1 2024년 8월 기준

2 Akamai 보고서에서 다루는 기간은 달리 명시되지 않는 한 매년 1월 1일부터 12월 31일까지입니다. ESG 보고서에 공개된 정보는 일관된 데이터 수집 및 Akamai 그룹 수준의 통합을 위해, 적절한 프로세스와 시스템이 구축되는 즉시 인수된 자회사와 모든 하위 법인 및 자회사를 포함한 Akamai의 전체 비즈니스 활동 범위를 포괄합니다.

3 Akamai Technologies에서 MSCI ESG Research LLC 또는 그 계열사(‘MSCI’)의 데이터를 사용하고 본 보고서에서 MSCI 로고, 상표, 서비스 마크 또는 인덱스를 사용하는 행위는 MSCI가 Akamai를 후원, 보증, 추천 또는 홍보하는 것으로 간주되지 않습니다. MSCI 서비스 및 데이터는 MSCI 또는 해당 정보 제공자의 자산이며, 보증 없이 '있는 그대로' 제공됩니다. MSCI의 이름과 로고는 MSCI의 상표 또는 서비스 마크입니다.

4 FTSE Russell(FTSE International Limited 및 Frank Russell Company의 상호)은 Akamai Technologies가 FTSE4Good 기준에 따라 독립적으로 평가되었으며 FTSE4Good Index Series 편입 요건을 충족했음을 확인했습니다. 글로벌 지표 공급업체인 FTSE Russell에서 제작한 FTSE4Good Index Series는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 모범 사례를 실천하는 기업의 성과를 측정하기 위해 설계되었습니다. FTSE4Good 지표는 다양한 시장 참가자가 책임 있는 투자 펀드 및 기타 제품을 개발하고 평가하는 용도로 사용합니다.