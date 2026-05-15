윤리 및 컴플라이언스

글로벌 윤리 및 컴플라이언스는 법무 부서로서 Akamai가 상업적 목표를 추구하고 올바른 방식으로 지속적인 성장을 거둘 수 있도록 내부 이해관계자에게 자문을 제공하며 절차를 감독합니다.



Akamai의 절차는 기업 전반에 걸쳐 다양한 비즈니스 프로세스에 통합되어 있습니다. 절차의 주요 목적은 윤리적 행위, 뇌물 방지, 이해상충, 독점 금지 및 제재입니다. 정보 보안 및 데이터 개인정보 보호와 같은 기타 요건의 준수는 Akamai의 다른 팀에서 감독합니다.