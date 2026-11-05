ㄹAkamai에서 우리는 다함께 끊임없이 탁월함을 추구해 인터넷의 가장 까다로운 도전 과제를 해결하고, 온라인 라이프를 강력하게 지원하고 보호합니다.



근무지, 직책, 근속 연수와 관계없이, 우리는 스스로에게 가장 높은 기준을 적용합니다. 우리는 서로를 지지하고 인정하며, 신속하게 행동하고, 세심한 주의를 기울여 혁신합니다.



우리의 의사결정은 데이터, 전문 지식, 효과적인 협업 및 명확한 성과에 근거합니다. 우리는 신속하고 단호하며 끈기 있게 행동함으로써 불가능을 가능으로 만들어 냅니다. 우리는 변화를 수용하고 인공 지능을 전략적으로 활용해 기술의 미래를 만들어 나갑니다. 우리는 다양한 관점을 통합하며 매 순간 정직하게 행동합니다.



이것이 Akamai에서 근무한다는 것의 의미입니다.