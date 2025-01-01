X
Responsabilidad corporativa

Marcando la diferencia juntos.

Nuestro enfoque

En Akamai, nos comprometemos a lograr resultados empresariales de la forma correcta, mejorando la vida de miles de millones de personas, billones de veces al día. Esto implica trabajar en consonancia con nuestros valores fundamentales de integridad, responsabilidad, confianza, inclusión y contribución a las comunidades en las que viven y trabajan nuestros empleados en todo el mundo.

Informe de 2024 de Akamai sobre la repercusión de las iniciativas de ESG

Como empresa de ciberseguridad y servicios en la nube que potencia y protege la vida online, Akamai se compromete a ofrecer transparencia a todas las partes interesadas. En el informe de 2024 de Akamai sobre la repercusión de las iniciativas de ESG se destaca el rendimiento y el progreso en nuestras áreas clave: sostenibilidad empresarial, nuestro personal, nuestras comunidades, gobernanza, y privacidad y seguridad de los datos.

Nuestro impacto1

Akamai y la causa de las energías renovables

Nuestros cuatro proyectos activos de energía renovable han generado hasta ahora 535 659 Mwh.

Compromiso

En 2023 y 2024, los programas de donaciones equivalentes de Akamai proporcionaron 450 000 USD anuales a organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo.

Reciclaje

Reciclamos el 100 % de nuestros residuos electrónicos de conformidad con todas las normas medioambientales y de seguridad pertinentes.

Serie de índices FTSE4Good

Durante 10 años consecutivos, Akamai ha formado parte de la serie de índices FTSE4Good.

Nuestras tres prioridades

Cuando actuamos juntos, es posible un gran cambio. 

Responsabilidad

Promovemos la mejora continua de nuestras prácticas en beneficio tanto del planeta como de nuestro personal.

Comunidad

Fomentamos unas conexiones y relaciones sólidas e inclusivas con las partes interesadas para crear una sensación de pertenencia y un propósito compartido.

Professional IT Technical Support Specialists and Software Programmer Working on Computers in Monitoring Control Room with Digital Screens with Server Data, Blockchain Network and Surveillance Maps.

Confianza

Operamos de forma ética y nos aseguramos de que nuestras acciones se guíen por la integridad, la transparencia y los más altos estándares de seguridad.

Obtenga más información sobre nuestro compromiso de actuar

Responsabilidad

Responsabilidad

Responsabilidad significa asumir los resultados de nuestras acciones y decisiones, garantizando que cumplimos nuestros compromisos y manteniendo la transparencia sobre el impacto que tenemos.

Sostenibilidad en Akamai

Como líderes en el ecosistema de Internet, nos comprometemos a reducir nuestro impacto medioambiental en todas las operaciones empresariales de Akamai.

Trabajar en Akamai

Ofrecemos distintas oportunidades a nuestros empleados para que trabajen de una forma adecuada para ellos, con apoyo y orientación. Valoramos la diversidad de pensamiento, ideas y soluciones.

Inclusión, diversidad e igualdad en Akamai

Lideramos teniendo en cuenta la inclusión en todo lo que hacemos. Como valor fundamental, la inclusión amplifica nuestra diversidad de orígenes, estilos y perspectivas, y refuerza nuestro compromiso.

Comunidad

Comunidad

La comunidad engloba nuestro compromiso de fomentar un entorno inclusivo y diverso, al mismo tiempo que apoyamos y animamos a las personas dentro de las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

La Fundación Akamai

La Fundación Akamai se dedica a apoyar la enseñanza de las disciplinas CTIM, proporcionando ayuda ante catástrofes y posibilitando el voluntariado.

Nuestros empleados en acción

Nuestros empleados se implican en sus comunidades de muchas maneras para acelerar el impacto social.

Confianza

Confianza

La confianza requiere garantizar que nuestras acciones sean éticas y se guíen por la integridad y la transparencia, protegiendo la privacidad personal con los más altos estándares de seguridad.

Ética y conformidad en Akamai

Akamai lleva a cabo sus negocios de manera ética, honesta y de conformidad con la legislación aplicable.

Derechos humanos en Akamai

Creemos que el respeto de los derechos humanos es fundamental para explotar el potencial de Internet y un valor esencial para las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad.

Protección de datos y privacidad en Akamai

Entendemos que la forma en que tratamos los datos personales y nuestro compromiso con los derechos de protección de datos juega un papel esencial en la confianza que ofrecemos.

Seguridad de la información y ciberseguridad en Akamai

Proteger los datos que fluyen por Akamai Connected Cloud es fundamental para la confianza que mantenemos con nuestros clientes y partes interesadas.

Programas de la cadena de suministro en Akamai

Akamai busca fomentar una cadena de suministro responsable entablando relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores diversos, responsables.

Transparencia en Akamai

Buscamos compartir abiertamente información relevante con las partes interesadas para generar confianza y demostrar integridad.

Índices ESG de Akamai2

Nuestro informe anual sobre la repercusión de las iniciativas de ESG es nuestro principal informe de sostenibilidad y ESG. En los índices ESG de Akamai, que se actualizan a lo largo del año, se proporcionan divulgaciones adicionales sobre ESG y sostenibilidad.

Índices de ESG

Métricas adicionales de ESG

Distinciones y reconocimientos

Calificaciones MSCI ESG3

FTSE4Good4

Great Place to Work, España

Great Place to Work, Polonia

Kim Salem-Jackson, EVP, Chief Marketing Officer

"Una de mis tradiciones favoritas de Akamai Technologies son los Danny Lewin Community Care Days, en los que nuestros empleados se reúnen para 'contribuir'". 

Kim Salem-Jackson, EVP y directora de Marketing en Akamai

Informes pasados sobre el impacto de ESG

Informe de 2023 de Akamai sobre la repercusión de las iniciativas de ESG

Descubra nuestras actividades y progreso en relación con áreas clave de nuestro enfoque ESG: sostenibilidad, nuestro personal, nuestras comunidades, gobernanza, y privacidad y seguridad de los datos.

Informe de 2022 de Akamai sobre la repercusión de las iniciativas de ESG

Lea sobre el rendimiento y el progreso de la empresa en sus áreas clave en materia de ESG: la sostenibilidad, las personas, las prácticas empresariales responsables, la privacidad y la seguridad de los datos, y la Fundación Akamai.

Informe de 2021 de Akamai sobre la repercusión de las iniciativas de ESG

Obtenga más información sobre las iniciativas de Akamai en materia de sostenibilidad medioambiental, inclusión, diversidad y compromiso, y gobernanza.

1 A agosto de 2024
2 Los informes de Akamai abarcan el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, a menos que se indique lo contrario. La información revelada en nuestros informes sobre ESG abarca todo el alcance de las actividades empresariales de Akamai, incluidas todas las entidades subordinadas y filiales, que también incluyen las empresas subsidiarias adquiridas, tan pronto como se implementen los procesos y sistemas adecuados, para permitir una recopilación de datos coherente y la consolidación a nivel de grupo de Akamai.
3 El uso por parte de Akamai Technologies de cualquier dato de MSCI ESG Research LLC o sus afiliados (“MSCI”), así como el uso de logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio o índices de MSCI incluidos en el presente documento, no implican el patrocinio, respaldo, recomendación o promoción de Akamai por parte de MSCI. Los servicios y datos de MSCI son propiedad de MSCI o de sus proveedores de información y se proporcionan "tal cual" y sin garantía. Los nombres y logotipos de MSCI son marcas comerciales o marcas de servicio de MSCI.
4 FTSE Russell (nombre comercial de FTSE International Limited y Frank Russell Company) confirma que Akamai Technologies ha sido evaluada de forma independiente de acuerdo con los criterios de FTSE4Good y ha cumplido los requisitos para convertirse en integrante de la serie de índices FTSE4Good. Creada por el proveedor mundial de índices FTSE Russell, la serie de índices FTSE4Good ha sido diseñada para medir el rendimiento de empresas que demuestren unas prácticas sólidas de gestión medioambiental, social y de gobernanza (ESG). Una amplia variedad de participantes del mercado utilizan los índices FTSE4Good para crear y evaluar fondos de inversión responsables y otros productos.