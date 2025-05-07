Akamai App & API Protector es una solución integral de protección de API y aplicaciones web (WAAP) que ofrece protección inteligente e integral contra una amplia gama de ataques multivectoriales. Gracias a la detección automática de API, las detecciones adaptables, la mitigación de bots integrada y el ajuste automático continuo, la solución WAAP de Akamai protege los sitios, las aplicaciones, las API y la infraestructura de los ciberataques más peligrosos.

Los desafíos de proteger las aplicaciones web y las API

Las aplicaciones web evolucionan constantemente y son cada vez más complejas, lo que crea nuevos desafíos de seguridad para las organizaciones. Las aplicaciones web y los microservicios modernos dependen cada vez más de las API para casi todas las interacciones, lo que amplía la superficie de ataque con nuevos puntos de entrada potenciales para los hackers. El número de vulnerabilidades de software conocidas supera ahora las 180 000, y se descubren miles más cada año.

A medida que se amplía la superficie de ataque de las aplicaciones, los ciberdelincuentes han respondido con ataques multivectoriales cada vez más sofisticados. A menudo, mediante el uso de bots automatizados, botnets y escáneres de vulnerabilidades, los atacantes pueden entrar con éxito en los entornos de TI y hacerse cargo de las cuentas de los usuarios para robar datos, transferir fondos a cuentas fraudulentas, interrumpir las operaciones empresariales y lanzar ciberataques devastadores.

Como respuesta, los equipos de seguridad han adoptado soluciones de protección de API y aplicaciones web para mitigar estos ataques DDoS y basados en API. Sin embargo, muchas de estas tecnologías dependen de los firewalls de aplicaciones web (WAF) tradicionales, que se deben ajustar constantemente a medida que las aplicaciones cambian, las amenazas evolucionan y las actualizaciones están disponibles. El ajuste manual requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo por parte de operadores cualificados, lo que a menudo hace que estas soluciones WAF no sean muy escalables. Como resultado, los controles y las políticas de seguridad WAF pueden quedar obsoletos rápidamente, lo que da lugar a una avalancha de alertas que abruman a los equipos de seguridad y hacen imposible diferenciar los falsos positivos de los ataques reales. A medida que se produce una fatiga por alertas, los equipos de seguridad que no pueden ajustar las reglas de forma eficaz pueden desalinear sus protecciones para evitar interrumpir la actividad empresarial y afectar a los usuarios.

En este entorno, la gestión de aplicaciones web y la protección de API requiere una funcionalidad más potente y soluciones automatizadas que puedan aumentar la seguridad y minimizar las tareas de gestión. Ahí es donde la tecnología WAAP de Akamai puede ayudar.