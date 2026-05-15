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세계의 가장 어려운 과제에 혁신적이고 협력적인 솔루션을 제공하는 Akamai 팀에 합류하세요

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불가능을 가능으로 만드는 글로벌 팀에 합류하세요

혁신, 협력, 목적이 하나로 모이는 Akamai에서 경력을 쌓으세요. Akamai 팀은 매일 수조 번에 걸쳐 온라인 라이프를 보호하며 전 세계 수십억 명의 삶을 개선합니다. 여기에서는 업계 최고의 인재들과 함께 의미 있는 혁신적인 업무를 수행하게 됩니다.

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숫자로 보는 Akamai 문화: 2026년

전 세계 11,400여 명의 임직원

직원 95%가 원하는 장소(사무실, 재택 또는 혼합 근무)에서 근무 가능

전 세계 33여 개국에 28개 사무소 및 팀 운영

글로벌 팀을 이끄는 핵심 가치

매일, 어디서나 신뢰를 구축하고 혁신을 주도하며 보안을 제공하는 Akamai의 방식

고객 우선

실질적인 비즈니스 성과를 창출하는 안전하고 확장 가능한 클라우드 중심 솔루션으로 고객 성공을 최우선으로 합니다.

사회 환원 및 포용성

Akamai는 글로벌 기술팀 전반에 걸쳐 존중, 포용, 공동 성장의 문화를 통해 사람과 지역사회에 힘을 실어줍니다.

혁신

Akamai는 진정한 고객 가치를 제공하고 탁월한 성과를 달성하는 새로운 제품을 창출하기 위해 끊임없이 도전합니다.

청렴성과 신뢰

Akamai는 전체의 절대적 이익을 위해 최고 수준의 윤리, 정직성, 투명성으로 사업을 수행합니다.

하나의 Akamai

Akamai는 고객과 팀 모두에게 최상의 서비스를 제공하는 상생 솔루션을 위해 기술과 아이디어를 교환하며 성공을 실현합니다.

긴박감과 인내

공동 창립자 대니 르윈(Danny Lewin)처럼, Akamai는 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 항상 용기와 긴박감을 가지고 행동합니다.

주요 역할

모든 직무에서 혁신하고, 발견하고, 위대한 성과를 이루도록 지원받을 것입니다. Akamai는 함께 해냅니다.

모든 공개 채용 정보를 보려면 채용 정보 검색을 클릭하세요.

클라우드 및 보안 엔지니어링

클라우드 인프라 및 보안 엔지니어링

기업의 연결성, 보호, 안정성을 유지하는 시스템을 설계하고 구축합니다. 보안 전략, 네트워크 아키텍처, 고가용성 시스템 분야의 전문가들과 함께 전 세계적으로 최고 수준의 기술 표준을 정의하고 구현하는 업무를 수행하게 됩니다.

관련 역할:

  • 소프트웨어 엔지니어
  • 네트워크 아키텍트
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고객 참여

고객 참여 및 구축

프로젝트를 주도하고, 팀을 통합하고, 글로벌 규모로 정밀하게 성과를 달성하도록 지원합니다. 기술 프로젝트를 개념 단계부터 실행 단계까지 이끌고, 팀 간 협업을 촉진하고, 다양한 업계의 고객을 위한 성공을 만듭니다.

관련 역할:

  • 기술 담당 프로젝트 매니저
  • 수석 솔루션 아키텍트
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소프트웨어 테스트 엔지니어링

테스트 분야 소프트웨어 개발 엔지니어링

세계 최고의 디지털 경험을 뒷받침하는 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 구축합니다. 글로벌 시스템 작업, 백엔드 개발에 기여하고 테스트 관행을 적용해 Akamai 제품이 신뢰받고, 안전하고, 업계를 선도할 수 있도록 합니다.

관련 역할:

  • 테스트 분야 소프트웨어 개발 엔지니어링

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클라우드 네이티브 개발

클라우드 네이티브 개발 및 서비스

최첨단 툴과 플랫폼으로 클라우드를 구축하고 발전시킵니다. 확장 가능한 아키텍처, 쿠버네티스 그리고 전 세계적으로 Akamai 팀과 고객이 혁신을 주도할 수 있도록 돕는 최신 클라우드 기술을 다룹니다. 

관련 역할:

  • 수석 소프트웨어 엔지니어

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최고의 직장으로 선정됨

  • 2025년 우수 채용 기업
    RippleMatch
  • 2025년 미국 최고의 직장
    Newsweek and Plant-A Insights Group
  • 2024년 졸업생을 위한 최고의 고용주
    Forbes 및 Statista
  • 2025년 여성을 위한 최고의 직장
    Poland Great Places to Work
  • 2025년 Z세대를 위한 미국 최고의 직장
    Newsweek
  • 2024년 미국에서 가장 혁신적인 기업
    Fortune
  • 2025년 직장 문화
    Mass Technology Leadership Council
  • 2025년 유럽 최고의 고용주
    Financial Times
  • 2024년 최고의 직장
    U.S. News & World Report

Akamai에서의 생활

Akamai는 기술과 혁신에 대한 열정을 공유하는 글로벌 문제 해결사 커뮤니티입니다.

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평등한 고용의 기회를 누릴 권리
Akamai Technologies는 적극적 고용개선조치를 준수하는 기회균등 고용주로서 다양성이 근무 환경 내에서 발휘하는 긍정적인 영향력의 가치를 소중하게 생각합니다. 자격을 갖춘 모든 지원자는 고용 대상으로 고려되며 성별, 성 정체성, 성적 취향, 인종/민족, 보호 대상 퇴역 군인, 장애, 기타 소수자 지위로 인해 차별하지 않습니다.

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Akamai는 채용 프로세스에 적극적으로 참여할 수 있도록 필요한 경우, 장애를 가진 지원자에게 합리적인 편의를 제공합니다. 합리적 편의 제공을 요청하시려면 careers@akamai.com으로 이메일을 보내거나 +1 (617)274-7165로 문의하세요. 해당 이메일 주소와 전화번호는 편의 제공을 요청하는 장애인 지원자 전용으로, 채용 지원 상태를 확인하기 위한 용도가 아닙니다.