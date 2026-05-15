Akamai의 윤리 강령은 당사의 핵심 가치인 고객 우선, 하나의 Akamai, 혁신, 긴급성과 지속성, 정직과 신뢰, 포용, 사회 환원을 반영하며 모든 직원, 이사, 협력업체, 공급업체, 파트너가 이 가치를 유념하고 Akamai가 서명한 강령과 Akamai의 정책, 그리고 관련 법률과 규정을 준수하기를 기대합니다.
Akamai 글로벌 윤리 및 준수
글로벌 윤리 및 컴플라이언스는 법무 부서로서 Akamai가 상업적 목표를 추구하고 올바른 방식으로 지속적인 성장을 거둘 수 있도록 내부 이해관계자에게 자문을 제공하며 절차를 감독합니다.
Akamai의 절차는 기업 전반에 걸쳐 다양한 비즈니스 프로세스에 통합되어 있습니다. 절차의 주요 목적은 윤리적 행위, 뇌물 방지, 이해상충, 독점 금지 및 제재입니다. 정보 보안 및 데이터 개인정보 보호와 같은 기타 요건의 준수는 Akamai의 다른 팀에서 감독합니다.
컴플라이언스 문화의 확립
Akamai의 모든 직원은 필수 연간 윤리 강령 교육을 이수하고 강령을 준수하는 노력을 인증해야 합니다. 글로벌 윤리 및 컴플라이언스는 다양한 추가 라이브 교육과 가이드는 물론 질문과 우려 사항을 해결하는 기타 리소스를 제공합니다.
윤리적인 비즈니스 수행을 위한 Akamai의 임원, 비즈니스 리더, 매니저의 변함없는 노력은 당사의 컴플라이언스 문화를 분명히 보여줍니다.
책임(Accountability)
글로벌 윤리 및 컴플라이언스는 내부 및 써드파티를 대상으로 독립 평가를 실시하여 당사의 절차가 효과가 있도록 합니다. Akamai의 정책과 절차는 새로운 문제를 해결하기 위해 주기적으로 업데이트됩니다.
또한 Akamai는 독립적인 내부 조사를 수행하고 필요한 경우 개선 및 징계 조치를 내리기 위해 Akamai의 인사팀과 협업합니다.
투명성
Akamai의 최고 윤리 및 컴플라이언스 책임자는 이사회의 감사위원회에 분기별로 보고합니다.
당당하게 말하기
Akamai의 직원과 이해관계자에게는 당당하게 말하고, 질문하고, 문제를 제기할 수 있도록 권장합니다. 당사는 독립적으로 운영되는 24시간 온라인 및 전화 윤리 핫라인을 운영하고 있습니다. 또한 임직원들이 관리자, 인사 비즈니스 파트너(HRBP), 법무실 및 법무팀, 내부 감사팀 등 다양한 경로를 통해 우려 사항을 제기할 수 있도록 지원하고 있습니다.