기업의 책임

함께 만드는 변화

Akamai의 접근 방식

Akamai는 올바른 방식으로 비즈니스 성과를 달성하여 수많은 사람의 삶을 끊임없이 개선하고자 최선을 다하고 있습니다. 이를 위해 청렴성, 책임감, 신뢰와 포용 그리고 전 세계 Akamai 직원들이 거주하고 근무하는 지역사회에 대한 환원이라는 핵심 가치를 바탕으로 회사를 운영합니다.

Akamai 2024년 영향 보고서

온라인 라이프를 강력하게 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 기업으로서, Akamai는 주주들에게 투명성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Akamai 2024년 영향 보고서에서는 기업 지속 가능성, 직원, 커뮤니티, 거버넌스, 데이터 프라이버시, 보안 등의 핵심 영역에서 Akamai의 성과와 진척 상황을 조명합니다.

2024년 보고서 읽기
지난 보고서 보기

Akamai가 미치는 영향1

Akamai가 생산한 재생 에너지

Akamai의 4가지 활성 재생 에너지 프로젝트는 현재까지 총 53만 5659MWh의 전력을 생산했습니다.

사회 환원

2023년과 2024년 Akamai는 매칭 기프트 프로그램을 통해 전 세계 대상 비영리 단체에 연간 45만 달러를 지원했습니다.

재활용

Akamai는 전자 폐기물을 100% 재활용하며 모든 관련 환경 및 보안 표준을 준수합니다.

FTSE4Good Index Series

Akamai는 10년 연속으로 FTSE4Good Index Series에 편입되었습니다.

3대 우선 과제

함께 ACT할 때 엄청난 변화가 일어납니다. 

책임(Accountability)

지구와 사람 모두에게 도움이 되도록 관행을 지속적으로 개선합니다.

커뮤니티

강력하고 포용적인 연대와 이해관계자와의 관계를 구축하여 소속감과 공동의 목적을 창출합니다.

Professional IT Technical Support Specialists and Software Programmer Working on Computers in Monitoring Control Room with Digital Screens with Server Data, Blockchain Network and Surveillance Maps.

신뢰

윤리적으로 운영하며 무결성, 투명성, 높은 보안 기준을 기반으로 행동합니다.

ACT를 위한 Akamai의 노력을 자세히 알아보세요

책임(Accountability)

책임(Accountability)

책임이란 우리의 행동과 결정에 책임을 지고, 약속을 지키며, 우리의 영향력에 대한 투명성을 유지하는 일입니다.

Akamai에서의 지속 가능성

Akamai는 인터넷 에코시스템의 리더로서 비즈니스 운영 전반에서 환경 영향을 줄이기 위해 최선을 다하고 있습니다.

자세히 보기

Akamai에서 하는 일

Akamai는 지원과 코칭을 통해 직원 역량을 강화해 자신에게 맞는 방식으로 일할 수 있게 하며 다양한 생각과 아이디어, 솔루션을 존중합니다.

자세히 보기

Akamai에서의 ID&E

Akamai는 모든 업무에서 포용성을 최우선으로 삼습니다. 포용성은 핵심 가치로서 Akamai의 배경, 스타일, 관점의 다양성을 강화하고 참여를 촉진합니다.

자세히 보기

커뮤니티(Community)

커뮤니티(Community)

커뮤니티는 포용적이고 다양성 있는 환경을 조성하는 동시에 우리가 생활하고 일하는 지역사회에 속한 사람들을 지원하고 격려하려는 Akamai의 노력을 포괄하는 개념입니다.

Akamai 재단

Akamai 재단은 STEM 교육 지원, 재난 구호, 자원봉사 활동 활성화에 전념하고 있습니다.

자세히 보기

Akamai 직원들의 활동

Akamai 직원들은 다양한 방식으로 지역사회에 참여하며 우리 사회에 영향을 미칩니다.

자세히 보기

신뢰(Trust)

신뢰(Trust)

신뢰를 얻으려면 청렴성과 투명성을 바탕으로 윤리적으로 행동해야 하고, 높은 보안 기준을 토대로 개인 프라이버시를 보호해야 합니다.

Akamai에서의 윤리 및 규정 준수

Akamai는 관련 법률을 준수하며 윤리적으로 정직하게 비즈니스를 운영합니다.

자세히 보기

Akamai에서의 인권

Akamai는 인권 존중을 통해서만 인터넷의 잠재력이 발휘되며, 인권 존중이야말로 우리 사회의 근본적인 가치라고 생각합니다.

자세히 보기

Akamai에서의 데이터 보호 및 프라이버시

Akamai는 개인정보 처리 방식과 데이터 보호 권리를 향한 노력이 약속이 Akamai에 대한 신뢰에 있어 핵심임을 잘 압니다.

자세히 보기

Akamai에서의 정보 보안 및 사이버 보안

Akamai Cloud를 통해 이동하는 데이터를 보호하는 것은 고객 및 이해관계자의 신뢰를 유지하는 기본입니다.

자세히 보기

Akamai의 공급망 프로그램

Akamai는 다양한 책임 있는 공급업체와 상호 이익이 되는 관계를 구축해 책임 있는 공급망을 조성하고자 합니다.

자세히 보기

Akamai의 투명성

Akamai는 이해관계자들과 관련 정보를 공개적으로 공유해 신뢰를 구축하고 청렴성을 입증합니다.

자세히 보기

Akamai의 ESG 지표2

연례 ESG 영향 보고서는 ESG 및 지속 가능성에 관한 Akamai의 주요 보고서입니다. ESG 및 지속 가능성에 관한 추가 정보는 일 년 내내 업데이트되는 Akamai의 ESG 지표를 통해 제공됩니다.

ESG 지표

지표 보기

추가 ESG 지표(Metrics)

지표(Metrics) 보기

수상 이력

MSCI ESG Ratings3

FTSE4Good4

일하기 좋은 기업 - 스페인

일하기 좋은 기업 - 폴란드

Kim Salem-Jackson, EVP, Chief Marketing Officer

"제가 가장 좋아하는 Akamai Technologies의 전통은 직원들이 함께 모여 나눔을 실천하는 Danny Lewin Community Care Day 행사입니다." 

킴 세일럼 잭슨(Kim Salem-Jackson) Akamai EVP 겸 CMO(최고 마케팅 책임자)

이전 ESG 영향 보고서

Akamai 2023년 ESG 영향 보고서

지속 가능성, 직원, 커뮤니티, 거버넌스, 데이터 프라이버시 및 보안 등의 핵심 ESG 중점 분야와 관련된 Akamai의 활동과 진행 상황을 확인하세요.

보고서 읽기

Akamai 2022년 ESG 영향 보고서

지속 가능성, 사람, 책임 있는 비즈니스 관행, 데이터 프라이버시 및 보안, Akamai 재단 등 ESG 중점 분야에서의 성과와 진척 상황을 확인하세요.

보고서 읽기

Akamai 2021년 ESG 영향 보고서

Akamai가 환경 지속 가능성, 포용, 다양성 및 참여, 거버넌스 분야에서 어떤 노력을 기울이고 있는지 자세히 알아보세요.

보고서 읽기

1 2024년 8월 기준
2 Akamai 보고서에서 다루는 기간은 달리 명시되지 않는 한 매년 1월 1일부터 12월 31일까지입니다. ESG 보고서에 공개된 정보는 일관된 데이터 수집 및 Akamai 그룹 수준의 통합을 위해, 적절한 프로세스와 시스템이 구축되는 즉시 인수된 자회사와 모든 하위 법인 및 자회사를 포함한 Akamai의 전체 비즈니스 활동 범위를 포괄합니다.
3 Akamai Technologies에서 MSCI ESG Research LLC 또는 그 계열사(‘MSCI’)의 데이터를 사용하고 본 보고서에서 MSCI 로고, 상표, 서비스 마크 또는 인덱스를 사용하는 행위는 MSCI가 Akamai를 후원, 보증, 추천 또는 홍보하는 것으로 간주되지 않습니다. MSCI 서비스 및 데이터는 MSCI 또는 해당 정보 제공자의 자산이며, 보증 없이 '있는 그대로' 제공됩니다. MSCI의 이름과 로고는 MSCI의 상표 또는 서비스 마크입니다.
4 FTSE Russell(FTSE International Limited 및 Frank Russell Company의 상호)은 Akamai Technologies가 FTSE4Good 기준에 따라 독립적으로 평가되었으며 FTSE4Good Index Series 편입 요건을 충족했음을 확인했습니다. 글로벌 지표 공급업체인 FTSE Russell에서 제작한 FTSE4Good Index Series는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 모범 사례를 실천하는 기업의 성과를 측정하기 위해 설계되었습니다. FTSE4Good 지표는 다양한 시장 참가자가 책임 있는 투자 펀드 및 기타 제품을 개발하고 평가하는 용도로 사용합니다.