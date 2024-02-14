X
보안 솔루션

비즈니스의 원동력이 되는 애플리케이션을 연중무휴 24시간 보호하세요

최신 보안 뉴스

블로그

AI 봇이 퍼블리싱 세계를 재편하는 방법

AI는 사람들이 정보를 찾는 방법을 재편하고 있습니다. 지금과 같은 시대에 Akamai가 콘텐츠를 보호, 제어, 수익화하는 데 어떤 도움을 주는지 알아보세요.

블로그

비즈니스의 핵심 문제로 부상한 AI와 LLM 봇 관리: 올바른 대처는 무엇일까요?

AI 봇, 에이전트, LLM 스크레이퍼는 모두 내 콘텐츠를 원합니다. 이를 어떻게 관리하여 비즈니스에 방해되는 요소가 아닌 도움이 되는 요소로 만들 수 있는지 알아보세요.

블로그

VPN에서 제로 트러스트로의 여정: 지금이 기존 VPN을 폐기해야 할 시기인 이유

Akamai의 제로 트러스트 접근 방식이 VPN 취약점을 제거하고 더 나은 성능과 사용자 경험을 제공하면서도 운영을 간소화하는 방법을 읽어보세요.

Akamai, 타 WAAP 대비 탁월한 성능 제공: 데이터 확인하기

SecureIQLab은 1360개 이상의 위협에 대해 주요 클라우드 WAAP 솔루션을 테스트했습니다. Akamai는 AWS, Cloudflare, Microsoft에 비해 우수한 것으로 증명되었습니다.

Akamai와 함께 기업이 제공하는 브랜드 경험의 보안을 유지하세요

Akamai는 글로벌 플랫폼의 규모와 위협에 대한 가시성을 바탕으로 온프레미스 및 클라우드 환경에서 사이버 위협을 예방, 탐지, 방어하기 위해 고객과 협력해 브랜드 신뢰를 쌓고 비전을 실현할 수 있도록 지원합니다.

보안 체계 강화

위협 또는 경쟁사보다 더 빠르게 보호 기반을 발전시키면서 보안 리스크를 낮추고 빠르게 혁신하세요.

보안팀이 비즈니스에 집중할 수 있도록 부담 경감

Akamai의 솔루션을 인시던트 대응을 위한 파트너로 삼고 사이버 보안 전문가는 최고의 워크플로우에 집중할 수 있게 하세요.

새로운 위협에 대한 인사이트 확보

위협 인텔리전스 및 문제 해결을 활용해 비즈니스를 표적으로 삼는 사이버 공격에 대비하세요.

2024년 Gartner Peer Insights Customer’s Choice 로고

Akamai가 5년 연속 Customers’ Choice로 선정되었습니다

"Akamai는 가장 우수한 파트너입니다." - 기술 담당 수석 이사, 리테일 업계

사이버 보안 제품

애플리케이션 및 API 보안

강력한 애플리케이션 보안으로 워크로드 보호

API Security

실시간 애널리틱스를 통해 API 활동을 발견, 모니터링, 감사해 위협 및 악용에 대응합니다.

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

Firewall for AI

LLM용 적응형 멀티클라우드 지원 보안을 통해 AI 기반 앱을 보호하세요.

Prolexic

DDoS(분산 서비스 거부) 공격으로부터 인프라를 보호합니다.

Client-Side Protection & Compliance

PCI 컴플라이언스를 지원하고 자바스크립트 공격으로부터 웹사이트를 보호합니다.

Edge DNS

Akamai DNS는 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 DNS를 보호하는 동시에 고가용성과 성능을 보장합니다.

제로 트러스트 구현

데이터 유출, 멀웨어, 랜섬웨어의 침입 또는 확산 방지

Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

Enterprise Application Access

네트워크 수준 접속을 방어하고 ID 및 맥락을 기반으로 세분화된 애플리케이션 접속을 제공합니다.

Secure Internet Access Enterprise

멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, 데이터 유출 공격을 선제적으로 탐지하고 차단합니다.

Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정의 탈취를 방어합니다.

Akamai Hunt

매니지드 위협 헌팅 서비스로 가장 탐지하기 어려운 보안 리스크를 찾아 해결합니다.

DDoS 및 DNS 공격 차단

보안 위협으로부터 사이트와 자산 보호

Prolexic

DDoS(분산 서비스 거부) 공격으로부터 인프라를 보호합니다.

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

Edge DNS

보안이 뛰어난 DNS를 활용해 웹 애플리케이션과 API의 지속적인 가용성을 보장합니다.

DNS Posture Management

가시성, 리스크 인사이트, 안내형 문제 해결 조치를 통해 DNS 보안을 강화합니다.

봇 및 남용 방지

계정 도용, 탐지하기 어려운 스크레이핑, 브랜드 사칭을 차단하세요.

Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

Brand Protector

피싱 및 가짜 웹사이트를 포함한 브랜드 사칭 공격을 탐지하고 방어합니다.

Content Protector

스크레이퍼가 콘텐츠를 도용하고 전환율을 낮추지 못하도록 차단하는 방법을 알아보세요.

연중무휴 24시간 지원 받기

사이버 공격에 대한 적극적인 지원 받기

Managed Security Service

하나의 완전한 매니지드 서비스로 보안 관리, 모니터링, 방어를 제공합니다.

Akamai 보안 리서치로 최신 공격 기법에 대한 인사이트를 확보하세요

보안 위협을 파악하고 보안 체계를 강화하는 데 도움이 되는 실행 가능한 가이드와 함께 시기적절한 위협 인텔리전스 제공

위협 주의보 확인

공격의 진화 방법 파악

오픈 소스 위협 관리 툴 사용

리서치 확인하기