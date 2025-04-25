DDoS 공격이란 무엇일까요?

DoS 및 DDoS 공격에 대한 최상의 보호 방법은 멀티레이어 보안 체계로서 이러한 이벤트를 차단하는 것으로 입증된 기술을 사용해 웹사이트, 애플리케이션, API, 권한 DNS, 네트워크 리소스를 보호하는 것입니다.
사이버 공격의 일종인 DDoS(Distributed Denial of Service) 공격에서는 공격자가 악성 트래픽으로 웹 사이트, 서버 또는 네트워크 리소스를 제압합니다. 결과적으로 표적이 충돌하거나 작동할 수 없게 되어 정상적인 사용자에 대한 서비스를 거부하고 정상 트래픽이 대상에 도달하지 못하게 됩니다.
전반적으로 DDoS 또는 DoS 공격은 수백 건의 가짜 콜택시 요청으로 인해 발생하는 예상치 못한 교통 체증과 같습니다. 콜택시 서비스에 대한 요청이 정상적인 것으로 보여 어쩔 수 없이 택시를 보내지만 이로 인해 시내 도로가 막히게 됩니다. 이렇게 되면 일반적인 정상 트래픽이 대상에 도착하지 못합니다.
기업 웹사이트, 웹 애플리케이션, API, 네트워크 또는 데이터 센터 인프라에 DDoS 공격이 발생하면 다운타임이 발생하고 정상 사용자가 제품을 구매하거나 서비스를 이용하거나 정보를 얻거나 다른 리소스에 접속하지 못하게 됩니다.
DDoS 공격은 어떻게 이루어질까요?
봇넷 구축 — 공격자는 DDoS 공격을 시작하기 위해 멀웨어를 사용하여 멀웨어에 감염된 인터넷 연결 디바이스인 봇 네트워크를 형성합니다. 공격자는 이러한 봇넷을 통해 대량의 트래픽을 표적으로 보낼 수 있습니다. 이 봇 네트워크 또는 봇넷에는IoT(사물 인터넷) 디바이스, 스마트폰, 개인용 컴퓨터와 같은 엔드포인트와 라우터 및 네트워크 서버가 포함될 수 있습니다. 감염된 각 디바이스는 멀웨어를 다른 디바이스로 확산하여 공격 규모를 증폭할 수 있습니다.
여기서 대중 문화를 참조하려면 HBO 시리즈 왕좌의 게임(Game of Thrones)에서 나이트킹(Night King)이 어떻게 화이트 워커(White Walkers) 군대를 만들었는지 생각해 보세요. 나이트킹은 처음에 화이트 워커 한 무리를 만들었습니다. 이 화이트 워커는 인간을 공격하여 새로운 화이트 워커로 변모시킵니다. 그리하여 군대는 계속 커졌습니다. 그리고 나이트킹은 이 군대의 모든 구성원을 통제합니다.
공격 시작 — 공격자가 봇넷을 구축하면 봇에 원격 명령을 전송하여 표적 서버, 웹 사이트, 웹 애플리케이션, API 또는 네트워크 리소스로 요청과 트래픽을 전송하도록 지시합니다. 그러면 트래픽 양이 너무 많아져 서비스 거부로 이어지고 정상적인 트래픽이 표적에 접속하지 못하게 됩니다.
서비스로서의 DDoS — 감염된 디바이스 네트워크를 사용하는 봇넷은 ‘공격 대행(attack-for-hire)’ 서비스를 통해 다른 잠재적인 공격을 위해 대여되는 경우도 있습니다. 악의적인 의도를 갖고 있지만 트레이닝을 받지 않았거나 공격 경험이 없는 사람들도 스스로 쉽게 DDoS 공격을 일으킬 수 있습니다.
DDoS 공격의 목적
DDoS 공격의 목적은 정상 트래픽이 원하는 대상에 도달하는 것을 심각하게 늦추거나 차단하는 것입니다. 예를 들어, 사용자가 웹사이트에 접속하거나 제품이나 서비스를 구매하거나 비디오를 보거나 소셜 미디어에서 상호 작용하는 것을 차단할 수 있습니다. 또한 DDoS는 리소스를 사용할 수 없게 하거나 성능을 저하시키는 방식으로 비즈니스를 중단시킬 수 있습니다. 이로 인해 직원들이 이메일, 웹 애플리케이션에 접속하지 못하게 되거나 평소처럼 업무를 수행할 수 없게 됩니다.
DDoS 공격은 여러 가지 이유로 시작될 수 있습니다.
- 핵티비즘. 공격자는 철학적 또는 이념적 의견 차이를 보이는 기업이나 웹 사이트를 대상으로 DDoS 공격을 지시할 수 있습니다.
- 사이버 전쟁. 정부는 DDoS와 같은 사이버 위협을 사용하여 적국의 중요한 인프라를 손상시킬 수 있습니다.
- 협박. 공격자가 DDoS 위협을 사용하여 회사로부터 돈을 갈취하는 경우가 종종 있습니다.
- 엔터테인먼트. 큰 피해를 주거나 사이버 범죄를 실험함으로써 단순히 즐거움을 추구하는 해커에 의해 많은 공격이 시작됩니다.
- 비즈니스 경쟁. 기업은 경쟁 우위를 확보하기 위해 다른 기업에 DDoS 공격을 가할 수 있습니다.
DDoS 공격의 종류
DDoS 공격의 종류는 매우 다양하고 사이버 범죄자들은 표적을 무너뜨리기 위해 보통 2가지 이상의 공격 종류를 사용합니다. DDoS 공격은 일반적으로 OSI(Open Systems Interconnection) 모델에 설명된 것처럼 컴퓨터 네트워크의 7가지 레이어 중 하나를 대상으로 합니다. OIS 모델의 각 레이어는 각 층마다 업무 기능이 다른 사무실 건물처럼 독특한 목적을 가지고 있습니다. 공격자들이 마비시키려는 웹 또는 인터넷 기반 자산의 종류에 따라 표적으로 삼는 레이어가 달라집니다.
공격의 네 가지 주된 종류는 다음과 같습니다.
- 애플리케이션 레이어 공격
- 프로토콜 공격
- DNS 증폭/반사 공격
- 증폭 공격
애플리케이션 레이어 DDoS 공격
애플리케이션 레이어 DDoS 공격(레이어 7 DDoS 공격)은 웹 애플리케이션의 특정 취약점을 겨냥하여 애플리케이션이 의도한 대로 작동하지 못하도록 합니다. 이러한 DDoS 공격은 인터넷을 통한 두 애플리케이션 간의 데이터 교환을 위한 통신 프로토콜을 대상으로 하는 경우가 많습니다. 일으키기 가장 쉬운 DDoS 공격 중 하나이지만 차단하고 방어하는 것은 어렵습니다.
- HTTP 플러드. HTTP 플러드는 웹 페이지를 로드하거나 인터넷을 통해 콘텐츠를 보내는 데 사용되는 HTTP 인터넷 프로토콜을 악용합니다. HTTP 플러드는 서버, 웹사이트나 웹 애플리케이션에 대량의 HTTP GET이나 POST 요청을 보내 속도가 느려지거나 충돌이 발생하게 만듭니다.
- 로우 앤 슬로우 공격. 로우 앤 슬로우 공격은 매우 느린 속도로 정상적인 것으로 보이는 트래픽과 HTTP 요청을 전송하여 탐지를 피하도록 설계된 일종의 DoS(Denial-of-Service) 공격입니다. 로우 앤 슬로우 공격은 대역폭이 거의 필요하지 않으며 단일 컴퓨터 또는 봇넷을 통해 시작될 수 있습니다. 로우 앤 슬로우 공격의 트래픽은 정상적인 레이어 7 트래픽으로 보이고 보안 알림을 트리거하는 속도로 전송되지 않기 때문에 탐지하기가 어렵습니다.
- Slowloris. Slowloris DDoS 공격은 표적 서버에 대한 여러 개의 HTTP 연결을 동시에 열고 유지하여 웹 서버를 제압하도록 설계되었습니다. Slowloris는 평소보다 느리지만 표준 트래픽인 것처럼 보이는 요청으로 서버 리소스를 고갈시킵니다. 공격자는 클라이언트가 GET 또는 POST 요청을 여러 패킷으로 분할하는 HTTP 프로토콜의 고유한 기능을 이용합니다. Slowloris 공격은 여러 연결을 최대한 오랫동안 열어둠으로써 표적으로 삼은 웹 서버를 감염시킵니다. 감염은 완료되지 않은 부분 HTTP 요청을 전송함으로써 이루어집니다.
프로토콜 DDoS 공격
프로토콜 공격은 OSI 모델의 레이어 3 및 레이어 4에서 인터넷 통신 프로토콜의 약점과 취약점을 대상으로 합니다. 이런 공격은 TCP(Transmission Control Protocol) 또는 ICMP(Internet Control Message Protocol) 프로토콜을 악용하는 악의적인 연결 요청을 보내 서버나 방화벽과 같은 다양한 네트워크 인프라 리소스의 컴퓨팅 용량을 소비하고 고갈시키는 것을 목적으로 합니다.
- SYN 플러드. 인터넷 애플리케이션에 접속하는 주요 방법 중 하나는 TCP를 사용하는 것입니다. 이 연결을 위해서는 웹 서버와 같은 TCP 서비스로부터 3방향 핸드셰이크가 필요합니다. 사용자가 서버에 연결된 위치에서 SYN(Synchronization) 패킷을 전송하면 SYN-ACK(Synchronization Acknowledgement) 패킷을 반환하고 최종 ACK(Acknowledgement) 통신을 통해 최종 대답해 TCP 핸드셰이크를 완료합니다. SYN 플러드 공격 도중악성 클라이언트는 많은 양의 SYN 패킷(일반적인 핸드셰이크 중 하나)을 전송하지만, 핸드셰이크를 완료하기 위한 ACK(acknowledgement)는 보내지 않습니다. 이렇게 하면 서버가 이런 반개방형 TCP 연결에 대한 응답을 기다리는 상태가 됩니다. 결국 서버는 연결 상태를 추적하는 서비스를 위해 새 연결을 수락할 수 있는 용량이 부족해집니다.
이를 콜택시에 비유하면, 콜택시 회사에 수천 또는 수십만 건의 가짜 요청이 이루어지는 상황이라고 볼 수 있습니다. 택시는 승객이 탑승하여 이동을 시작하길 기다리지만 그러한 일은 절대 일어나지 않습니다. 결국 이용 가능한 택시가 모두 소진되고 정상적인 승객은 서비스를 이용할 수 없게 됩니다.
- 스머프(smurf) DDoS 공격. 이 DDoS 공격의 이름은 작고 파란 휴머노이드의 가상 군단과 같이 수많은 작은 공격자들이 훨씬 규모가 큰 상대를 순전히 용량으로 압도할 수 있다는 개념에 기반합니다. 스머프 DDoS 공격에서 공격 표적의 스푸핑된 소스 IP가 있는 대량의 ICMP 패킷은 IP 브로드캐스트 주소를 사용해 컴퓨터 네트워크로 브로드캐스팅됩니다. 기본적으로 네트워크에 있는 대부분의 디바이스는 소스 IP 주소로 회신을 보내 응답합니다. 네트워크의 시스템 수에 따라 피해자의 컴퓨터가 트래픽 폭주로 크롤링 속도가 늦춰질 수 있습니다.
DNS 증폭·반사 DDoS 공격
Domain Name System 또는 DNS 증폭·반사 공격은 증폭 DDoS 공격 기법의 한 종류로, 해커가 표적의 IP 주소를 스푸핑하여 오픈 DNS 서버로 대량의 요청을 보냅니다. 이에 대응해 DNS 서버는 스푸핑된 IP 주소의 악의적인 요청에 다시 응답해 DNS 회신을 통해 표적 대상에 대한 공격을 생성합니다. DNS 응답에서 생성되는 대량의 트래픽이 피해 기업의 서비스를 매우 빠른 속도로 마비시키고 서비스를 사용할 수 없게 만들며 정상 트래픽이 원하는 목적지에 도달하지 못하게 합니다.
이러한 종류의 공격을 콜택시에 비유하면, 피해자의 주소로 택시를 보내기 위해 수백 또는 수천 건의 콜택시 요청이 이뤄진 상황을 생각해 볼 수 있습니다. 이 콜택시들은 피해자의 집으로 이어지는 거리를 막아 정상적인 방문자가 피해자의 주소에 도달하지 못하게 합니다. 콜택시의 비유를 확장하면 다음 섹션의 증폭 DDoS 공격을 설명하는 것도 가능합니다.
증폭 DDoS 공격
볼륨 기반의 DDoS 공격은 OSI 레이어 3과 4를 겨냥해 여러 소스에서 발생한 트래픽으로 표적을 제압하고 결국 표적의 가용 대역폭을 모두 소모하여 속도가 느려지거나 충돌하게 만듭니다. 증폭 공격은 종종 다른 종류의 DDoS 공격이나 더 위험한 사이버 공격으로부터 주의를 돌릴 목적으로 사용됩니다.
- UDP 플러드. UDP 플러드는대규모 대역폭 DDoS 공격에 자주 사용됩니다. 공격자는 무상태(stateless) UDP 프로토콜이 포함된 IP 패킷을 사용해 공격 대상인 호스트의 포트를 마비시키려고 합니다. 공격 대상인 호스트는 UDP 패킷과 연결된 애플리케이션을 찾고, 찾을 수 없는 경우에는 ‘목적지 도달 불가(Destination Unreachable)’를 전송자에게 회신합니다. IP 주소는 공격자의 익명 처리를 위해 스푸핑되는 경우가 많으며, 공격 대상인 호스트에 공격 트래픽이 급증하면 시스템이 응답 불가 상태가 되며 정상 사용자들이 사용할 수 없게 됩니다.
- ICMP 플러드. ICMP(Internet Control Message Protocol)는 주로 오류 메시지에 사용되며 일반적으로 시스템 사이에 데이터를 교환하지 않습니다. ICMP 패킷은 서버에 연결된 경우 애플리케이션 프로그램과 컴퓨팅 디바이스가 네트워크에서 메시지를 교환할 수 있도록 하는 TCP(Transmission Control Protocol) 패킷을 수반할 수 있습니다. ICMP 플러드는 ICMP 메시지를 사용해 표적 네트워크 대역폭의 과부하를 초래하는 레이어 3 인프라 DDoS 공격 방법입니다.
DDoS 공격을 방어하는 방법
기업은 강력한 DDoS 전략, 탁월한 DDoS 방어 서비스, 고급 사이버 보안 제어 기능을 통해 DDoS 공격을 방어하고 중단을 방지할 수 있습니다.
클라우드 기반 솔루션은 악성 트래픽이 웹 사이트에 도달하거나 웹 API 통신을 방해하지 못하도록 고용량, 고성능, 상시가동형 DDoS 방어 기능을 제공하여 공격의 영향을 제한하고 비즈니스에 필요한 정상적인 트래픽이 전달되도록 합니다.
DDoS 방어 서비스
끊임없이 진화하는 공격 환경에서 심층적인 방어 접근 방식을 사용하는 보안 서비스 제공업체와 협력하면 DDoS를 방어하고 기업과 사용자를 안전하게 보호할 수 있습니다. DDoS 방어 서비스는 공격 트래픽이 방어 서비스 제공업체의 스크러빙 센터에 도달하는 시간으로부터 0초 또는 몇 초 안에 최대한 빨리 DDoS 공격을 탐지하고 차단합니다. 공격 기법은 계속 변화하고 있으며 공격 규모는 점점 더 커지고 있습니다. 벤더사는 탁월한 DDoS 방어 체계를 갖추기 위해 지속적으로 방어 역량에 투자해야 합니다. 복잡한 대규모 공격에 대응하려면 악성 트래픽을 탐지하고 강력한 방어 대책을 마련하며 공격을 신속하게 방어할 수 있는 적합한 기술이 필요합니다.
DDoS 방어 서비스 공급업체는 공격 트래픽을 필터링해 공격 대상인 자산에 도달하지 못하도록 합니다. CDN 기반의 웹 보호 서비스, DDoS 스크러빙 서비스 또는 클라우드 기반의 DNS 서비스가 공격 트래픽을 차단합니다.
- CDN 기반의 DDoS 방어. 제대로 설정된 고급 CDN(콘텐츠 전송 네트워크)은 DDoS 공격을 방어하는 데 도움이 됩니다. 웹사이트 보안 서비스 제공업체가 CDN을 사용해 HTTP 및 HTTPS 프로토콜을 사용하는 트래픽을 특별히 가속하면 해당 URL을 대상으로 하는 모든 DDoS 공격을 네트워크 엣지에서 차단할 수 있습니다. 즉, 레이어 3 및 레이어 4 DDoS 공격은 웹 포트 80 및 443을 대상으로 하지 않기 때문에 즉시 방어할 수 있습니다. 네트워크는 클라우드 기반 프록시로서 고객의 IT 인프라 전면에서 사용자들이 웹 사이트 및 애플리케이션에 접속할 수 있도록 트래픽을 전달합니다. 이러한 솔루션은 인라인 방식으로 작동하기 때문에 사람의 개입 없이 네트워크 레이어 DDoS 공격으로부터 웹 기반 자산을 항상 보호할 수 있습니다.
- DDoS 클라우드 스크러빙. DDoS 스크러빙은 공격 중에도 온라인 서비스나 비즈니스를 계속 유지할 수 있습니다. 클라우드 기반의 DDoS 스크러빙 서비스는 네트워크 인프라와 같은 웹 이외의 자산을 노리는 공격을 신속히 차단합니다. CDN 기반의 방어와 달리 DDoS 스크러빙 서비스는 웹 및 IP 기반 서비스를 포함해 데이터 센터의 모든 포트, 프로토콜, 애플리케이션을 보호할 수 있습니다. 기업은 BGP(Border Gateway Protocol) 경로 알림 변경 또는 DNS 리디렉션(레코드 또는 CNAME)을 통해 보안 서비스 공급업체의 스크러빙 인프라에 네트워크 트래픽을 전달합니다. 악성 활동을 찾아내기 위해 트래픽을 모니터링 및 검사하고 DDoS 공격이 발견될 경우 방어 조치를 적용합니다. 일반적으로 이 서비스는 기업의 기본 보안 체계에 따라 온디맨드와 상시가동형으로 사용할 수 있습니다. 하지만 가장 빠르게 공격을 방어하기 위해 상시가동 배포 모델로 전환하는 기업들이 그 어느 때보다 증가하고 있습니다.
- 웹 애플리케이션 방화벽. 애플리케이션 레이어를 집중적으로 방어하고자 하는 기업은 WAF(웹 애플리케이션 방화벽)를 배포하여 OSI 모델의 레이어 7 애플리케이션 프로세스 중단이 목적인 http 요청, HTTP GET 및 HTTP POST 플러드와 같은 특정 DDoS 공격을 포함한 고급 공격에 맞서야 합니다.
- 온프레미스 DDoS 방어. 온프레미스 또는 온네트워크 DDoS 방어는 기업의 데이터 센터에 상주하고 엣지 라우터와 통합되어 네트워크 엣지에서 악성 DDoS 공격을 차단하는 물리적 또는 가상화된 어플라이언스를 포함합니다. 이는 사이버 범죄자들이 탐지를 피하기 위해 설계된 ‘낮고 느린’ 또는 ‘작고 빠른’ 공격을 활용할 때 특히 유용합니다. 온프레미스 DDoS 방어 기능은 또한 증폭 공격의 대상이 아닌 클라우드 스크러빙 센터로 트래픽을 재라우팅하는 과정으로 인해 운영 비용이 발생하는 것을 방지합니다. 온프레미스 DDoS 방어 기능은 네트워크 트래픽에 대한 지연 시간이 매우 짧아야 하는 기업에도 유용합니다. 이러한 사용 사례의 예로는 음성 및 화상 회의 플랫폼, 멀티미디어 서비스 및 게임 플랫폼을 제공하는 회사 또는 거의 실시간에 가까운 지연 시간을 요구하는 기타 서비스를 제공하는 회사 등이 있습니다.
- 하이브리드 DDoS 방어. 하이브리드 DDoS 방어 솔루션은 온프레미스와 클라우드 DDoS 방어의 기능과 장점을 결합한 것입니다. 하이브리드 DDoS 솔루션은 온프레미스 또는 온네트워크 어플라이언스를 통해 대다수의 소규모 공격으로부터 고객의 네트워크 인프라를 보호하지만, 클라우드 스크러빙 센터의 규모와 용량을 증폭 공격에 대한 백업으로 활용합니다.
- 클라우드 시그널링. 클라우드 시그널링은 DDoS 공격으로부터 고객의 네트워크 자산과 인프라를 최적으로 보호하기 위해 리디렉션이 필요한 경우 온프레미스 어플라이언스가 공격 풋프린트, 시그니처, 기타 관련 정보를 클라우드 스크러빙 센터에 자동으로 전송하는 것을 나타내는 업계 용어입니다.
DDoS 방어 서비스의 이점
DDoS 방어 서비스 공급업체는 공격 방어 과정에서 DDoS 공격의 영향을 차단하거나 완화하기 위한 대응책을 배포합니다. 최신 공격이 점점 발전함에 따라 클라우드 기반 DDoS 방어 기능은 심층적이고 확장성 있는 보안을 제공하여백엔드 인프라 및 인터넷 기반 서비스를 최적의 방식으로 활용할 수 있도록 지원합니다.
DDoS 공격 방어 서비스를 통해 기업은 다음과 같은 장점을 얻을 수 있습니다.
- DDoS 공격과 관련된 비즈니스 리스크 및 공격표면을 줄입니다.
- 비즈니스에 영향을 미치는 다운타임을 방지합니다.
- 웹 페이지가 오프라인으로 전환되지 않도록 보호
- DDoS 이벤트에 대한 대응 속도를 높이고 인시던트 대응 리소스를 최적화합니다.
- 서비스 중단을 파악하고 조사하는 데 걸리는 시간을 단축합니다.
- 직원의 생산성 손실을 방지합니다.
- DDoS 공격을 방어하기 위한 대책을 보다 신속하게 배포합니다.
- 브랜드 평판 저하나 수익성 악화를 차단합니다.
- 디지털 자산의 애플리케이션 업타임과 성능을 유지합니다.
- 웹 보안 관련 비용을 최소화합니다.
- 협박, 랜섬웨어및 기타 진화하는 새로운 위협으로부터 보호
자주 묻는 질문(FAQ)
DoS(Denial-of-Service) 공격은 정상적인 사용자가 웹사이트, 라우터, 서버 또는 네트워크를 사용할 수 없게 막도록 설계되었습니다. DoS 공격은 하나의 컴퓨터에서 시작되는 반면 DDoS(Distributed Denial-of-Service) 공격은 IPv4 또는 IPv6 주소의 봇넷 또는 분산 네트워크(탈취한 컴퓨터, 머신 또는 IoT 디바이스`로 구성된 로봇 네트워크)를 사용해 여러 위치에서 대상을 공격합니다.
DoS 또는 DDoS 공격은 서버, 웹사이트, 네트워크 디바이스 또는 머신에 과도한 악성 트래픽을 전송해 작동할 수 없게 만듭니다. ICMP 플러드 또는 UDP 플러드 공격 같은 증폭 공격에서 공격자들은 대량의 트래픽으로 표적을 압도하고 시스템이나 시스템으로 향하는 네트워크 경로에 과부하를 가해 정상적인 트래픽과 사용자가 해당 리소스에 접속하지 못하게 막습니다.
SYN 플러드 같은 프로토콜 공격은 프로토콜 통신을 악용하는 악성 연결 요청을 전송해 방화벽이나 부하 분산 장치 같은 네트워크 인프라 리소스의 컴퓨팅 용량을 소비하고 소진하려 합니다. Slowloris 같은 애플리케이션 레이어 공격에서 공격자는 웹 서버, 애플리케이션 서버 또는 데이터베이스의 용량을 악용해 소규모 요청으로 탐지를 피하면서 처리할 수 있는 양의 요청을 소모하고 사용자가 사용할 수 없게 만듭니다.
