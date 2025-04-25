쿠키 목록



Akamai.com의 쿠키는 다양한 유형으로 분류됩니다. 각 유형과 유형별로 설정된 쿠키에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.

반드시 필요한 쿠키



이 쿠키는 웹사이트가 작동하는 데 필요하며 Akamai 시스템에서 비활성화 할 수 없습니다. 일반적으로 개인정보 보호 기본 설정, 로그인, 양식 작성 등 서비스 요청에 따라 사용자가 수행한 작업에 대해서만 설정됩니다.

성능 쿠키

방문 및 트래픽 소스를 집계해 사이트 성능을 측정하고 개선할 수 있도록 하는 쿠키입니다. 이는 가장 인기 있는 페이지와 가장 인기 없는 페이지를 파악하고, 방문자가 사이트를 어떻게 이동하는지 확인하는 데 유용합니다. 쿠키는 Akamai나 써드파티 공급업체가 설정할 수 있습니다. 쿠키가 수집하는 모든 정보는 익명으로 집계 및 처리됩니다. 쿠키를 허용하지 않으면 Akamai는 사용자가 언제 사이트를 방문했는지 알 수 없고 사이트 성능을 모니터링할 수 없습니다.

기능 쿠키

이 쿠키는 웹사이트에서 향상된 기능과 개인 설정을 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 설정은 Akamai 또는 Akamai 페이지에 서비스를 추가한 써드파티 업체에 의해 설정될 수 있습니다. 이러한 쿠키를 허용하지 않으면 향상된 기능과 개인 설정을 사용할 수 없으며 기본 기능만 사용할 수 있습니다.

타기팅 쿠키

타기팅 쿠키는 광고 파트너가 Akamai 사이트를 통해 설정합니다. 이는 사용자의 관심사 프로필을 작성하고 다른 사이트에서 관련 광고를 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 타기팅 쿠키는 브라우저와 인터넷 디바이스를 고유하게 식별하는 기능을 바탕으로 합니다. 타기팅 쿠키를 허용하지 않아도 광고는 계속 표시되며 타기팅 광고만 줄어듭니다.



소셜 미디어 쿠키

Akamai 사이트 전반의 소셜 미디어 쿠키는 사용자가 친구 및 네트워크와 Akamai 콘텐츠를 공유할 수 있도록 Akamai가 사이트에 추가한 다양한 써드파티 소셜 미디어 서비스를 통해 설정됩니다. 소셜 미디어 쿠키는 다른 사이트에서 사용자의 브라우저를 추적하고 사용자의 관심사에 대한 프로필을 구축할 수 있습니다. 이는 사용자가 방문하는 다른 웹 사이트에 표시되는 콘텐츠와 메시지에 영향을 줄 수 있습니다. 소셜 미디어 쿠키를 허용하지 않으면 소셜 미디어 공유 툴을 사용하거나 보지 못할 수 있습니다.