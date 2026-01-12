발전하는 위협으로부터 네트워크, 애플리케이션, 데이터를 보호할 수 있는 주요 사이버 보안 개념과 용어를 이해하세요.
용어 익히기
사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅 및 콘텐츠 전송과 관련된 기술 주제에 대해 자세히 알아보는 데 유용한 정보성 기사와 가이드입니다.
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발전하는 위협으로부터 네트워크, 애플리케이션, 데이터를 보호할 수 있는 주요 사이버 보안 개념과 용어를 이해하세요.
API는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스의 약어입니다. 계정 비밀번호를 보호하는 것처럼 API 접속을 보호하는 것도 마찬가지로 중요합니다. API 키와 API 호출 같은 식별자가 오용되지 않게 할 수 있기 때문입니다.
봇은 자동화된 작업을 수행하는 소프트웨어 프로그램입니다. 봇넷은 공격자가 원격으로 제어할 수 있는 봇 소프트웨어에 감염된 컴퓨터의 네트워크입니다.
브라우저 보안에는 내장 브라우저 기능, 보안 설정, 사용자 습관을 결합해 멀웨어, 피싱, 데이터 유출과 같은 온라인 위협을 방어하는 것이 포함됩니다.
컴플라이언스 및 규제 프레임워크는 문서화된 지침과 모범 사례의 집합입니다. 이러한 가이드라인을 따라 기업은 규제 요건을 충족하고, 프로세스를 개선하며, 보안을 강화하고, 기타 비즈니스 목표(예: 기업 상장, 정부 기관에 클라우드 솔루션 판매 등)를 달성합니다.
사이버 공격은 컴퓨터 시스템에 대한 무단 접속을 시도하거나 데이터를 훔치거나 서비스를 중단하려는 시도입니다.
사이버 보안 기술은 네트워크, 디바이스, 데이터를 무단 접속이나 범죄적 사용으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
DDoS(Distributed Denial-of-Service, 분산 서비스 거부) 공격은 복수의 소스로부터 트래픽을 투입하여 사용자들이 사용할 수 없도록 웹 사이트나 온라인 서비스의 가동을 중단시키는 공격입니다.
도메인 네임 시스템(DNS)은 사람이 읽을 수 있는 도메인 네임(예: www.apple.com)을 머신이 읽을 수 있는 IP 주소(예: 17.253.207.54)로 변환합니다.
멀티팩터 인증은 인증 방법에 두 개 이상의 증명 정보(또는 요소)를 성공적으로 제시해야만 사용자에게 접속 권한이 부여되는 인증 방법입니다.
마이크로세그멘테이션은 네트워크 세그멘테이션 및 애플리케이션 세그멘테이션과 같은 기존의 접근 방식에 비해 여러 가지 장점을 제공하는 새로운 보안 모범 사례입니다.
랜섬웨어는 피해자의 파일을 암호화하거나 시스템을 잠가 접속할 수 없게 만드는 악성 소프트웨어(멀웨어)의 한 종류입니다.
웹 애플리케이션 및 API 보안(WAAP)은 웹 및 모바일 애플리케이션을 공격으로부터 보호하는 데 도움이 되는 보안 수단입니다. API 관리, 방화벽, 웹 애플리케이션 방화벽, 침입 탐지 및 방지 시스템 등 다양한 방법으로 구축할 수 있습니다.
제로 트러스트는 정상임을 인증받고 지속적으로 검증되지 않은 경우, 기업 네트워크 내부 및 외부의 어떤 사람이나 디바이스에도 IT 시스템이나 서비스에 접속 권한을 부여하지 않겠다는 철학을 기반으로 한 네트워크 보안 모델입니다.
컴퓨팅 및 개발부터 스토리지 및 보안에 이르기까지 주요 클라우드 기술을 살펴보고 최신 디지털 경험을 지원하는 방법을 알아보세요.
이 주제에서는 인공 지능의 핵심 개념을 이해하는 데 도움이 되는 필수 AI 어휘, 정의, 용어를 다룹니다.
클라우드 컴퓨팅 서비스는 기업과 공공 기관의 정보 기술 사용 방식에 변화를 주고 있습니다.
클라우드 개발은 로컬 머신 대신 인터넷과 클라우드 기반 리소스를 사용해 애플리케이션을 구축하고 배포하는 프로세스입니다.
클라우드 보안은 클라우드 기반 시스템, 애플리케이션, 데이터를 사이버 위협으로부터 보호하는 데 사용되는 일련의 기술, 정책, 제어를 말합니다.
클라우드 스토리지는 써드파티가 관리하는 원격 서버에 디지털 데이터를 온라인으로 저장하는 방법으로, 인터넷에 연결된 모든 디바이스에서 접속할 수 있습니다.
CDN, 스트리밍 미디어, 웹사이트 모니터링, 인터넷의 구성 요소가 어떻게 함께 작동해 더 빠르고 안정적인 온라인 경험을 제공하는지 알아보세요.
콘텐츠 전송 네트워크(CDN)는 사용자와 가까운 곳에서 콘텐츠를 전송함으로써 더 빠르고 안정적인 온라인 경험을 제공합니다.
짧은 비디오 프레젠테이션으로 구성된 시리즈를 통해 Akamai 총괄 부사장 겸 최고기술책임자, 로버트 블루모프(Robert Blumofe)가 월드 와이드 웹(WWW)의 초석이 어떻게 작동하는지 설명합니다. 여기에서 도움이 될 만한 관련 기사들도 확인하실 수 있습니다.
스트리밍 미디어 서비스와 미디어 전송에 대한 수요는 급증하고 있으며, 이로 따라 콘텐츠 공급업체는 새로운 매출 기회를 얻게 된 동시에 기술 관련 문제에 직면하고 있습니다.
웹사이트 모니터링은 웹사이트의 상태와 가용성을 선제적으로 추적해 가동 시간, 성능, 사용자 경험을 향상시키는 데 도움이 됩니다.