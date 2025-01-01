Responsabilidad corporativa

1 A agosto de 2024

2 Los informes de Akamai abarcan el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, a menos que se indique lo contrario. La información revelada en nuestros informes sobre ESG abarca todo el alcance de las actividades empresariales de Akamai, incluidas todas las entidades subordinadas y filiales, que también incluyen las empresas subsidiarias adquiridas, tan pronto como se implementen los procesos y sistemas adecuados, para permitir una recopilación de datos coherente y la consolidación a nivel de grupo de Akamai.

3 El uso por parte de Akamai Technologies de cualquier dato de MSCI ESG Research LLC o sus afiliados (“MSCI”), así como el uso de logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio o índices de MSCI incluidos en el presente documento, no implican el patrocinio, respaldo, recomendación o promoción de Akamai por parte de MSCI. Los servicios y datos de MSCI son propiedad de MSCI o de sus proveedores de información y se proporcionan "tal cual" y sin garantía. Los nombres y logotipos de MSCI son marcas comerciales o marcas de servicio de MSCI.

4 FTSE Russell (nombre comercial de FTSE International Limited y Frank Russell Company) confirma que Akamai Technologies ha sido evaluada de forma independiente de acuerdo con los criterios de FTSE4Good y ha cumplido los requisitos para convertirse en integrante de la serie de índices FTSE4Good. Creada por el proveedor mundial de índices FTSE Russell, la serie de índices FTSE4Good ha sido diseñada para medir el rendimiento de empresas que demuestren unas prácticas sólidas de gestión medioambiental, social y de gobernanza (ESG). Una amplia variedad de participantes del mercado utilizan los índices FTSE4Good para crear y evaluar fondos de inversión responsables y otros productos.