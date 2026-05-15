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포용, 다양성, 참여

긍정적인 변화를 위한 노력으로 세상을 변화시키기 위해 노력하고 있습니다.

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포용성, 다양성, 참여라고 부르는 이유

우리는 모든 일에 포용성을 최우선으로 합니다. 그리고 이 가치는 글로벌 팀의 기반이 됩니다. 핵심 가치로서, 다양한 배경, 스타일, 관점을 강화하는 동시에 목표 달성을 위한 참여를 촉진합니다. Akamai에서는 모든 목소리가 들리고, 모두가 소속감을 느낍니다. 우리의 차이점과 공유된 비전은 우리를 더욱 강하게 만들고 고객, 파트너, 커뮤니티와 더 깊이 연결해 줍니다.

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비디오 보기(3:08)

포용성과 다양성

Akamai에서 포용성이란 서로를 존중하고, 차이를 소중히 여기고, 성장을 촉진하는 것을 의미합니다. 다양성은 고유한 기술과 배경을 활용해 함께 글로벌 과제를 해결하고 도전할 수 있도록 합니다.

포용적 채용

포용적인 직무 설명서를 사용하고 면접 패널을 구성합니다. Akamai의 프로그램은 다양한 STEM 그룹을 육성하고 인재를 양성합니다.

기업의 책임

우리는 책임감, 공동체, 신뢰라는 핵심 가치를 바탕으로 긍정적인 영향을 창출하기 위해 노력합니다.

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임금 보고서

전 세계적으로는 성별을 기준으로, 미국에서는 인종과 성별을 기준으로 정기적인 직원 임금 격차 보고 및 임금 형평성 분석을 실시합니다.

아일랜드 보고서 보기

진행 상황 추적

Akamai는 전 세계 직원들이 참여하고 열정적으로 활동하는 최고의 근무 환경을 유지하기 위해 노력합니다. Akamai는 전 세계 직원의 데이터를 정기적으로 투명하게 제공해 이러한 노력을 뒷받침하고자 합니다.

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성별 대표성 글로벌 그래프

참여

직원 참여는 모든 직원의 창의성과 안정성을 끌어올리는 일입니다. 직원을 가장 우선시하는 기업으로서 모든 직원과 이해관계자에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 노력합니다.

참여 프로그램

직원 프로그램

Akamai의 직원 프로그램은 높은 참여를 촉진합니다. 지역에서 글로벌까지 모든 직원의 참여를 장려해 개인적 성장, 더 강한 연결, 커뮤니티 참여를 촉진합니다.

자세히 보기

직원 리소스 그룹(ERG)

직원 리소스 그룹(ERG)은 연결된 업무 환경을 육성하는 공통된 사명을 가진 자발적 직원 주도 그룹입니다. 모든 직원이 ERG에 참여할 수 있습니다. 현재 Akamai는 8개의 글로벌 ERG를 운영하고 있으며 총 2200명 이상의 회원을 대표합니다.

아시아 태평양 섬 주민 서클(APIC)

아시아 및 태평양 섬 주민의 유산을 기념하고 존중하며 안전하고 포용적인 공간을 조성합니다.

IndUS

남아시아 직원을 통합해 채용, 동화, 문화 개발을 강화합니다.

In Reach logo

In Reach

신체적 장애 또는 정신 건강 증상이 있는 직원과 동료에게 관심을 기울입니다.

재향 군인

재향군인과 군인 가족의 다양하고 가치 있는 공헌을 집중 조명합니다.

Akamai ERG Ohana logo

Ohana

흑인, 히스패닉, 라틴계 등 다양한 인종적 배경을 가진 Akamai 인재들의 역량을 강화합니다.

ERG Out at Akamai logo

Out@Akamai

성소수자(LGBTQIA+) 직원 및 동맹을 위한 지원, 리소스, 안전한 공간을 제공합니다.

Parents@akamai logo

Parents@Akamai

간병인을 지원하고, 경력 성장을 촉진하고, 일하는 부모의 어려움을 해결합니다.

Akamai ERG Global Womens Forum

여성 포럼

인식을 제고하고, 도전 과제, 조언, 교육을 공유하고, 여성의 경력 발전을 지원합니다.

업무에 대한 수상 및 인정

전 세계의 기업은 Akamai의 직원에 대한 헌신을 인정하고 있습니다. 이러한 수상 경력은 뛰어난 직원들의 다양한 기술과 배경을 환영하고 축하하는 직장을 만들기 위한 노력에 영감을 줍니다.

  • 2025년 가족 돌봄 지원
    U.S. News & World Report
  • 2025년 포용성 부문 최고의 직장
    Newsweek & Plant-A Insights Group
  • 2025년 다양성 부문 미국 최고의 고용주 Newsweek and Statista
  • 2025년 DE&I 우수 기업
    RippleMatch
  • 2025년 여성에게 가장 좋은 직장
    Poland Great Places to Work
  • 2024년 다양성 고용주
    Forbes America’s Best
  • 2023년 성평등 지수
    Bloomberg
  • 2023년 다양성, 형평성, 포용성 및 소속감 부문 우수 직장
    GPTW India

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지역별 ID&E 보고서

Akamai는 포용적인 일터 조성을 위해 전념하고 있으며, 이는 투명성과 지속적인 발전을 촉진하는 지역별 임금 격차 분석과 같은 현지 이니셔티브에 잘 반영되어 있습니다.

브라질

브라질에서 발표되는 반기별 임금 형평성 데이터.

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아일랜드

아일랜드에서 보고되는 연례 성별 임금 격차 데이터.

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이스라엘

이스라엘에서 보고되는 연례 성별 임금 격차 데이터.

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