Execute o assistente de configuração inicial do OpenClaw e instale o agente como um serviço em segundo plano:

openclaw onboard --install-daemon

O assistente orienta você nas seguintes etapas:

Credenciais do provedor de modelo

Configurações do espaço de trabalho

Configuração do agente

Integrações de mensagens, como Slack, Telegram, WhatsApp ou Discord

A instalação do OpenClaw como um daemon mantém o agente em execução após você se desconectar e o reinicia quando a VM for reiniciada.