온라인 비즈니스를 위한 강력한 지원과 보안

애플리케이션 및 디지털 경험 구축, 보안, 가속

사이버 보안 보기
클라우드 컴퓨팅 보기

AI 스크레이퍼 봇으로부터 콘텐츠를 보호하세요

이는 AI 반대론자가 되는 것이 아닙니다. AI의 잠재력을 책임감 있게 받아들일 수 있도록 발전하는 것입니다. Akamai가 도와드릴 수 있습니다.

자세히 알아보기

고성능 추론을 활용해 AI를 배포

실시간 AI를 비용 효율적인 GPU로 제공합니다. 기업의 성능 수요에 맞춰 전 세계적으로 추론을 확장하세요.

자세한 내용 보기
비즈니스 위치가 어디든 Akamai가 있습니다

세계에서 가장 분산된 클라우드 컴퓨팅 플랫폼과 엣지 네트워크를 통해 비즈니스 요구사항에 맞는 성능, 안정성, 보안을 확보하세요.

 Akamai 글로벌 인프라 보기

어디서나 애플리케이션을 구축하세요. 모든 곳에서 보호하고 확장하세요.

Silhouette of a woman at twilight standing in front of a skyscraper window using cloud computing services on her laptop

클라우드 컴퓨팅

유연하고 경제적인 풀 스택 컴퓨팅 서비스를 통해 강력한 응용 프로그램을 구축하세요.

클라우드 컴퓨팅 서비스 보기

보안

성능 저하 없이 모든 터치포인트에서 애플리케이션과 데이터를 보호하세요.

보안 서비스 보기
스트림되는 스포츠 경기를 대형 스크린 TV로 가족이 함께 시청하는 이미지

콘텐츠 전송

고객이 어디에 있든 가까운 서버에서 데이터를 전송해 완벽한 앱과 사용자 경험을 제공하세요.

콘텐츠 전송 서비스 보기

세계를 선도하는 {industry} 기업들이 신뢰하는 Akamai

고객 사례 보기

Akamai Cloud 시작하기

개발자를 위해 설계된 풀스택 클라우드 컴퓨팅을 통해 대규모로 확장 가능하고 지연 시간이 짧은 애플리케이션을 구축 및 제공하세요.

지금 살펴보기