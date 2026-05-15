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Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
Akamai
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기업 소개

Akamai는 매일 수십억 명의 삶을 수없이 많은 순간마다 더 나아지도록 돕습니다.

매일 수십 억 명의 사람들이 좋아하는 브랜드와 연결해 온라인 쇼핑, 게임, 아이디어 공유, 돈 관리 등의 활동을 수행합니다. Akamai는 보이지 않는 곳에서 사람들의 온라인 라이프를 원활하게 지원하고 안전하게 지킵니다.

Akamai는 25년 이상 인터넷의 가장 까다로운 과제를 해결하며, 더 안전하고 더 긴밀하게 연결된 세상을 향한 비전을 실현해 왔습니다.

시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 터치포인트에서 중요한 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 클라우드 플랫폼을 통해 뛰어난 성능과 경제성을 제공합니다. 

모든 산업의 다양한 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.

Akamai가 온라인 라이프를 강력하게 지원하고 보호하는 방법에 대해 알아보세요.

Stats Module Background

Akamai 한눈에 보기

  • 42.1억 달러

    2025년 연간 매출액

  • 11,400여 명

    전 세계 직원 수

  • 700여 개

    Akamai Connected Cloud가 아우르는 도시

Akamai 임원진 소개

Akamai Executive team

임원진

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Board of directors

이사회

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공동 작업

기회가 기다리고 있습니다

Akamai는 호기심과 협업을 통해 문제를 해결할 수 있다고 믿습니다. 모든 사람을 존중하며 비즈니스를 지속합니다. 다양한 사고 방식, 경험, 재능을 존중합니다. 모든 사람이 최고 수준의 역량을 발휘하고 기여할 수 있도록 지원합니다. Akamai와 함께 여러분의 무궁무진한 아이디어를 마음껏 펼치세요.

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Diversity and inclusion

포용, 다양성, 참여

Akamai의 ID&E(포용, 다양성, 참여)는 젠더 표현, 임금 공정성, 인종 및 민족 다양성, 인종 평등에 대한 의지, 다양성 및 포용성 학습, 의도적 행동, 지역 노력, 직원 리소스 그룹, 코로나19 대응을 포괄합니다.

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Wind farm

Akamai의 지속 가능성

Akamai는 환경에 영향력 있는 변화를 일으키기 위해 노력합니다. Akamai가 일터, 경영, 삶의 터전에서 어떤 노력을 하고 있는지 확인하시기 바랍니다.

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Pride is me

인권

Akamai는 인권에 대한 존중을 통해서만 인터넷의 잠재력이 발휘되며, 인권에 대한 존중이야말로 우리가 살고 있는 사회의 근본적인 가치라고 생각합니다.

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디지털 경험을 어떻게 강화하고 보호할 수 있을까요?

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