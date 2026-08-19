EMEA 지역 법적 공지사항

지역 기관 정보 및 연락처 목록
아래 목록은 국가별 및 알파벳 순으로 정리되어 있습니다. 귀하 또는 귀하의 조직이
Akamai와 비즈니스를 진행하고 있는 국가를 선택하세요.
국가
벨기에
Akamai Technologies Belgium SRL
등록 주소: Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Brussels
회사 번호: 0535.839.579
VAT 번호: BE535.839.579
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
체코
Akamai Technologies s.r.o.
식별 번호: 24142344
등록 주소: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha
상업 등기부에 등록된 정보: 프라하시 법원이 관리하는 상업 등기부에
파일 C 182522로 등록되어 있습니다. 등록 자본금: CZK 200,000
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
덴마크
Akamai Technologies Denmark ApS
등록 주소: Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Denmark
상업 등록 번호(CVR): 36026650
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
프랑스
Akamai Technologies SARL
Akamai Technologies SARL, 자본금: 1 943 102,45 €
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
등록 주소 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
전화: +33-156696200
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
발행 담당자 제럴드 덱(Gerald Deck)
사이트 개발 및 호스팅: Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
USA +1 877 325 2624
독일
Akamai Technologies GmbH
등록 주소: Parkring 22, D-85748 Garching
본사: Garching
등록 법원: 뮌헨 지방 법원
자본(단위: EUR): 25.000,00
상업 등록 번호: HRB 129886
VAT ID: DE 206360295
세금 ID: 143/112/20307
상무 이사: 데이비드 매튜 맥도날드 에이트켄(David Matthew McDonald Aitken), 저스티나 칼리나 얀코프스카(Justyna Kalina Jankowska)
전화번호(일반): +49-89940060
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
아일랜드
Akamai Technologies Ireland Limited
등록 주소: Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02 C624 Ireland
회사 등록 사무소(CRO)에 등록됨. 회사 번호: 390724
세금 ID: 6410724I
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
이스라엘
Akamai Technologies Israel Ltd
등록 주소: 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israel
회사 등록 번호: 514082999
VAT ID: 514082999
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
이탈리아
Akamai Technologies S.R.L.
등록 주소: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
완전 납입 완료된 주식 자본: €10,000
REA 번호: MI -1877384
VAT 및 세금 ID: IT06216380961
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
룩셈부르크
Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.
등록 주소: 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
회사 등록 번호: B 195902
등록 자본금: US$1,000,000
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
네덜란드
Akamai International B.V.
등록 주소: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Netherlands
등록 기관: 네덜란드 암스테르담 상공 회의소
등록 번호: 34159661
VAT 번호: NL 8100.63 311.B01
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
Akamai Technologies Netherlands B.V.
등록 주소: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Netherlands
등록 기관: 네덜란드 암스테르담 상공 회의소
등록 번호: 34153909
VAT 번호: 810086700B01
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
폴란드
Akamai Technologies Poland sp. z.o.o.
등록 사무소: ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
등록 법원: 크라코프 지방 법원 - 크라코프 중심부, 국립 법원 등록 제11사업부
KRS 번호: 0000384002
자본금: PLN 40 000
NIP: 1132832376
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
스페인
Akamai Technologies Spain S.L.U.
정보 사회 및 전자 상거래의 서비스에 관한 7월 11일의 법률 조항 34 / 2.002에 따라 다음 사항이 보고됨:
회사 이름: Akamai Technologies Spain S.L.U.
등록 사무소: Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spain
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
전화번호: +34-917933243
CIF: B84595628
마드리드 상공회의소 등록, Volume 22,270, Book 0, Folio No. 117, Section 8, Page M-397520, Inscription 1
Akamai Technologies Spain S.L.U의 활동은 어떠한 행정적 허가를 받지 않아도 됩니다.
회사는 현재 스페인 법률 34/2002의 18조에 규정된 어떠한 규약도 준수하지 않습니다.
스웨덴
Akamai Technologies AB
등록 주소: Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Sweden
회사 등록 번호: 556754-5214
VAT ID: SE556754521401
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
스위스
Akamai Technologies International AG
등록 사무소: Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland
회사 등록 번호: CHE-115.356.067
VAT ID: CHE-115.356.067 MWST
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
튀르키예
Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi
등록 사무소: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/İstanbul
회사 등록 번호: 870873
자본금: TL 210,000.00
세금 ID: 0120317431
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
아랍에미리트
Akamai Technologies Limited(두바이 지사)
등록 주소: Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
Dubai United Arab Emirates
세금 ID(TRN): 100334224100003
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
영국
Akamai Technologies Limited
등록 주소: Level 3, 58-60 Berners St., London, United Kingdom, W1T 3NQ
회사 등록 번호:
03921701
VAT ID: 745091237
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com