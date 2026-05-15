기업의 연결성, 보호, 안정성을 유지하는 시스템을 설계하고 구축합니다. 보안 전략, 네트워크 아키텍처, 고가용성 시스템 분야의 전문가들과 함께 전 세계적으로 최고 수준의 기술 표준을 정의하고 구현하는 업무를 수행하게 됩니다.
관련 역할:
- 소프트웨어 엔지니어
- 네트워크 아키텍트
매일, 어디서나 신뢰를 구축하고 혁신을 주도하며 보안을 제공하는 Akamai의 방식
모든 직무에서 혁신하고, 발견하고, 위대한 성과를 이루도록 지원받을 것입니다. Akamai는 함께 해냅니다.
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기업의 연결성, 보호, 안정성을 유지하는 시스템을 설계하고 구축합니다. 보안 전략, 네트워크 아키텍처, 고가용성 시스템 분야의 전문가들과 함께 전 세계적으로 최고 수준의 기술 표준을 정의하고 구현하는 업무를 수행하게 됩니다.
관련 역할:
프로젝트를 주도하고, 팀을 통합하고, 글로벌 규모로 정밀하게 성과를 달성하도록 지원합니다. 기술 프로젝트를 개념 단계부터 실행 단계까지 이끌고, 팀 간 협업을 촉진하고, 다양한 업계의 고객을 위한 성공을 만듭니다.
관련 역할:
세계 최고의 디지털 경험을 뒷받침하는 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 구축합니다. 글로벌 시스템 작업, 백엔드 개발에 기여하고 테스트 관행을 적용해 Akamai 제품이 신뢰받고, 안전하고, 업계를 선도할 수 있도록 합니다.
관련 역할:
최첨단 툴과 플랫폼으로 클라우드를 구축하고 발전시킵니다. 확장 가능한 아키텍처, 쿠버네티스 그리고 전 세계적으로 Akamai 팀과 고객이 혁신을 주도할 수 있도록 돕는 최신 클라우드 기술을 다룹니다.
관련 역할:
평등한 고용의 기회를 누릴 권리
Akamai Technologies는 적극적 고용개선조치를 준수하는 기회균등 고용주로서 다양성이 근무 환경 내에서 발휘하는 긍정적인 영향력의 가치를 소중하게 생각합니다. 자격을 갖춘 모든 지원자는 고용 대상으로 고려되며 성별, 성 정체성, 성적 취향, 인종/민족, 보호 대상 퇴역 군인, 장애, 기타 소수자 지위로 인해 차별하지 않습니다.
합리적 편의 제공
Akamai는 채용 프로세스에 적극적으로 참여할 수 있도록 필요한 경우, 장애를 가진 지원자에게 합리적인 편의를 제공합니다. 합리적 편의 제공을 요청하시려면 careers@akamai.com으로 이메일을 보내거나 +1 (617)274-7165로 문의하세요. 해당 이메일 주소와 전화번호는 편의 제공을 요청하는 장애인 지원자 전용으로, 채용 지원 상태를 확인하기 위한 용도가 아닙니다.