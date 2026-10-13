- Akamai CloudアカウントとAPIトークン
- ローカルにインストールされたTerraform
- SSHキーペア
- モデルプロバイダーの認証情報
- 現在のパブリックIPアドレス
始める前に
始める前に、以下のツールと認証情報を準備してください。エージェントVMへのアクセスのセキュリティを確保するために、SSHキーとパブリックIPアドレスを使用します。
5つのステップでOpenClawを展開
インフラをプロビジョニングし、VMに接続し、OpenClawをAlways-onのバックグラウンドサービスとしてインストールします。
OpenClawのクイックスタートを複製し、プロジェクトディレクトリに移動します。
git clone https://github.com/akamai-developers/openclaw-quickstart.git
cd openclaw-quickstart
このリポジトリには、Terraformの設定、cloud-initのセットアップ、変数、デプロイのアウトプットが含まれています。
Linode APIトークンを設定します。
export LINODE_TOKEN="your-linode-api-token"
例を参考に、terraform.tfvarsファイルを作成します。
linode_token = "your-linode-api-token"
public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"
allowed_ssh_cidrs = ["YOUR_IP/32"]
region = "us-east"
instance_type = "g6-nanode-1"
YOUR_IP/32を現在のパブリックIPアドレスに置き換えます。SSHを0.0.0.0/0に対して開いたままにしてはなりません。
VMはエージェントプロセスを実行し、モデルリクエストは外部APIで処理されるため、デフォルトのNanodeプランで十分です。
Terraformを初期化し、計画されたインフラを確認します。
terraform init
terraform plan
terraform apply
Terraformは、Linodeの構築、OpenClawのインストール、専用のOpenClawユーザーの作成、パスワード認証の無効化、Cloud Firewallの設定を行います。
デプロイのアウトプットを確認します。
terraform output -json
VMに接続します。
ssh openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
OpenClawのオンボーディングウィザードを実行し、エージェントをバックグラウンドサービスとしてインストールします。
openclaw onboard --install-daemon
ウィザードに従って次のことを行います。
- モデルプロバイダーの認証情報
- ワークスペースの設定
- エージェントの設定
- メッセージングアプリ（Slack、Telegram、WhatsApp、Discordなど）の統合
OpenClawは、デーモンとしてインストールすると、接続を切断した後も動作し続けます。VMが再起動すると、このエージェントも再起動されます。
OpenClawゲートウェイが動作していることを確認します。
openclaw gateway status
エージェントログを監視します。
openclaw logs --follow
必要に応じてゲートウェイを再起動します。
openclaw gateway restart
Gateway Control UIを公開することなく、それにアクセスするために、SSHトンネルを作成します。
ssh -L 18789:localhost:18789 openclaw@$(terraform output -raw instance_ip)
続いて、ブラウザーでhttp://localhost:18789を開きます。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
いいえ。VMがOpenClawのエージェントプロセスを実行し、モデルリクエストは選択したモデルプロバイダーにAPIを通じて送信されます。
Linode VM、専用のopenclawユーザー、キーベースのSSHアクセス、Cloud Firewall、オンボーディング可能なOpenClawのインストールを作成します。
OpenClawのオンボーディングウィザードでは、API認証情報またはOAuthを使用して、サポートされているモデルプロバイダーを設定できます。利用可否は、お使いのOpenClawのバージョンによって異なります。
はい。オンボーディングウィザードは、Slack、Telegram、WhatsApp、Discordなどの統合をサポートしています。
いいえ。コントロールインターフェースはポート18789でローカルに動作します。このガイドに記載されているSSHトンネルを使用して、安全にアクセスすることができます。
クイックスタートでは、デフォルトでNanodeが使用されます。OpenClawは主にエージェントプロセスであるため、このデプロイではGPUプランや専用CPUプランは必要ありません。
展開後にCloud Backupsを有効にしてください。増大するエージェントデータをVMライフサイクルから分離したい場合は、Block Storageを追加することもできます。
プロジェクトディレクトリから以下のコマンドを実行してください。
terraform destroy
リソースを削除する前に、Terraformのプランを確認してください。