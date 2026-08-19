면접 절차는 직무와 지역에 따라 다릅니다. 일반적으로 인턴은 두세 차례의 면접을 거칩니다. 기술 직무 지원자는 일반적으로 기술 평가를 거칩니다.
Akamai와 함께 커리어 시작하기
Akamai에서 능력과 에너지를 발휘하고 글로벌 기술 기업에서 실제 성과를 달성해보세요. 과정을 완료하고 나면 앞으로의 연구를 도와줄 동료들과의 네트워크를 쌓을 수 있습니다
초기 경력 및 전문 인재 프로그램
Akamai는 학생과 최근 졸업자를 위한 다양한 글로벌 프로그램을 제공합니다. 학습하고, 성장하고, 영향력을 발휘할 기회를 발견하세요.
글로벌 학생 프로그램
전 세계 대학생을 위한 인턴십 및 초기 경력 기회를 확인하세요.
글로벌 교육 프로그램
졸업생, 경력 전환을 원하는 구직자, 복직 전문가를 위해 설계된 글로벌 교육 프로그램으로 경력을 구축하세요.
재무 순환 근무 프로그램
Akamai에서 재무 분야의 커리어를 쌓아 보세요. Akamai 재무 인재 육성 프로그램(AFDP)은 커리어 초기의 인재를 회사의 미래 재무 리더로 육성합니다. 미국 매사추세츠주 케임브리지, 하이브리드 근무
여름 인턴십
- 5월 말부터 8월 중순 사이에 10주간 진행
- 졸업 학년을 앞둔 대학생 지원 가능
- 기수당 4명 선발
- 첫날부터 멘토와 버디 배정
- 정규직 순환 근무 프로그램으로 이어지는 주요 경로
정규직 프로그램
- 7월에 시작해 총 3년간 진행하며, 1년마다 부서를 옮겨 총 3회 순환 근무
- 재무 조직 내 다양한 부서에서 순환 근무: 전사 재무 계획 및 분석(FP&A), 제품 재무, 가격 분석, 영업 재무, 딜 데스크, 영업 수수료 등
- 매년 신입 애널리스트 3명 선발
- 전담 코디네이터, 매니저, 멘토와 정기 면담
- 수료 후 본인에게 가장 적합한 재무팀의 정식 직무에 배치
이런 인재를 찾습니다
- 호기심과 분석적 사고를 바탕으로 팀에서 역량을 발휘하고, 주도적으로 책임을 다하며, 이 프로그램을 재무 분야에서 오래 이어 갈 커리어의 출발점으로 여기는 인재
- 우대 전공: 재무, 경제학, 수학, 경영학 등. 지원자는 이미 미국에서 합법적으로 근무할 수 있는 자격을 보유하고 있어야 합니다. AFDP는 비자를 후원하지 않습니다.
프로그램 수료자들은 Akamai 재무 조직 전반에서 선임 애널리스트, 매니저, 디렉터로 성장해 활약하고 있습니다.
Akamai 팀 만나보기
Akamai의 여러 역동적인 팀 중 한 곳에서 여러분에 맞는 곳을 찾아 보십시오. 다양한 전문 분야에 걸쳐 기회를 제공합니다. 재무, 영업, 보안 연구, 소프트웨어 엔지니어링 등의 분야에서 당사와 함께 기술을 쌓을 수 있습니다.
커리어를 시작한 전문가들의 이야기
파트너십
Akamai는 다양한 재능과 관점을 존중하며, 유수한 파트너들과 협력해 초기 경력자를 위한 기회를 제공합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
일반적으로 지원 국가 및 거주 국가에서 취업 허가를 받은 유학생 채용이 가능합니다. 그러나 예외가 있을 수 있으며 이 부분은 채용 담당자가 확인해 드립니다.
네, 모든 인턴십은 유급입니다. Akamai는 인턴의 기여를 공정하게 보상하면서 인턴에게 귀중한 실무 경험을 제공해야 하는 것이 중요하다고 생각합니다.
Akamai는 재학생과 최근 졸업생을 위한 여러 프로그램을 운영하고 있습니다. 요약하자면 아래와 같습니다.
- 인턴십: 전공과 관련이 있는 첫 직장 경험을 원하는 재학생에게 적합합니다.
- 협업: 장기간에 걸쳐 강의실에서의 공부와 실무 경험을 접목할 수 있길 바라는 학생에게 적합합니다.
- 수습생: 현장 학습과 실용적인 접근 방식을 결합한 체계적인 교육 프로그램을 찾는 최근 졸업생과 경력 전환 희망자에게 적합합니다.
- 로테이션 프로그램: 최근 졸업생이나 회사 내 다양한 부서 또는 직무를 탐색하고자 하는 경력이 짧은 전문 인재에게 적합합니다.
자세한 내용은 초기 경력 및 전문 인재 프로그램에서 확인하세요.
인턴은 Akamai에서 근무하는 동안 다양한 이벤트에 참석합니다. 여기에는 Akamai 고위 경영진과의 질의응답 세션, 직무 역량을 키우는 워크숍은 물론 동료 인턴들과 친목을 다질 수 있는 교류 행사도 포함됩니다.