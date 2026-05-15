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Akamai 개인 정보 취급 방침
본 방침은 Akamai 웹 사이트, 온라인 포털, 모바일 애플리케이션을 통하거나 Akamai 직원 및 담당자와 직접적으로 상호 작용하는 개인뿐만 아니라 Akamai 서비스 이용 고객에 관한 정보를 Akamai에서 수집, 사용, 공유하는 방식을 상세히 설명합니다. Akamai의 데이터 보호 및 개인정보 취급 사례에 대한 자세한 정보를 확인하려면 Akamai 프라이버시 트러스트 센터를 방문하시기 바랍니다.
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Akamai Technologies, Inc.는 유럽연합 회원국, 영국 및 스위스의 정보 주체에 대한 특정 개인 데이터 처리와 관련해 미국 상무부가 규정한 유럽연합-미국 데이터 프라이버시 프레임워크(EU-US DPF), 유럽연합-미국 DPF에 대한 영국 확장 프레임워크, 스위스-미국 데이터 프라이버시 프레임워크(Swiss-US DPF)를 준수합니다. Akamai Technologies, Inc.는 Akamai에서 이러한 개인 데이터를 취급하는 기준을 수립하는 정책을 도입하였습니다.
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본 Akamai 포털 이용 약관("포털 이용 약관")은 Akamai에서 특정 Akamai 포털 서비스(아래 정의)를 제공 시 Akamai Technologies, Inc. 및/또는 계열사("Akamai")에서 제공하는 Akamai Control Center, Aura 사업자 포털("Aura 사업자 포털"), NetAlliance 파트너 포털("NAP 파트너 포털") 웹 사이트와 기타 웹 사이트 또는 애플리케이션(총칭 "Akamai 포털 사이트")에 적용되는 이용 약관을 규정합니다.
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