Linode API 토큰 설정:

export LINODE_TOKEN="your-linode-api-token"

포함된 예제를 참고해 terraform.tfvars 파일 생성:

linode_token = "your-linode-api-token"

public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"

allowed_ssh_cidrs = ["YOUR_IP/32"]

region = "us-east"

instance_type = "g6-nanode-1"

YOUR_IP/32를 현재 공용 IP 주소로 변경하세요. SSH를 0.0.0.0/0으로 열어놓지 마세요.

VM이 에이전트 프로세스를 실행하고 모델 요청이 외부 API를 통해 처리되기 때문에 기본 Nanode 요금제로 충분합니다.

