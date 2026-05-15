Todos los días, miles de millones de personas acceden online a sus marcas favoritas para comprar, jugar, compartir ideas o administrar dinero, entre otras actividades. Es posible que no lo sepan, pero Akamai está allí, impulsando y protegiendo la vida online.

Akamai lleva más de 25 años resolviendo los desafíos más difíciles de Internet y trabajando para conseguir un mundo más seguro y conectado.

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