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Sobre nosotros

Mejoramos la vida de miles de millones de personas billones de veces al día

Todos los días, miles de millones de personas acceden online a sus marcas favoritas para comprar, jugar, compartir ideas o administrar dinero, entre otras actividades. Es posible que no lo sepan, pero Akamai está allí, impulsando y protegiendo la vida online.

Akamai lleva más de 25 años resolviendo los desafíos más difíciles de Internet y trabajando para conseguir un mundo más seguro y conectado.

Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones esenciales en cada punto de contacto. Nuestras soluciones integrales de cloud computing brindan un rendimiento excepcional y una excelente relación calidad-precio en la plataforma de nube más distribuida del mundo. 

Grandes empresas de todos los sectores confían en Akamai por su fiabilidad, escalabilidad y experiencia inigualables, idóneas para crecer con seguridad.

Descubra cómo potenciamos y protegemos la vida online

Stats Module Background

Akamai en líneas generales

  • 4,2 mil millones de dólares

    ingresos anuales en 2025

  • Más de 11.400

    Empleados en todo el mundo

  • Más de 700

    ciudades con tecnología de Akamai Connected Cloud

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Entorno de trabajo compartido

Las oportunidades le esperan

En Akamai creemos en la resolución de problemas a través de la curiosidad y la colaboración. En hacer negocios con respeto por las personas. En la diversidad de pensamiento, experiencia y talento. En formar a todo el personal para que contribuya y rinda a su máximo nivel. Únase a nosotros y aporte sus mejores ideas. Estamos preparados.

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Diversity and inclusion

Inclusión, diversidad y compromiso

El concepto de inclusión, diversidad y compromiso incluye la representación por género, la igualdad de remuneración, la diversidad racial y étnica, el compromiso con la igualdad racial, el aprendizaje sobre diversidad e inclusión, la implicación, los esfuerzos locales, los grupos de recursos para empleados y la respuesta ante la COVID-19 en Akamai.

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Wind farm

Sostenibilidad en Akamai

Akamai ha adquirido el firme compromiso de generar un cambio medioambiental positivo. Descubra cómo invertimos en los lugares donde trabajamos, operamos y vivimos.

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Pride is me

Derechos humanos

Akamai cree que el respeto de los derechos humanos es fundamental para explotar el potencial de Internet y un valor esencial para las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad.

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¿Cómo podemos potenciar y proteger sus experiencias digitales?

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