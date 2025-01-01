Responsabilidad corporativa

Nuestro enfoque
En Akamai, nos comprometemos a lograr resultados empresariales de la forma correcta, mejorando la vida de miles de millones de personas, billones de veces al día. Esto implica trabajar en consonancia con nuestros valores fundamentales de integridad, responsabilidad, confianza, inclusión y contribución a las comunidades en las que viven y trabajan nuestros empleados en todo el mundo.
Nuestro impacto1
Nuestras tres prioridades
Cuando actuamos juntos, es posible un gran cambio.
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad significa asumir los resultados de nuestras acciones y decisiones, garantizando que cumplimos nuestros compromisos y manteniendo la transparencia sobre el impacto que tenemos.
Comunidad
Comunidad
La comunidad engloba nuestro compromiso de fomentar un entorno inclusivo y diverso, al mismo tiempo que apoyamos y animamos a las personas dentro de las comunidades en las que vivimos y trabajamos.
Confianza
Confianza
La confianza requiere garantizar que nuestras acciones sean éticas y se guíen por la integridad y la transparencia, protegiendo la privacidad personal con los más altos estándares de seguridad.
Índices ESG de Akamai2
Nuestro informe anual sobre la repercusión de las iniciativas de ESG es nuestro principal informe de sostenibilidad y ESG. En los índices ESG de Akamai, que se actualizan a lo largo del año, se proporcionan divulgaciones adicionales sobre ESG y sostenibilidad.
Distinciones y reconocimientos
Informes pasados sobre el impacto de ESG
1 A agosto de 2024
2 Los informes de Akamai abarcan el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, a menos que se indique lo contrario. La información revelada en nuestros informes sobre ESG abarca todo el alcance de las actividades empresariales de Akamai, incluidas todas las entidades subordinadas y filiales, que también incluyen las empresas subsidiarias adquiridas, tan pronto como se implementen los procesos y sistemas adecuados, para permitir una recopilación de datos coherente y la consolidación a nivel de grupo de Akamai.
3 El uso por parte de Akamai Technologies de cualquier dato de MSCI ESG Research LLC o sus afiliados (“MSCI”), así como el uso de logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio o índices de MSCI incluidos en el presente documento, no implican el patrocinio, respaldo, recomendación o promoción de Akamai por parte de MSCI. Los servicios y datos de MSCI son propiedad de MSCI o de sus proveedores de información y se proporcionan "tal cual" y sin garantía. Los nombres y logotipos de MSCI son marcas comerciales o marcas de servicio de MSCI.
4 FTSE Russell (nombre comercial de FTSE International Limited y Frank Russell Company) confirma que Akamai Technologies ha sido evaluada de forma independiente de acuerdo con los criterios de FTSE4Good y ha cumplido los requisitos para convertirse en integrante de la serie de índices FTSE4Good. Creada por el proveedor mundial de índices FTSE Russell, la serie de índices FTSE4Good ha sido diseñada para medir el rendimiento de empresas que demuestren unas prácticas sólidas de gestión medioambiental, social y de gobernanza (ESG). Una amplia variedad de participantes del mercado utilizan los índices FTSE4Good para crear y evaluar fondos de inversión responsables y otros productos.