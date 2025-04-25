X
Akamai 글로벌 서비스

글로벌 서비스를 통해 성과 실현 속도를 높이고 ROI를 극대화하세요. Akamai의 전문가가 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 연중무휴 24시간 서비스를 제공합니다.

Standard Support 제품 설명서

보안 서비스

보안 서비스

업계에서 인정받는 Akamai 전문가의 도움을 받아 가장 정교한 사이버 위협에 미리 대비하세요. 맞춤형 인력, 프로세스, 기술로 기업의 보안 전략을 강화하세요.

지원

SOA(Security Optimization Assistance)

Akamai 클라우드 보안 솔루션의 최적화 및 유지 관리를 위한 전문가 지원을 제공합니다.

가이드

준비 및 대응 서비스

자문 지원 Akamai SOCC(Security Operations Control Centers)에 대한 직접 접속을 제공합니다.

관리, 탐지, 대응

Managed Security Service

하나의 완전한 매니지드 서비스로 보안 관리, 모니터링, 방어가 가능합니다.

API 보안

API Security Operationalization & Advisory Services

정기적인 보안 검토 등을 통해 안전한 API와 향상된 API 보안 체계를 확보할 수 있습니다.

최적화

Managed Network Cloud Firewall

방화벽 보안을 최적화하기 위한 Akamai Network Cloud Firewall 매니지드 서비스입니다.

API 모니터링 및 테스트

Managed Service for API Performance

사전 예방적 모니터링 및 테스트를 통해 API의 가용성, 안정성, 컴플라이언스를 유지합니다.

API 통합 및 보안

Akamai API Security 서비스 번들

API 보안 전략을 강화하는 엔드 투 엔드 서비스입니다.

DNS 탐지 및 대응

Managed Service for Akamai DNS Posture Management

모니터링, 전문가 지침 및 컴플라이언스 유지에 대한 책임.

자세히 보기

Akamai Guardicore Segmentation 서비스

Akamai Guardicore Segmentation 서비스

Guardicore 지원팀에 문의하기

전문 서비스

전담 엔지니어가 고객의 팀과 협력해 필요한 것을 구축하고 원하는 수준의 지원을 제공합니다.

자세히 보기

지원 계획

업무 시간 내 또는 연중무휴 24시간 광범위한 요구사항을 지원하는 신속한 전문가 지원을 받을 수 있습니다.

자세히 보기

기술 관리 매니저

고객 팀에 지정된 엔지니어가 구축의 모든 측면을 선제적으로 지원합니다.

자세히 보기

교육 및 인증

Akamai의 실무 교육 및 실제 인증을 통해 핵심 직원들이 배포의 가치를 극대화할 수 있도록 대비시킵니다.

자세히 보기

엣지 서비스

엣지 서비스

Akamai의 전문가와 업계 최고 수준의 기술을 통해 변화하는 환경에 최적화된 매끄러운 디지털 경험을 제공하세요.

지원

Plus Service and Support

신속한 적응, 제품 도입 촉진 및 정기적인 최적화를 위해 전문가 지원을 제공합니다.

가이드

Advanced Service and Support

전문가의 지식을 통해 가시성의 격차를 줄이고 문제를 발견하며 최적화합니다.

관리

Premium Service and Support 3.0

빠른 응답 시간, 선제적인 모니터링, 팀 통합 등 최고 수준의 서비스를 제공합니다.

자세히 보기

Akamai University

Akamai University: 고객 교육

Akamai 솔루션에 대한 지식을 넓히고, 환경에 맞춘 최적화 방법을 배우며, 라이브 교육을 통해 설정 기술을 향상할 수 있습니다.

프로그램 개요

강사 주도 교육을 통해 Akamai 솔루션에 대한 투자 효과를 극대화할 수 있습니다.

교육 포트폴리오

Akamai의 보안, 콘텐츠 제공, 엣지 컴퓨팅 솔루션에 대해 심도 있게 이해할 수 있습니다.

교육 일정

Akamai University 과정의 최신 교육 일정을 확인하세요.

추가 서비스

추가 서비스

탁월한 가시성과 연중무휴 24시간 모니터링 기능을 갖춘 글로벌 서비스는 일상적인 서비스는 물론, 중요도가 높은 이벤트에서도 탁월한 성능, 품질, 가용성을 확보할 수 있도록 지원합니다.

Broadcast Operations Command Center

방송 스트림 관리를 Akamai의 미디어 전문가에게 맡기면 기존 방송을 뛰어넘는 방송 품질을 얻을 수 있습니다.

Enhanced Support SLA

연중무휴 24시간 무제한 지원을 통해 Akamai 서비스의 성능 또는 가용성 문제를 해결할 수 있습니다.

이벤트 지원

중요 미디어 이벤트, 게임 릴리스, 소프트웨어 업데이트를 위한 준비를 지원합니다.

클라우드 컴퓨팅 서비스

클라우드 컴퓨팅 서비스

고객이 Akamai Cloud로 원활하게 전환할 수 있도록 안내하고, 운영을 최적화하고, 맞춤형 솔루션을 제공하고, 클라우드 인프라를 관리합니다.

컴퓨팅 지원 강화

클라우드 컴퓨팅에 대한 우선 지원으로 더 빠르게 대응하고 문제를 더 빨리 해결합니다.

Enhanced Compute Support with Support Advocacy

클라우드 컴퓨팅에 대한 우선 지원 및 옹호로 문제를 더 빨리 해결하고 서비스 가능성을 개선합니다.

Comprehensive Compute Services

전문가들의 가이드와 미션 크리티컬 워크로드에 대한 안정적인 지원을 통해 클라우드 컴퓨팅 투자를 극대화하세요.

Akamai Managed Service for Compute

핵심 비즈니스 성공에 집중하세요. Akamai가 클라우드 인프라를 적극적으로 관리해 드립니다.

