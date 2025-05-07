Administrar las preferencias de cookies

Lista de cookies



Las cookies de Akamai.com se clasifican en diferentes tipos. Siga leyendo para obtener más información sobre cada una de estas categorías y las cookies que se incluyen en cada una.

Cookies estrictamente necesarias



Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen como respuesta a las acciones del usuario, por ejemplo, en una solicitud de servicios, al establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios.

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas www.akamai.com/es ApplicationGatewayAffinity Propias akamai.com/es -tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g , _abck , bm_sv ,

ak_bmsc , bm_sz , AKA_A2 , test Propias

Cookies de rendimiento

Estas cookies nos permiten hacer un recuento de las visitas y de las fuentes de tráfico, de manera que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son más populares y cuáles menos, y ver cómo se mueven los visitantes en el sitio web. Las cookies pueden ser nuestras o proveedores externos. Toda la información que recopilan estas cookies se convierte en datos agregados y, por lo tanto, permanece anónima. Si rechaza estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos supervisar su rendimiento.

Cookies funcionales

Estas cookies permiten que el sitio web proporcione una mejor funcionalidad y personalización. Podemos establecerlas nosotros o bien proveedores externos cuyos servicios hemos añadido a nuestras páginas. Si rechaza estas cookies, no tendrá acceso a la personalización y funcionalidad mejoradas, solamente a las funcionalidades básicas.

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas akamai.com/es language , akaas_as1 ,

TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , bm_sz , mbox Propias www.akamai.com/es _gd_svisitor , _gd_visitor , _gd_session , Hm_ck_xxxxx Propias

Cookies de focalización

Nuestros partners publicitarios establecen estas cookies en nuestro sitio web. Nuestros partners pueden utilizarlas para elaborar un perfil con sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios web. Estas cookies se basan en el reconocimiento único de su navegador y dispositivo de Internet. Si rechaza estas cookies, verá publicidad menos personalizada, pero se le seguirán mostrando anuncios.

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizadas akamai.com/es adcloud , AMCV_ , _gcl_aw , _gcl_au , at_check ,

_mkto_trk , _fbp , _gclxxxx Propias www.akamai.com/es seerid , seerses , Hm_lpvt_ , Hm_lvt_ , driftt_aid ,

6s-domain , drift_campaign_refresh , drift_aid Propias adnxs.com uuid2 De terceros app-abm.marketo.com __cf_bm De terceros linkedin.com bcookie, lidc, UserMatchHistory,

AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr De terceros www.linkedin.com bscookie De terceros dpm.demdex.net dpm De terceros googleadservices.com GCL_AW_P De terceros doubleclick.net IDE, test_cookie De terceros hm.baidu.com HMACCOUNT De terceros lytics.io seerid De terceros everesttech.net everest_session_v2, everest_g_v2 De terceros www.akamai.com/es _an_uid De terceros akamai.com/es _rdt_uuid De terceros www.facebook.com De terceros demdex.net demdex De terceros t.co muc_ads De terceros 6sc.co 6suuid De terceros amazon-adsystem.com ad-id, ad-privacy De terceros



Cookies de redes sociales

Estas cookies se establecen a través de nuestro sitio web mediante una serie de servicios de redes sociales de terceros que hemos añadido en nuestra web para permitirle compartir nuestro contenido en sus redes y con sus amigos. Estas cookies pueden rastrear su navegador a través de otros sitios y crear un perfil con sus intereses. Esto puede afectar al contenido y los mensajes que verá en otros sitios web que visite. Si rechaza estas cookies, es posible que no pueda utilizar ni ver las herramientas para compartir en redes sociales.