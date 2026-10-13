Linode APIトークンを設定します。

export LINODE_TOKEN="your-linode-api-token"

例を参考に、terraform.tfvarsファイルを作成します。

linode_token = "your-linode-api-token"

public_key_path = "~/.ssh/openclaw.pub"

allowed_ssh_cidrs = ["YOUR_IP/32"]

region = "us-east"

instance_type = "g6-nanode-1"

YOUR_IP/32を現在のパブリックIPアドレスに置き換えます。SSHを0.0.0.0/0に対して開いたままにしてはなりません。

VMはエージェントプロセスを実行し、モデルリクエストは外部APIで処理されるため、デフォルトのNanodeプランで十分です。

