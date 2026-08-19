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EMEA 지역 법적 공지사항

지역 기관 정보 및 연락처 목록

아래 목록은 국가별 및 알파벳 순으로 정리되어 있습니다. 귀하 또는 귀하의 조직이
Akamai와 비즈니스를 진행하고 있는 국가를 선택하세요.  

벨기에
 

체코
 

덴마크
 

프랑스
 

독일
 

아일랜드

이스라엘
 

이탈리아
 

룩셈부르크
 

네덜란드
 

폴란드
 

스페인

스웨덴
 

스위스
 

튀르키예
 

아랍에미리트
 

영국

국가
 

벨기에

Akamai Technologies Belgium SRL

등록 주소: Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Brussels
회사 번호: 0535.839.579
VAT 번호: BE535.839.579
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
 

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체코

Akamai Technologies s.r.o.

식별 번호: 24142344
등록 주소: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha
상업 등기부에 등록된 정보: 프라하시 법원이 관리하는 상업 등기부에
파일 C 182522로 등록되어 있습니다. 등록 자본금: CZK 200,000
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

 

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덴마크

Akamai Technologies Denmark ApS

등록 주소: Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Denmark
상업 등록 번호(CVR): 36026650
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
 

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프랑스

Akamai Technologies SARL

Akamai Technologies SARL, 자본금: 1 943 102,45 €
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
등록 주소 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
전화: +33-156696200
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
발행 담당자 제럴드 덱(Gerald Deck)


사이트 개발 및 호스팅: Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
USA +1 877 325 2624

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독일

Akamai Technologies GmbH

등록 주소: Parkring 22, D-85748 Garching
본사: Garching
등록 법원: 뮌헨 지방 법원
자본(단위: EUR): 25.000,00
상업 등록 번호: HRB 129886
VAT ID: DE 206360295
세금 ID: 143/112/20307
상무 이사: 데이비드 매튜 맥도날드 에이트켄(David Matthew McDonald Aitken), 저스티나 칼리나 얀코프스카(Justyna Kalina Jankowska)
전화번호(일반): +49-89940060
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
 

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아일랜드

Akamai Technologies Ireland Limited

등록 주소: Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02 C624 Ireland
회사 등록 사무소(CRO)에 등록됨. 회사 번호: 390724
세금 ID: 6410724I
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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이스라엘

Akamai Technologies Israel Ltd

등록 주소: 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israel
회사 등록 번호: 514082999
VAT ID: 514082999
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
 

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이탈리아

Akamai Technologies S.R.L.

등록 주소: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
완전 납입 완료된 주식 자본: €10,000
REA 번호: MI -1877384
VAT 및 세금 ID: IT06216380961
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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룩셈부르크

Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.

등록 주소: 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
회사 등록 번호: B 195902
등록 자본금: US$1,000,000
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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네덜란드

Akamai International B.V.

등록 주소: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Netherlands
등록 기관: 네덜란드 암스테르담 상공 회의소
등록 번호: 34159661
VAT 번호: NL 8100.63 311.B01
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

 

Akamai Technologies Netherlands B.V.

등록 주소: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Netherlands
등록 기관: 네덜란드 암스테르담 상공 회의소
등록 번호: 34153909
VAT 번호: 810086700B01
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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폴란드

Akamai Technologies Poland sp. z.o.o.

등록 사무소: ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
등록 법원: 크라코프 지방 법원 - 크라코프 중심부, 국립 법원 등록 제11사업부
KRS 번호: 0000384002
자본금: PLN 40 000
NIP: 1132832376
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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스페인

Akamai Technologies Spain S.L.U.

정보 사회 및 전자 상거래의 서비스에 관한 7월 11일의 법률 조항 34 / 2.002에 따라 다음 사항이 보고됨:
회사 이름: Akamai Technologies Spain S.L.U.
등록 사무소: Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spain
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com
전화번호: +34-917933243
CIF: B84595628
마드리드 상공회의소 등록, Volume 22,270, Book 0, Folio No. 117, Section 8, Page M-397520, Inscription 1
Akamai Technologies Spain S.L.U의 활동은 어떠한 행정적 허가를 받지 않아도 됩니다.
회사는 현재 스페인 법률 34/2002의 18조에 규정된 어떠한 규약도 준수하지 않습니다.

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스웨덴

Akamai Technologies AB

등록 주소: Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Sweden
회사 등록 번호: 556754-5214
VAT ID: SE556754521401
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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스위스

Akamai Technologies International AG

등록 사무소: Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland
회사 등록 번호: CHE-115.356.067
VAT ID: CHE-115.356.067 MWST
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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튀르키예

Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi

등록 사무소: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/İstanbul
회사 등록 번호: 870873
자본금: TL 210,000.00
세금 ID: 0120317431
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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아랍에미리트

Akamai Technologies Limited(두바이 지사)

등록 주소: Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
Dubai United Arab Emirates
세금 ID(TRN): 100334224100003
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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영국

Akamai Technologies Limited

등록 주소: Level 3, 58-60 Berners St., London, United Kingdom, W1T 3NQ
회사 등록 번호:
03921701
VAT ID: 745091237
이메일 주소: corporate-emea@akamai.com

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