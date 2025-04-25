업계에서 인정받는 Akamai 전문가의 도움을 받아 가장 정교한 사이버 위협에 미리 대비하세요. 맞춤형 인력, 프로세스, 기술로 기업의 보안 전략을 강화하세요.
글로벌 서비스를 통해 성과 실현 속도를 높이고 ROI를 극대화하세요. Akamai의 전문가가 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 연중무휴 24시간 서비스를 제공합니다.
보안 서비스
Akamai Guardicore Segmentation 서비스
엣지 서비스
Akamai의 전문가와 업계 최고 수준의 기술을 통해 변화하는 환경에 최적화된 매끄러운 디지털 경험을 제공하세요.
Akamai University: 고객 교육
Akamai 솔루션에 대한 지식을 넓히고, 환경에 맞춘 최적화 방법을 배우며, 라이브 교육을 통해 설정 기술을 향상할 수 있습니다.
추가 서비스
탁월한 가시성과 연중무휴 24시간 모니터링 기능을 갖춘 글로벌 서비스는 일상적인 서비스는 물론, 중요도가 높은 이벤트에서도 탁월한 성능, 품질, 가용성을 확보할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 컴퓨팅 서비스
고객이 Akamai Cloud로 원활하게 전환할 수 있도록 안내하고, 운영을 최적화하고, 맞춤형 솔루션을 제공하고, 클라우드 인프라를 관리합니다.