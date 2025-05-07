X
Dark background with blue code overlay

Reconocimientos a Akamai

Reconocimiento de analistas

Forrester nombra a Akamai líder en soluciones WAF

Akamai recibe valoraciones de los clientes más positivas en relación con la media y obtiene la puntuación más alta posible en cuanto a visión, hoja de ruta, flexibilidad de precios y transparencia.

Descargar informe

IDC MarketScape sobre IaaS de nube pública, 2025

El informe de IDC MarketScape sobre IaaS de nube pública en 2025 reconoce a Akamai en la categoría de "Major Player".

Más información

IDC MarketScape: Worldwide Edge Delivery Services 2024

IDC MarketScape: Worldwide Edge Delivery Services nombró líder a Akamai, destacando su cobertura global, escala, alto rendimiento y fiabilidad.

Más información
Kuppingercole logo black

Leadership Compass for Fraud Reduction Intelligence Platforms, 2023

Akamai es líder general y en las categorías de mercado y producto.

Más información

KuppingerCole nombra a Akamai líder en cuatro categorías de seguridad y gestión de API

Vea por qué Akamai API Security fue nombrada líder en las categorías general, producto, innovación y mercado en un nuevo informe.

Más información

Akamai supera a otros proveedores de WAAP: Consulte los datos

SecureIQLab ha puesto a prueba las soluciones de protección de API y aplicaciones web (WAAP) líderes en la nube frente a más de 1360 amenazas. Akamai se alzó con la victoria en comparación con AWS, CloudFlare y Microsoft.

Descargar informe

Premios de medios de comunicación

Publisher’s Choice Award API Security 2024 logo

Premio Publisher’s Choice de API Security, 2024

Akamai API Security gana el premio Publisher’s Choice de la Cyber Defense Magazine.

Más información
Readers' Choice Awards 2020 Winner | Streaming Media Magazine

Premios Readers' Choice de Streaming Media, 2020

Broadcast Operations Control Center (análisis/calidad de la plataforma de experiencia) y Adaptive Media Player (solución de reproducción de vídeo/SDK) de Akamai ganan los premios Readers' Choice de Streaming Media.

Más información
Readers' Choice Awards 2021 | Streaming Media Magazine

Premios Readers' Choice de Streaming Media, 2021

Broadcast Operations Control Center de Akamai gana el premio Readers’ Choice de Streaming Media por la plataforma de supervisión de control de la calidad.

Más información
2022 Readers' Choice Awards Streaming Media Magazine logo

Premio Readers' Choice de Streaming Media, 2022

Broadcast Operations Control Center de Akamai gana el premio Readers’ Choice de Streaming Media por la plataforma de supervisión de control de la calidad.

Más información
CSO logo

Los productos más interesantes que ver en la RSA Conference 2023

Akamai Brand Protector se incluyó en la selección de CSO de las soluciones más interesantes de la RSAC 2023.

Más información
CRN logo

Las 20 nuevas soluciones de ciberseguridad más interesantes de Black Hat en 2023

Akamai API Security se incluyó en las 20 nuevas soluciones de ciberseguridad más interesantes de Black Hat en 2023.

Más información
CRN logo

Las 20 soluciones de ciberseguridad más interesantes de la RSAC 2023

CRN destacó los principales productos de la RSAC 2023, incluido Akamai Brand Protector.

Más información

Reconocimientos de la empresa

JUST capital

Akamai ha sido nombrada una de las 100 mejores empresas por JUST Capital

Just 100 refleja el rendimiento de las mayores empresas estadounidenses que cotizan en bolsa.

Más información
Mass Technology Leadership Council

Premio 2020 Tech Top 50 por cultura empresarial

Empresas, personas y tecnologías que son un ejemplo de excelencia.

Más información
Washingtonian

La revista Washingtonian designa a Akamai como uno de los 50 mejores lugares para trabajar

Para elegir a Akamai, se han tenido en cuenta factores como la oferta de un sueldo generoso y prestaciones atractivas, lo interesante y destacable que es la labor de la empresa y el gran equilibrio que permite entre la vida personal y laboral, entre otras motivaciones.

Más información
Poland Great Place to Work 2023

Great Place to Work, Polonia, 2023

La sede de Akamai en Polonia se ha clasificado entre los 5 mejores lugares para trabajar del país con el reconocimiento de Top 5 Best Workplaces para empresas con más de 500 empleados.

Más información
Spain Great Place to Work 2023

Great Place to Work, España, 2023

Akamai cuenta con el reconocimiento Great Place to Work en España para 2023.

Más información
Forbes Best Employers in Poland 2023

Los mejores empleadores de Polonia 2023 según Forbes

Akamai se incluyó en la clasificación de los mejores empleadores de Forbes en Polonia en 2023 y ocupó el undécimo lugar entre los empleadores del sector de TI.

Más información
U.S. News & World Report logo

Las mejores empresas en las que trabajar para 2023-2024 según U.S. News

Akamai fue nombrada una de las mejores empresas en las que trabajar según U.S. News, y forma parte de una selección de 349 compañías pertenecientes a 20 sectores.

Más información
National Academy of Television Arts & Sciences

Premio Emmy® de tecnología e ingeniería

Excelencia en creatividad en ingeniería de las redes de distribución de contenido.

Más información

Mejores lugares para trabajar en 2023 según The Boston Globe

Akamai se clasificó en el sexto lugar entre los mejores lugares para trabajar en 2023 según The Boston Globe.

Más información

Mejores lugares para trabajar en 2024 según The Boston Globe

Akamai se clasificó entre los mejores lugares para trabajar en 2024 según The Boston Globe.

Más información

Los 23 mejores lugares para trabajar según The Boston Globe por su defensa de la diversidad, la igualdad y la inclusión (DEI)

Akamai es nombrado líder en DEI entre los ganadores de los 23 mejores lugares para trabajar.

Más información