Akamai의 접근 방식
Akamai는 올바른 방식으로 비즈니스 성과를 달성하여 수많은 사람의 삶을 끊임없이 개선하고자 최선을 다하고 있습니다. 이를 위해 청렴성, 책임감, 신뢰와 포용 그리고 전 세계 Akamai 직원들이 거주하고 근무하는 지역사회에 대한 환원이라는 핵심 가치를 바탕으로 회사를 운영합니다.
Akamai가 미치는 영향1
3대 우선 과제
함께 ACT할 때 엄청난 변화가 일어납니다.
책임(Accountability)
책임이란 우리의 행동과 결정에 책임을 지고, 약속을 지키며, 우리의 영향력에 대한 투명성을 유지하는 일입니다.
커뮤니티(Community)
커뮤니티는 포용적이고 다양성 있는 환경을 조성하는 동시에 우리가 생활하고 일하는 지역사회에 속한 사람들을 지원하고 격려하려는 Akamai의 노력을 포괄하는 개념입니다.
신뢰(Trust)
신뢰를 얻으려면 청렴성과 투명성을 바탕으로 윤리적으로 행동해야 하고, 높은 보안 기준을 토대로 개인 프라이버시를 보호해야 합니다.
Akamai의 ESG 지표2
연례 ESG 영향 보고서는 ESG 및 지속 가능성에 관한 Akamai의 주요 보고서입니다. ESG 및 지속 가능성에 관한 추가 정보는 일 년 내내 업데이트되는 Akamai의 ESG 지표를 통해 제공됩니다.
수상 이력
이전 ESG 영향 보고서
1 2024년 8월 기준
2 Akamai 보고서에서 다루는 기간은 달리 명시되지 않는 한 매년 1월 1일부터 12월 31일까지입니다. ESG 보고서에 공개된 정보는 일관된 데이터 수집 및 Akamai 그룹 수준의 통합을 위해, 적절한 프로세스와 시스템이 구축되는 즉시 인수된 자회사와 모든 하위 법인 및 자회사를 포함한 Akamai의 전체 비즈니스 활동 범위를 포괄합니다.
3 Akamai Technologies에서 MSCI ESG Research LLC 또는 그 계열사(‘MSCI’)의 데이터를 사용하고 본 보고서에서 MSCI 로고, 상표, 서비스 마크 또는 인덱스를 사용하는 행위는 MSCI가 Akamai를 후원, 보증, 추천 또는 홍보하는 것으로 간주되지 않습니다. MSCI 서비스 및 데이터는 MSCI 또는 해당 정보 제공자의 자산이며, 보증 없이 '있는 그대로' 제공됩니다. MSCI의 이름과 로고는 MSCI의 상표 또는 서비스 마크입니다.
4 FTSE Russell(FTSE International Limited 및 Frank Russell Company의 상호)은 Akamai Technologies가 FTSE4Good 기준에 따라 독립적으로 평가되었으며 FTSE4Good Index Series 편입 요건을 충족했음을 확인했습니다. 글로벌 지표 공급업체인 FTSE Russell에서 제작한 FTSE4Good Index Series는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 모범 사례를 실천하는 기업의 성과를 측정하기 위해 설계되었습니다. FTSE4Good 지표는 다양한 시장 참가자가 책임 있는 투자 펀드 및 기타 제품을 개발하고 평가하는 용도로 사용합니다.