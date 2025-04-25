X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리
Akamai 체험하기
공격을 받고 계신가요?
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리
Dark background with blue code overlay

Akamai 수상 내역

애널리스트 평가

Forrester, Akamai를 WAF 리더로 선정

Akamai는 평균 이상의 고객 피드백을 받고 있으며, 비전, 로드맵, 유연한 가격 책정, 투명성 기준에서 최고 점수를 받았습니다.

보고서 다운로드

IDC MarketScape 2025년 퍼블릭 클라우드 IaaS

Akamai가 IDC MarketScape 2025년 퍼블릭 클라우드 IaaS 주요 기업으로 선정되었습니다.

자세히 보기

IDC MarketScape: 2024년 전 세계 엣지 전송 서비스

IDC MarketScape: 전 세계 엣지 전송 서비스에서 Akamai가 글로벌 커버리지, 규모, 고성능, 안정성 면에서의 강점을 이유로 리더로 선정되었습니다.

자세히 보기
Kuppingercole logo black

2023년 Leadership Compass - 사기 감소 인텔리전스 플랫폼 부문

Akamai는 시장 및 제품 부문에서 종합 리더 및 리더로 선정되었습니다.

자세히 보기

KuppingerCole이 Akamai를 API 보안 및 관리 분야 4개 부문에서 리더로 선정했습니다.

최신 보고서를 통해 Akamai API Security가 전체, 제품, 혁신, 시장 부문에서 리더로 선정된 이유를 확인하세요.

자세히 보기

Akamai, 타 WAAP 대비 탁월한 성능 제공: 데이터 확인하기

SecureIQLab은 1360개 이상의 위협에 대해 주요 클라우드 WAAP 솔루션을 테스트했습니다. Akamai는 AWS, Cloudflare, Microsoft에 비해 우수한 것으로 증명되었습니다.

보고서 다운로드

미디어 수상

Publisher’s Choice Award API Security 2024 logo

2024년 Publisher’s Choice Award API Security

Akamai API Security가 Cyber Defense Magazine의 Publisher's Choice Award를 수상했습니다.

자세히 보기
Readers' Choice Awards 2020 Winner | Streaming Media Magazine

2020년 Streaming Media Readers’ Choice Awards

애널리틱스/경험 품질 플랫폼인 Akamai Broadcast Operations Control Center와 비디오 플레이어 솔루션/SDK인 Adaptive Media Player가 Streaming Media Readers’ Choice Awards를 수상했습니다.

자세히 보기
Readers' Choice Awards 2021 | Streaming Media Magazine

2021년 Streaming Media Readers’ Choice Awards

Akamai Broadcast Operations Control Center가 품질 관리 모니터링 플랫폼으로 Streaming Media Readers’ Choice Award를 수상했습니다.

자세히 보기
2022 Readers' Choice Awards Streaming Media Magazine logo

2022년 Streaming Media Readers’ Choice Awards

Akamai Broadcast Operations Control Center가 품질 관리 모니터링 플랫폼으로 Streaming Media Readers’ Choice Award를 수상했습니다.

자세히 보기
CSO logo

RSA Conference 2023에서 만나볼 수 있는 가장 흥미로운 제품

CSO가 선정한 RSAC 2023의 가장 흥미로운 솔루션에 Akamai Brand Protector가 포함되었습니다.

자세히 보기
CRN logo

Black Hat 2023에서 가장 인기 있는 20가지 새로운 사이버 보안 솔루션

Black Hat 2023에서 가장 인기 있는 20가지 새로운 사이버 보안 솔루션에 Akamai API Security가 포함되었습니다.

자세히 보기
CRN logo

RSAC 2023에서 가장 인기 있는 20가지 사이버 보안 솔루션

CRN은 RSAC 2023의 최고 제품으로 Akamai Brand Protector를 꼽았습니다.

자세히 보기

기업 수상

JUST capital

Akamai, Just Capital이 선정한 100대 공정 기업

Just 100은 미국 최대 상장 기업의 실적을 반영합니다.

자세히 보기
Mass Technology Leadership Council

2020년 기업 문화가 훌륭한 50대 기술 기업

타의 모범이 되는 기업, 인물, 기술을 선정합니다.

자세히 보기
Washingtonian

Washingtonian Magazine, Akamai를 일하기 좋은 직장 50곳 중 하나로 선정

넉넉한 급여 및 혜택, 흥미로우면서도 의미 있는 업무, 업무와 일상생활의 훌륭한 균형 등의 요인을 바탕으로 Akamai가 일하기 좋은 직장으로 선정되었습니다.

자세히 보기
Poland Great Place to Work 2023

폴란드, 2023년 일하기 좋은 기업

Akamai Poland는 500명 이상의 직원을 둔 기업을 대상으로 한 폴란드에서 가장 일하기 좋은 5곳의 직장 중 하나로 선정되었습니다.

자세히 보기
Spain Great Place to Work 2023

스페인, 2023년 일하기 좋은 기업

Akamai는 2023년 스페인에서 일하기 좋은 기업으로 인정받았습니다.

자세히 보기
Forbes Best Employers in Poland 2023

2023년 Forbes Poland 선정 최고의 고용주

Akamai는 Forbes Poland가 선정한 2023년 최고의 고용주 순위에 포함되었으며 IT 고용주 중 11위를 차지했습니다.

자세히 보기
U.S. News & World Report logo

U.S. News, 2023~2024년 가장 일하기 좋은 기업

Akamai는 20개 업계의 349개 기업 중에서 U.S. News가 선정한 가장 일하기 좋은 기업 중 하나로 선정되었습니다.

자세히 보기
National Academy of Television Arts & Sciences

Emmy® Award 기술 및 엔지니어링 부문

콘텐츠 전송 네트워크 분야의 창의적인 엔지니어링을 기리는 상입니다.

자세히 보기

2023년 The Boston Globe 선정 일하기 좋은 기업

Akamai는 The Boston Globe가 선정한 2023년 가장 일하기 좋은 직장 6위에 올랐습니다.

자세히 보기

2024년 The Boston Globe 선정 일하기 좋은 기업

Akamai는 The Boston Globe가 선정한 2024년 가장 일하기 좋은 직장에 이름을 올렸습니다.

자세히 보기

The Boston Globe 선정 DEI를 적극 실천하는 최고의 직장 23곳

Akamai는 일하기 좋은 직장 23곳 중 하나로 선정되며 DEI 챔피언으로 인정받았습니다.

자세히 보기