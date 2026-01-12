제로 트러스트는 정상임을 인증받고 지속적으로 검증되지 않은 경우, 기업 네트워크 내부 및 외부의 어떤 사람이나 디바이스에도 IT 시스템이나 서비스에 접속 권한을 부여하지 않겠다는 철학을 기반으로 한 네트워크 보안 모델입니다.