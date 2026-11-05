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Akamai에서의 생활

우리는 기술과 혁신에 대한 열정을 공유하는 문제 해결사입니다.

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깊이 연결된 문화, 혁신으로 세계를 움직입니다

훌륭한 업무는 협업을 통해 이루어집니다. Akamai에서는 공동 목표를 통해 혁신을 주도하고 끊임없이 가능성의 한계를 넓혀갑니다. 함께, 새로운 아이디어를 발전시킵니다.

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Akamai의 직장 문화

ㄹAkamai에서 우리는 다함께 끊임없이 탁월함을 추구해 인터넷의 가장 까다로운 도전 과제를 해결하고, 온라인 라이프를 강력하게 지원하고 보호합니다.

근무지, 직책, 근속 연수와 관계없이, 우리는 스스로에게 가장 높은 기준을 적용합니다. 우리는 서로를 지지하고 인정하며, 신속하게 행동하고, 세심한 주의를 기울여 혁신합니다.

우리의 의사결정은 데이터, 전문 지식, 효과적인 협업 및 명확한 성과에 근거합니다. 우리는 신속하고 단호하며 끈기 있게 행동함으로써 불가능을 가능으로 만들어 냅니다. 우리는 변화를 수용하고 인공 지능을 전략적으로 활용해 기술의 미래를 만들어 나갑니다. 우리는 다양한 관점을 통합하며 매 순간 정직하게 행동합니다.

이것이 Akamai에서 근무한다는 것의 의미입니다.

글로벌 팀을 이끄는 핵심 가치

매일, 어디서나 신뢰를 구축하고 혁신을 주도하며 보안을 제공하는 Akamai의 방식

고객 우선

Akamai는 모든 업무에서 고객을 최우선으로 생각합니다. 고객의 성공이 곧 Akamai의 성공입니다.

사회 환원

Akamai는 업무 및 생활 공동체를 적극적으로 지원하고 의미 있게 개선합니다.  

포용

Akamai는 서로를 존중하고 배려하며, 다양한 생각과 아이디어, 해결책을 소중히 여기고 이를 장려합니다.

혁신

Akamai는 진정한 고객 가치를 제공하고 탁월한 성과를 달성하는 새로운 제품을 창출하기 위해 끊임없이 도전합니다.

청렴성과 신뢰

Akamai는 전체의 절대적 이익을 위해 최고 수준의 윤리, 정직성, 투명성으로 사업을 수행합니다.

하나의 Akamai

Akamai는 고객과 팀 모두에게 최상의 서비스를 제공하는 상생 솔루션을 위해 기술과 아이디어를 교환하며 성공을 실현합니다.

지속적인 학습

Akamai는 새로운 기술을 배우고, 가르치고, 적용할 기회를 찾습니다. 새로운 기술에 적응하고, 서로에게 책임감을 느끼며, 새로운 업무 방식을 적용합니다.

긴박감과 인내

공동 창립자 대니 르윈(Danny Lewin)처럼, Akamai는 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 항상 용기와 긴박감을 가지고 행동합니다.

글로벌 복리후생

건강, 웰빙, 재정, 그리고 업무 밖의 삶까지 아우르는 다양한 복리후생 제도를 제공합니다.

건강 및 웰빙

의료 및 치과 보험(지역별 상이)을 비롯해 체육관 혜택, 피트니스 트래커 등으로 건강한 생활을 유지하세요.

정신 건강 지원

무엇보다 중요한 정신 건강을 위해 Lyra를 통해 비공개로 이용할 수 있는 지원 리소스와 프로그램을 만나보세요.

가족 구성 지원 혜택

Carrot 프로그램을 통해 포괄적인 난임 치료, 호르몬 관리, 가족 구성 관련 의료 서비스를 이용하세요.

재정 지원 프로그램

재정 관리와 미래 설계를 위한 다양한 툴과 지원을 제공합니다.

FlexBase: 유연한 근무 프로그램

집, 사무실, 또는 혼합 근무 중 원하는 방식을 선택하고, 이상적인 근무 환경을 구축할 수 있도록 지원받으세요.

법률 지원 프로그램

개인적 또는 직업적 사안에 대해 법률 자문과 지원 서비스를 이용하세요.

웰니스 데이

정신적, 신체적 건강을 회복하고 재충전할 수 있도록 유급 휴가를 제공합니다.

자원봉사 휴가

의미 있는 사회적 가치와 지역사회를 위해 유급으로 봉사할 수 있는 시간을 드립니다.

유연한 글로벌 근무

임시 원격 근무 정책에 따라 승인된 글로벌 지역에서 단기 원격 근무를 경험하세요.

국가별 복리후생

당사에서 제공하는 글로벌 복리후생 외에도, 각 지역의 필요를 충족하기 위해 마련된 지역별 맞춤 혜택이 별도로 운영되고 있습니다. 아래에서 해당 지역을 선택해 제공되는 혜택을 확인하세요.

코스타리카

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인도

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이스라엘

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일본

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폴란드

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미국

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커뮤니티

경력 여정의 모든 단계에서 자신만의 길을 찾고, 역량을 키우고, 커뮤니티에서 성장하세요.

Akamai tech professionals collaborating in a workspace highlighting community and career opportunities

전문직 경력

매일 수조 번, 수십억 명의 삶을 개선하는 데 기여하며 역량을 키우고 도전을 받아들이세요.  

경력 탐색
Akamai early career professionals collaborating in a workspace highlighting community and careers

초기 경력

신선한 아이디어를 포용하는 글로벌 커뮤니티에서 탐구하고, 창조하고, 성장할 수 있도록 지원받으며 탄탄히 출발하세요.  

초기 경력 탐색
Akamai employees collaborating in a workspace highlighting Employee Resource Groups and community

직원 리소스 그룹

모든 관점이 중요하게 여겨지고 진정한 혁신을 함께 이루는 다양하고 포용적인 커뮤니티에 참여하세요.  

ERG 탐색

직원들의 이야기

경력 성장을 위한 연결

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Akamai 글로벌 인재팀과 소통하며 새로운 채용 공고와 행사 등의 소식을 받아 보세요.

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