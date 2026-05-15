포용성과 다양성
Akamai에서 포용성이란 서로를 존중하고, 차이를 소중히 여기고, 성장을 촉진하는 것을 의미합니다. 다양성은 고유한 기술과 배경을 활용해 함께 글로벌 과제를 해결하고 도전할 수 있도록 합니다.
직원 관점: Akamai가 포용성과 다양성을 존중하는 이유는 무엇일까요?
진행 상황 추적
Akamai는 전 세계 직원들이 참여하고 열정적으로 활동하는 최고의 근무 환경을 유지하기 위해 노력합니다. Akamai는 전 세계 직원의 데이터를 정기적으로 투명하게 제공해 이러한 노력을 뒷받침하고자 합니다.
참여
직원 참여는 모든 직원의 창의성과 안정성을 끌어올리는 일입니다. 직원을 가장 우선시하는 기업으로서 모든 직원과 이해관계자에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 노력합니다.
직원 리소스 그룹(ERG)
직원 리소스 그룹(ERG)은 연결된 업무 환경을 육성하는 공통된 사명을 가진 자발적 직원 주도 그룹입니다. 모든 직원이 ERG에 참여할 수 있습니다. 현재 Akamai는 8개의 글로벌 ERG를 운영하고 있으며 총 2200명 이상의 회원을 대표합니다.
업무에 대한 수상 및 인정
전 세계의 기업은 Akamai의 직원에 대한 헌신을 인정하고 있습니다. 이러한 수상 경력은 뛰어난 직원들의 다양한 기술과 배경을 환영하고 축하하는 직장을 만들기 위한 노력에 영감을 줍니다.
- 2025년 가족 돌봄 지원
U.S. News & World Report
- 2025년 포용성 부문 최고의 직장
Newsweek & Plant-A Insights Group
- 2025년 다양성 부문 미국 최고의 고용주 Newsweek and Statista
- 2025년 DE&I 우수 기업
RippleMatch
- 2025년 여성에게 가장 좋은 직장
Poland Great Places to Work
- 2024년 다양성 고용주
Forbes America’s Best
- 2023년 성평등 지수
Bloomberg
- 2023년 다양성, 형평성, 포용성 및 소속감 부문 우수 직장
GPTW India
경력 성장을 위한 연결
지역별 ID&E 보고서
Akamai는 포용적인 일터 조성을 위해 전념하고 있으며, 이는 투명성과 지속적인 발전을 촉진하는 지역별 임금 격차 분석과 같은 현지 이니셔티브에 잘 반영되어 있습니다.