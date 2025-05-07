Un firewall de aplicaciones web (WAF) es una tecnología que protege las aplicaciones web mediante la supervisión y el filtrado del tráfico web, bloqueando el tráfico malicioso o no autorizado. Los servicios y soluciones WAAP suelen incluir un firewall de aplicaciones web junto con otras tecnologías, como la mitigación de bots y la protección contra DDoS.
Las soluciones WAAP ofrecen protección contra amenazas en constante evolución
WAAP es el acrónimo de protección de API y aplicaciones web, una clase de tecnologías de seguridad diseñada para proteger las API y las aplicaciones web de una amplia gama de los ciberataques cada vez más sofisticados.
En el mundo interconectado actual, las aplicaciones web y las interfaces de programación de aplicaciones (API) son tecnologías esenciales para el negocio, lo que las convierte en el principal objetivo de los ciberataques. Desde malware y scripts entre sitios hasta bots y campañas de DDoS volumétricas, las amenazas a las aplicaciones web y las API se vuelven más sofisticadas cada año, lo que complica los esfuerzos para proteger estas propiedades digitales. Las experiencias con la nube, las prácticas modernas de DevOps, el creciente número de microservicios y las aplicaciones y API en constante evolución añaden complejidades y desafíos adicionales.
Akamai App & API Protector es una solución integral de protección de API y aplicaciones web (WAAP) que ofrece protección inteligente e integral contra una amplia gama de ataques multivectoriales. Gracias a la detección automática de API, las detecciones adaptables, la mitigación de bots integrada y el ajuste automático continuo, la solución WAAP de Akamai protege los sitios, las aplicaciones, las API y la infraestructura de los ciberataques más peligrosos.
Los desafíos de proteger las aplicaciones web y las API
Las aplicaciones web evolucionan constantemente y son cada vez más complejas, lo que crea nuevos desafíos de seguridad para las organizaciones. Las aplicaciones web y los microservicios modernos dependen cada vez más de las API para casi todas las interacciones, lo que amplía la superficie de ataque con nuevos puntos de entrada potenciales para los hackers. El número de vulnerabilidades de software conocidas supera ahora las 180 000, y se descubren miles más cada año.
A medida que se amplía la superficie de ataque de las aplicaciones, los ciberdelincuentes han respondido con ataques multivectoriales cada vez más sofisticados. A menudo, mediante el uso de bots automatizados, botnets y escáneres de vulnerabilidades, los atacantes pueden entrar con éxito en los entornos de TI y hacerse cargo de las cuentas de los usuarios para robar datos, transferir fondos a cuentas fraudulentas, interrumpir las operaciones empresariales y lanzar ciberataques devastadores.
Como respuesta, los equipos de seguridad han adoptado soluciones de protección de API y aplicaciones web para mitigar estos ataques DDoS y basados en API. Sin embargo, muchas de estas tecnologías dependen de los firewalls de aplicaciones web (WAF) tradicionales, que se deben ajustar constantemente a medida que las aplicaciones cambian, las amenazas evolucionan y las actualizaciones están disponibles. El ajuste manual requiere una gran cantidad de tiempo y esfuerzo por parte de operadores cualificados, lo que a menudo hace que estas soluciones WAF no sean muy escalables. Como resultado, los controles y las políticas de seguridad WAF pueden quedar obsoletos rápidamente, lo que da lugar a una avalancha de alertas que abruman a los equipos de seguridad y hacen imposible diferenciar los falsos positivos de los ataques reales. A medida que se produce una fatiga por alertas, los equipos de seguridad que no pueden ajustar las reglas de forma eficaz pueden desalinear sus protecciones para evitar interrumpir la actividad empresarial y afectar a los usuarios.
En este entorno, la gestión de aplicaciones web y la protección de API requiere una funcionalidad más potente y soluciones automatizadas que puedan aumentar la seguridad y minimizar las tareas de gestión. Ahí es donde la tecnología WAAP de Akamai puede ayudar.
Soluciones de WAAP de Akamai
Akamai App & API Protector es una solución WAAP basada en la nube que se ha diseñado para proteger sus aplicaciones y API de una amplia gama de amenazas en las capas de red y de aplicación con menos esfuerzo y coste. Desde la visibilidad y mitigación de bots hasta la protección contra DDoS y las recomendaciones de ajuste automático, App & API Protector resuelve muchos de los desafíos que son una fuente frecuente de fricción para los equipos de seguridad a la hora de implementar y gestionar la tecnología WAAP.
Diseñado para ofrecer automatización y sencillez, Akamai App & API Protector combina las tecnologías líderes del sector en firewall de aplicaciones web, seguridad de API, mitigación de bots y protección contra DDoS en una única solución fácil de usar. Un nuevo motor de seguridad adaptable y multidimensional proporciona detecciones basadas en amenazas mediante la correlación de inteligencia en toda la plataforma de Akamai con datos/metadatos de cada solicitud web y de API. Esta tecnología permite a App & API Protector detectar 2 veces más ataques, con una reducción de 5 veces en los falsos positivos, que la tecnología anterior de Akamai. Al implementar una lógica de toma de decisiones avanzada adaptada al tráfico único de una organización, la tecnología WAAP de Akamai detiene ataques tanto comunes como muy específicos con una precisión increíble.
Capacidades de ajuste automático
Dado que ninguna WAAP puede ser 100 % precisa, App & API Protector cuenta con funciones de ajuste automático que minimizan la fricción operativa y reducen los gastos administrativos. Mediante el aprendizaje automático avanzado, App & API Protector analiza automáticamente todos los desencadenantes de seguridad, incluidos los ataques reales y los falsos positivos, para desarrollar recomendaciones de ajuste específicas de políticas que los administradores pueden aceptar con tan solo unos clics.
Protección contra bots
Akamai App & API Protector protege contra el creciente volumen de ataques de bots con una tecnología que detecta y reconoce el tráfico de bots y botnets maliciosos, al tiempo que permite que los bots de terceros y partners funcionen sin obstáculos. La visibilidad en tiempo real del tráfico de bots permite a los equipos de seguridad investigar los análisis web sesgados, evitar la sobrecarga del origen y añadir definiciones de bots personalizadas al amplio directorio de más de 1750 bots conocidos de Akamai.
Detección y protección de API
La tecnología WAAP de Akamai descubre automáticamente una gama completa de API conocidas, desconocidas y en constante cambio dentro de su tráfico web, incluidos sus terminales, definiciones y perfiles de tráfico. Las API recién descubiertas se pueden registrarse fácilmente con tan solo unos clics. Una mayor visibilidad ayuda a defenderse de los ataques ocultos, a la vez que revela cambios y errores inesperados.
Ventajas de la tecnología WAAP de Akamai
Con Akamai App & API Protector, los equipos de seguridad pueden:
Lograr una amplia protección. Disfrutar de una protección completa para todos los sitios web, aplicaciones y API frente a una amplia gama de ciberamenazas, incluidas botnets automatizadas, ataques basados en API, inyecciones y ataques de denegación de servicio volumétricos, entre otros.
Disfrutar de un mantenimiento sin fricciones. Reducir la fatiga de las alertas con controles de seguridad simplificados, incluido el ajuste automático, que permite a los equipos de seguridad centrarse en los ataques reales reduciendo 5 veces los falsos positivos.
Minimizar la superficie de ataque de API. Detectar y proteger automáticamente las API de vulnerabilidades como las 10 amenazas principales de OWASP, las 10 amenazas principales de API de OWASP y mucho más.
Conseguir más con menos recursos. Gestionar las protecciones WAAP, visibilidad y mitigación de bots, protección contra DDoS, conectores SIEM, optimización web, aceleración de API y mucho más con una única solución.
Personalizar reglas WAAP. Los equipos de seguridad pueden generar fácilmente reglas personalizadas para gestionar escenarios que no están cubiertos por protecciones estándar.
Bloquear ataques DDoS. Akamai descarta de forma instantánea los ataques DDoS dirigidos a la capa de red en el borde de Internet, al tiempo que mitiga los ataques a la capa de aplicación en cuestión de segundos.
Actualizar automáticamente las protecciones WAAP. La información obtenida de más de 300 TB de datos de tráfico diarios y el análisis de los investigadores de amenazas de Akamai se actualizan automáticamente en el motor de seguridad adaptable, lo que mejora los resultados de seguridad y minimiza la sobrecarga administrativa y la fricción operativa.
Preguntas frecuentes
Mediante el uso de datos procedentes de una amplia variedad de fuentes de inteligencia ante amenazas, la tecnología WAAP inspecciona y analiza el tráfico HTTP entrante en el borde de Internet para identificar y mitigar ataques como la inyección SQL, la denegación de servicio distribuida (DDoS), el Credential Stuffing, los ataques basados en API y muchas otras formas de ciberdelincuencia.
Por qué los clientes eligen Akamai
