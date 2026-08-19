Akamai
Akamai
로그인
로그인 Close
Cloud Manager
클라우드 컴퓨팅 서비스 관리
로그인 Close
Control Center
보안 및 딜리버리 서비스 관리
Background

초기 경력

잘 찾아오셨습니다. Emerging Talent 프로그램에 참여해 새롭게 출발하세요.

채용 정보 검색

경력 시작

학생과 졸업생이 첫날부터 영향력을 발휘하는 Akamai의 Emerging Talent 프로그램을 확인하세요. 인턴, 수습생 또는 로테이션 프로그램을 통해 실무 경험, 멘토링, 경력을 가속할 기술을 습득하세요.

비디오 보기(2:11)

경력 시작

학생과 졸업생이 첫날부터 영향력을 발휘하는 Akamai의 Emerging Talent 프로그램을 확인하세요. 인턴, 수습생 또는 로테이션 프로그램을 통해 실무 경험, 멘토링, 경력을 가속할 기술을 습득하세요.

비디오 보기(2:11)

Akamai와 함께 커리어 시작하기

Akamai에서 능력과 에너지를 발휘하고 글로벌 기술 기업에서 실제 성과를 달성해보세요. 과정을 완료하고 나면 앞으로의 연구를 도와줄 동료들과의 네트워크를 쌓을 수 있습니다

멘토링 및 네트워킹

전담 멘토로부터 커리어와 관련된 조언을 들어보세요. 프로그램 참가자로 구성된 글로벌 팀과 협업해보세요.

프로젝트 및 효과

최신 비즈니스 이니셔티브를 위한 솔루션을 개발하고 혁신하면서 진정한 변화를 주도해보세요.

사회적 책임

탁월하고 사회적 책임을 중시하는 팀의 일원이 되어 시야를 넓혀보세요.

유연성

나에게 맞는 방식으로 일하세요. 대다수 직원이 사무실, 재택, 혼합 근무 중에서 근무 방식을 선택할 수 있습니다.

초기 경력 및 전문 인재 프로그램

Akamai는 학생과 최근 졸업자를 위한 다양한 글로벌 프로그램을 제공합니다. 학습하고, 성장하고, 영향력을 발휘할 기회를 발견하세요.

글로벌 학생 프로그램

전 세계 대학생을 위한 인턴십 및 초기 경력 기회를 확인하세요.

미주

미주 지역의 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.

프로그램 보기

EMEA

EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 지역의 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.

프로그램 보기

APJ

아시아 태평양 지역의 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.

프로그램 보기

글로벌 교육 프로그램

졸업생, 경력 전환을 원하는 구직자, 복직 전문가를 위해 설계된 글로벌 교육 프로그램으로 경력을 구축하세요.

수습생

최근 졸업생과 새로운 경력을 쌓고자 하는 사람들은 Akamai에서 공식 학습 및 지원을 받을 수 있습니다.

견습 프로그램 보기

군 경력자 대상 견습 프로그램

Akamai는 수습 프로그램을 통해 군인 커뮤니티를 지원합니다.

견습 프로그램 보기

직장 복귀 프로그램

경력 단절에서 복귀하는 지원자는 Akamai에서 포괄적인 지원과 새로운 학습 기회를 찾을 수 있습니다.

프로그램 보기

재무 순환 근무 프로그램

Akamai에서 재무 분야의 커리어를 쌓아 보세요. Akamai 재무 인재 육성 프로그램(AFDP)은 커리어 초기의 인재를 회사의 미래 재무 리더로 육성합니다. 미국 매사추세츠주 케임브리지, 하이브리드 근무

여름 인턴십

  • 5월 말부터 8월 중순 사이에 10주간 진행
  • 졸업 학년을 앞둔 대학생 지원 가능
  • 기수당 4명 선발
  • 첫날부터 멘토와 버디 배정
  • 정규직 순환 근무 프로그램으로 이어지는 주요 경로

정규직 프로그램

  • 7월에 시작해 총 3년간 진행하며, 1년마다 부서를 옮겨 총 3회 순환 근무
  • 재무 조직 내 다양한 부서에서 순환 근무: 전사 재무 계획 및 분석(FP&A), 제품 재무, 가격 분석, 영업 재무, 딜 데스크, 영업 수수료 등
  • 매년 신입 애널리스트 3명 선발
  • 전담 코디네이터, 매니저, 멘토와 정기 면담
  • 수료 후 본인에게 가장 적합한 재무팀의 정식 직무에 배치

이런 인재를 찾습니다

  • 호기심과 분석적 사고를 바탕으로 팀에서 역량을 발휘하고, 주도적으로 책임을 다하며, 이 프로그램을 재무 분야에서 오래 이어 갈 커리어의 출발점으로 여기는 인재
  • 우대 전공: 재무, 경제학, 수학, 경영학 등. 지원자는 이미 미국에서 합법적으로 근무할 수 있는 자격을 보유하고 있어야 합니다. AFDP는 비자를 후원하지 않습니다.

프로그램 수료자들은 Akamai 재무 조직 전반에서 선임 애널리스트, 매니저, 디렉터로 성장해 활약하고 있습니다.

프로그램 자세히 보기

Akamai 팀 만나보기

Akamai의 여러 역동적인 팀 중 한 곳에서 여러분에 맞는 곳을 찾아 보십시오. 다양한 전문 분야에 걸쳐 기회를 제공합니다. 재무, 영업, 보안 연구, 소프트웨어 엔지니어링 등의 분야에서 당사와 함께 기술을 쌓을 수 있습니다.

보안

Akamai의 STG(Security Technology Group)는 세계 최고 수준의 클라우드 보안 솔루션으로 온라인 라이프를 보호합니다.

자세히 보기

클라우드

Akamai CTG(Cloud Technology Group)는 간소하고 확장 가능한 클라우드 플랫폼을 통해 고객이 강력하고 분산된 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다.

자세히 보기

마케팅 및 영업

Akamai의 마케팅 및 영업 부서는 기업을 홍보하고 고객에게 최고의 디지털 솔루션을 제공합니다.

자세히 보기

서비스

Akamai의 서비스 부서는 최고의 고객 경험 제공에 전념하고 있습니다.

자세히 보기

글로벌 부서

Akamai의 글로벌 부서에는 인사, 재무, 법무, IT 및 내부 지원팀이 포함됩니다.

자세히 보기

커리어를 시작한 전문가들의 이야기

Wiktoria Martynska headshot

위크토리아 마르틴스카(Wiktoria Martynska), 플랫폼 운영 인턴

"Akamai는 직원 중심의 기업으로, 새로운 기술을 배우고 즐겁게 일할 수 있는 다양한 기회를 제공합니다."

비디오 보기(1:09)
Sumukh Kowndinya headshot

수묵 카운디냐(Sumukh Kowndinya), 클라우드 플랫폼 인프라 인턴

"이번 인턴십은 제 인생 최고의 학습 경험입니다."

비디오 시청하기(0:57)
Shiqi Cheng headshot

스치 청(Shiqi Cheng), 소프트웨어 엔지니어링 부문 인턴

"Akamai에서 제가 가장 좋아하는 점은 유연하고 따뜻하게 맞아주는 커뮤니티입니다."

비디오 보기(1:08)

파트너십

Akamai는 다양한 재능과 관점을 존중하며, 유수한 파트너들과 협력해 초기 경력자를 위한 기회를 제공합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

자주 묻는 질문(FAQ)

면접 절차는 직무와 지역에 따라 다릅니다. 일반적으로 인턴은 두세 차례의 면접을 거칩니다. 기술 직무 지원자는 일반적으로 기술 평가를 거칩니다.

일반적으로 지원 국가 및 거주 국가에서 취업 허가를 받은 유학생 채용이 가능합니다. 그러나 예외가 있을 수 있으며 이 부분은 채용 담당자가 확인해 드립니다.

네, 모든 인턴십은 유급입니다. Akamai는 인턴의 기여를 공정하게 보상하면서 인턴에게 귀중한 실무 경험을 제공해야 하는 것이 중요하다고 생각합니다.

Akamai는 재학생과 최근 졸업생을 위한 여러 프로그램을 운영하고 있습니다. 요약하자면 아래와 같습니다.

  • 인턴십: 전공과 관련이 있는 첫 직장 경험을 원하는 재학생에게 적합합니다.
  • 협업: 장기간에 걸쳐 강의실에서의 공부와 실무 경험을 접목할 수 있길 바라는 학생에게 적합합니다.
  • 수습생: 현장 학습과 실용적인 접근 방식을 결합한 체계적인 교육 프로그램을 찾는 최근 졸업생과 경력 전환 희망자에게 적합합니다.
  • 로테이션 프로그램: 최근 졸업생이나 회사 내 다양한 부서 또는 직무를 탐색하고자 하는 경력이 짧은 전문 인재에게 적합합니다.

자세한 내용은 초기 경력 및 전문 인재 프로그램에서 확인하세요.

인턴은 Akamai에서 근무하는 동안 다양한 이벤트에 참석합니다. 여기에는 Akamai 고위 경영진과의 질의응답 세션, 직무 역량을 키우는 워크숍은 물론 동료 인턴들과 친목을 다질 수 있는 교류 행사도 포함됩니다.

경력 성장을 위한 연결

인재 커뮤니티에 참여하세요

Akamai 글로벌 인재팀과 소통하며 새로운 채용 공고와 행사 등의 소식을 받아 보세요.

알림 신청하기

Akamai 소셜 미디어

소셜 커뮤니티에 가입해 Akamai의 삶과 사람들에 대해 더 알아보세요.

LinkedIn
Instagram

스토리 보기

전 세계 동료들이 전하는 Akamai에서 일하는 보람을 들어 보세요.

YouTube에서 시청하기