BOOMR_CONSENT ,
ApplicationGatewayAffinityCORS
|Propias
|akamai.com/es
|s_ips , RT , _ga , _ga_xxxxxxxxxx , gpv_URL , s_fid
, s_cc , s_pltp , _gid , s_ivc , AMCVS_ , s_plt ,
gpv_cURL , s_ppv ,
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , _gat ,
s_sq , s_vnc365 , s_dslv , s_tp , s_nr30
|Propias
|2o7.net
|s_vi_fsnwuhc
|De terceros
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione una mejor funcionalidad y personalización. Podemos establecerlas nosotros o bien proveedores externos cuyos servicios hemos añadido a nuestras páginas. Si rechaza estas cookies, no tendrá acceso a la personalización y funcionalidad mejoradas, solamente a las funcionalidades básicas.
|Subgrupo de cookies
|Cookies
|Cookies utilizadas
|akamai.com/es
|language , akaas_as1 ,
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , bm_sz , mbox
|Propias
|www.akamai.com/es
|_gd_svisitor , _gd_visitor , _gd_session , Hm_ck_xxxxx
|Propias
Cookies de focalización
Nuestros partners publicitarios establecen estas cookies en nuestro sitio web. Nuestros partners pueden utilizarlas para elaborar un perfil con sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios web. Estas cookies se basan en el reconocimiento único de su navegador y dispositivo de Internet. Si rechaza estas cookies, verá publicidad menos personalizada, pero se le seguirán mostrando anuncios.
|Subgrupo de cookies
|Cookies
|Cookies utilizadas
|akamai.com/es
|adcloud , AMCV_ , _gcl_aw , _gcl_au , at_check ,
_mkto_trk , _fbp , _gclxxxx
|Propias
|www.akamai.com/es
|
seerid , seerses , Hm_lpvt_ , Hm_lvt_ , driftt_aid ,
|Propias
|adnxs.com
|uuid2
|De terceros
|app-abm.marketo.com
|__cf_bm
|De terceros
|linkedin.com
|bcookie, lidc, UserMatchHistory,
AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr
|De terceros
|www.linkedin.com
|bscookie
|De terceros
|dpm.demdex.net
|dpm
|De terceros
|googleadservices.com
|GCL_AW_P
|De terceros
|doubleclick.net
|IDE, test_cookie
|De terceros
|hm.baidu.com
|HMACCOUNT
|De terceros
|lytics.io
|seerid
|De terceros
|everesttech.net
|everest_session_v2, everest_g_v2
|De terceros
|www.akamai.com/es
|_an_uid
|De terceros
|akamai.com/es
|_rdt_uuid
|De terceros
|www.facebook.com
|De terceros
|demdex.net
|demdex
|De terceros
|t.co
|muc_ads
|De terceros
|6sc.co
|6suuid
|De terceros
|amazon-adsystem.com
|ad-id, ad-privacy
|De terceros
Cookies de redes sociales
Estas cookies se establecen a través de nuestro sitio web mediante una serie de servicios de redes sociales de terceros que hemos añadido en nuestra web para permitirle compartir nuestro contenido en sus redes y con sus amigos. Estas cookies pueden rastrear su navegador a través de otros sitios y crear un perfil con sus intereses. Esto puede afectar al contenido y los mensajes que verá en otros sitios web que visite. Si rechaza estas cookies, es posible que no pueda utilizar ni ver las herramientas para compartir en redes sociales.
|Subgrupo de cookies
|Cookies
|Cookies utilizadas
|akamai.com/es
|_fbp
|Propias
|twitter.com
|personalization_id
|De terceros