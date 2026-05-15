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법무

Akamai.com 및/또는 Akamai 제품과 서비스 사용 시 Akamai 법률 정책에 게재된 조건 및 조항이 적용됩니다. 개인정보 보호에 관한 Akamai의 철학도 여기에 정의되어 있습니다.

Akamai 개인 정보 취급 방침

본 방침은 Akamai 웹 사이트, 온라인 포털, 모바일 애플리케이션을 통하거나 Akamai 직원 및 담당자와 직접적으로 상호 작용하는 개인뿐만 아니라 Akamai 서비스 이용 고객에 관한 정보를 Akamai에서 수집, 사용, 공유하는 방식을 상세히 설명합니다. Akamai의 데이터 보호 및 개인정보 취급 사례에 대한 자세한 정보를 확인하려면 Akamai 프라이버시 트러스트 센터를 방문하시기 바랍니다.

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Akamai Services

Akamai 서비스 페이지에서는 청구 방법, 서비스별 약관, 최종 사용자 라이선스, Akamai 제품 및 서비스에 적용되는 추가 정책에 대한 설명을 제공합니다.

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뇌물금지 및 부패방지

Akamai는 어떠한 뇌물도 용납하지 않습니다. 모든 임원, 간부, 직원, 파트너, 리셀러, 자문가 또는 벤더사가 Akamai를 대신해 뇌물을 수수하거나 제공하는 행위는 Akamai 정책 및 가치에 반하는 행위입니다. 자세한 내용은 Akamai 뇌물금지 및 부패방지 정책을 참조하세요.

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Akamai 개인 정보 취급 방침

본 방침은 Akamai 웹 사이트, 온라인 포털, 모바일 애플리케이션을 통하거나 Akamai 직원 및 담당자와 직접적으로 상호 작용하는 개인뿐만 아니라 Akamai 서비스 이용 고객에 관한 정보를 Akamai에서 수집, 사용, 공유하는 방식을 상세히 설명합니다. Akamai의 데이터 보호 및 개인정보 취급 사례에 대한 자세한 정보를 확인하려면 Akamai 프라이버시 트러스트 센터를 방문하시기 바랍니다.

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Akamai Services

Akamai 서비스 페이지에서는 청구 방법, 서비스별 약관, 최종 사용자 라이선스, Akamai 제품 및 서비스에 적용되는 추가 정책에 대한 설명을 제공합니다.

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뇌물금지 및 부패방지

Akamai는 어떠한 뇌물도 용납하지 않습니다. 모든 임원, 간부, 직원, 파트너, 리셀러, 자문가 또는 벤더사가 Akamai를 대신해 뇌물을 수수하거나 제공하는 행위는 Akamai 정책 및 가치에 반하는 행위입니다. 자세한 내용은 Akamai 뇌물금지 및 부패방지 정책을 참조하세요.

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Akamai Technologies, Inc. 데이터 프라이버시 프레임워크 정책 선언문

Akamai Technologies, Inc.는 유럽연합 회원국, 영국 및 스위스의 정보 주체에 대한 특정 개인 데이터 처리와 관련해 미국 상무부가 규정한 유럽연합-미국 데이터 프라이버시 프레임워크(EU-US DPF), 유럽연합-미국 DPF에 대한 영국 확장 프레임워크, 스위스-미국 데이터 프라이버시 프레임워크(Swiss-US DPF)를 준수합니다. Akamai Technologies, Inc.는 Akamai에서 이러한 개인 데이터를 취급하는 기준을 수립하는 정책을 도입하였습니다.

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Akamai Technologies, Inc. 데이터 프라이버시 프레임워크 정책 선언문

Akamai Technologies, Inc.는 유럽연합 회원국, 영국 및 스위스의 정보 주체에 대한 특정 개인 데이터 처리와 관련해 미국 상무부가 규정한 유럽연합-미국 데이터 프라이버시 프레임워크(EU-US DPF), 유럽연합-미국 DPF에 대한 영국 확장 프레임워크, 스위스-미국 데이터 프라이버시 프레임워크(Swiss-US DPF)를 준수합니다. Akamai Technologies, Inc.는 Akamai에서 이러한 개인 데이터를 취급하는 기준을 수립하는 정책을 도입하였습니다.

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Akamai Cloud Marketplace 약관 및 정책

Akamai Cloud Marketplace 공급업체 계약서는 서비스 공급업체("공급업체")가 Akamai Cloud Marketplace에 참여하는 조건과 규정을 명시합니다. 계약서는 공급업체의 Marketplace 프로그램 참여를 관리하며 플랫폼을 통해 서비스를 제공하는 것과 관련된 주요 책임, 권리, 조건을 정의합니다.

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데이터 및 개인정보 보호 요청 (DPR) — Akamai Cloud/Linode

Akamai Cloud 인프라(구 Linode) 사용자이신 경우, 본 양식을 통해 글로벌 개인정보 보호법에 따른 개인정보 열람, 삭제, 전송(이전) 요구를 포함하여 개인정보 관련 요청을 제출하실 수 있습니다.

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Akamai Cloud Marketplace 약관 및 정책

Akamai Cloud Marketplace 공급업체 계약서는 서비스 공급업체("공급업체")가 Akamai Cloud Marketplace에 참여하는 조건과 규정을 명시합니다. 계약서는 공급업체의 Marketplace 프로그램 참여를 관리하며 플랫폼을 통해 서비스를 제공하는 것과 관련된 주요 책임, 권리, 조건을 정의합니다.

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데이터 및 개인정보 보호 요청 (DPR) — Akamai Cloud/Linode

Akamai Cloud 인프라(구 Linode) 사용자이신 경우, 본 양식을 사용하여 글로벌 개인정보 보호법에 따른 개인정보 열람, 삭제 및 전송(이전) 요구를 포함한 개인정보 관련 요청을 제출해 주시기 바랍니다.

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Akamai DSAR 양식 — Akamai Cloud/Linode 제외

Akamai Cloud 인프라(구 Linode) 사용자가 아닌 경우, 본 양식을 사용하여 개인정보 열람, 삭제 및 기타 권리를 포함한 글로벌 개인정보 보호법에 따른 개인정보 관련 요청을 제출해 주시기 바랍니다.

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남용 사례 신고 - Akamai Cloud/Linode

스팸, 멀웨어, 피싱, 네트워크 악용, 지적 재산권 침해, 기타 불법 콘텐츠를 포함해 Akamai Cloud 인프라(구 Linode)에서 호스팅되는 서비스와 관련된 악용, 불법 활동 또는 정책 위반을 신고하세요.

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Akamai DSAR 양식 — Akamai Cloud/Linode 제외

Akamai Cloud 인프라(구 Linode) 사용자가 아닌 경우, 본 양식을 사용하여 개인정보 열람, 삭제 및 기타 권리를 포함한 글로벌 개인정보 보호법에 따른 개인정보 관련 요청을 제출해 주시기 바랍니다.

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남용 사례 신고 - Akamai Cloud/Linode

스팸, 멀웨어, 피싱, 네트워크 악용, 지적 재산권 침해, 기타 불법 콘텐츠를 포함해 Akamai Cloud 인프라(구 Linode)에서 호스팅되는 서비스와 관련된 악용, 불법 활동 또는 정책 위반을 신고하세요.

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남용 사례 신고 - Akamai 전송 또는 보안 플랫폼

네트워크 남용, 법 집행, 멀웨어, 피싱, 콘텐츠 침해, 상표권 침해, 기타 불법 콘텐츠를 포함해 Akamai 전송 또는 보안 플랫폼에서 호스팅되는 서비스와 관련된 남용, 불법 활동 또는 정책 위반을 신고하세요.

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남용 사례 신고 - Akamai 전송 또는 보안 플랫폼

네트워크 남용, 법 집행, 멀웨어, 피싱, 콘텐츠 침해, 상표권 침해, 기타 불법 콘텐츠를 포함해 Akamai 전송 또는 보안 플랫폼에서 호스팅되는 서비스와 관련된 남용, 불법 활동 또는 정책 위반을 신고하세요.

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EU 데이터 법

이 페이지는 데이터 처리 서비스 간 전환 요건을 중심으로 2023년 12월 13일자 유럽의회 및 이사회 규정(EU) 2023/2854호: 데이터의 공정한 접속 및 이용에 관한 통일된 규칙에 관한 규정, 규정(EU) 2017/2394호, 지침(EU) 2020/1828호 개정안(“EU데이터법”)을 다룹니다.

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얼리어답터 테스트 정책

본 정책은 얼리어답터 테스트 프로그램에 참여하는 고객의 조건과 약관을 설명합니다. 본 정책은 초기 접속 제품 및 서비스를 테스트하는 참가자와 Akamai 간의 자격 요건, 책임, 계약 사항을 정의합니다.

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입사 지원자 개인 정보 취급 방침 및 중재 계약서

Akamai는 입사 지원자의 개인 정보를 보호하고자 최선을 다하고 있습니다. Akamai에 지원하는 모든 입사 지원자는 입사 지원자 개인정보 취급 방침 및 중재 계약서를 읽고 수락해야 합니다.

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EU 데이터 법

이 페이지는 데이터 처리 서비스 간 전환 요건을 중심으로 2023년 12월 13일자 유럽의회 및 이사회 규정(EU) 2023/2854호: 데이터의 공정한 접속 및 이용에 관한 통일된 규칙에 관한 규정, 규정(EU) 2017/2394호, 지침(EU) 2020/1828호 개정안(“EU데이터법”)을 다룹니다.

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얼리어답터 테스트 정책

본 정책은 얼리어답터 테스트 프로그램에 참여하는 고객의 조건과 약관을 설명합니다. 본 정책은 초기 접속 제품 및 서비스를 테스트하는 참가자와 Akamai 간의 자격 요건, 책임, 계약 사항을 정의합니다.

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입사 지원자 개인 정보 취급 방침 및 중재 계약서

Akamai는 입사 지원자의 개인 정보를 보호하고자 최선을 다하고 있습니다. Akamai에 지원하는 모든 입사 지원자는 입사 지원자 개인정보 취급 방침 및 중재 계약서를 읽고 수락해야 합니다.

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제한적 사용 정책

제한적 사용 정책(AUP)은 Akamai 제품 및 서비스의 제한적 사용에 관한 지침을 기술합니다. 모든 사용자는 Akamai 네트워크와 제품 및 서비스를 사용하기 전에 제한적 사용 정책을 우선 확인해야 합니다.

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윤리 강령

Akamai는 최고 수준의 우수성, 성실성, 공정성, 무결성을 추구하면서 비즈니스를 수행할 것을 약속합니다. Akamai 조직에 속한 모든 이는 이러한 가치를 지키는 Akamai의 약속을 완벽히 이행하도록 의사결정을 내리고 필요한 조치를 적절히 취할 책임을 집니다.

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포털 이용 약관

본 Akamai 포털 이용 약관("포털 이용 약관")은 Akamai에서 특정 Akamai 포털 서비스(아래 정의)를 제공 시 Akamai Technologies, Inc. 및/또는 계열사("Akamai")에서 제공하는 Akamai Control Center, Aura 사업자 포털("Aura 사업자 포털"), NetAlliance 파트너 포털("NAP 파트너 포털") 웹 사이트와 기타 웹 사이트 또는 애플리케이션(총칭 "Akamai 포털 사이트")에 적용되는 이용 약관을 규정합니다.

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저작권 및 기타 고지사항

Akamai.com에 있는 자료는 Akamai가 제공하는 것으로 정보 목적으로만 사용할 수 있습니다. Akamai.com에 있는 모든 자료를 조회하거나 다운로드하는 경우, Akamai의 법적 고지사항 섹션에 게재된 조건 및 조항에 동의하는 것으로 간주합니다.

법적 고지사항 - EMEA 국가

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제한적 사용 정책

제한적 사용 정책(AUP)은 Akamai 제품 및 서비스의 제한적 사용에 관한 지침을 기술합니다. 모든 사용자는 Akamai 네트워크와 제품 및 서비스를 사용하기 전에 제한적 사용 정책을 우선 확인해야 합니다.

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윤리 강령

Akamai는 최고 수준의 우수성, 성실성, 공정성, 무결성을 추구하면서 비즈니스를 수행할 것을 약속합니다. Akamai 조직에 속한 모든 이는 이러한 가치를 지키는 Akamai의 약속을 완벽히 이행하도록 의사결정을 내리고 필요한 조치를 적절히 취할 책임을 집니다.

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포털 이용 약관

본 Akamai 포털 이용 약관("포털 이용 약관")은 Akamai에서 특정 Akamai 포털 서비스(아래 정의)를 제공 시 Akamai Technologies, Inc. 및/또는 계열사("Akamai")에서 제공하는 Akamai Control Center, Aura 사업자 포털("Aura 사업자 포털"), NetAlliance 파트너 포털("NAP 파트너 포털") 웹 사이트와 기타 웹 사이트 또는 애플리케이션(총칭 "Akamai 포털 사이트")에 적용되는 이용 약관을 규정합니다.

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EU 디지털 서비스법(DSA)

이 페이지는 디지털 서비스 단일 시장에 대한 2022년 10월 19일 유럽 의회 및 이사회의 (EU) 규정 2022/2065 및 개정 명령 2000/31/EC에 관한 정보를 제공합니다(“디지털 서비스 법” 또는 “DSA”).

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Akamai 보안 리서치 계약("SRA")

Akamai 보안 리서치 계약("SRA")은 Akamai 생태계의 보안으로 인해 발생하거나 이와 관련된 모든 노력에 참여할 수 있는 방법에 대한 일반적인 프레임워크를 제공합니다.  Akamai 프로그램에 참여할 경우 SRA를 적용받는 데 동의하게 됩니다.

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보험 투명성 - 메사추세츠주 BCBS(Blue Cross Blue Shield)

보험 투명성 규정에 따라 메사추세츠주 BCBS(Blue Cross Blue Shield)는 보험사와 계약된 의료제공자와 협의된 금액과 조정 금액(보험사와 계약되지 않은 의료제공자가 제공하는 보장 금액 또는 서비스 금액)을 머신이 읽을 수 있는 파일로 제공합니다.

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Akamai의 환경 관리 시스템

Akamai의 환경 관리 시스템(EMS)은 ISO 14001:2015 표준을 준수하는 것으로 써드파티 기관으로부터 검증을 받았습니다. Akamai는 내부적으로 다양한 추적, 모니터링, 측정, 보고 시스템을 구축해 표준의 모든 측면을 충족하고, 고유하게 적용하고, 발전하는 EMS를 구축했습니다.

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저작권 및 기타 고지사항

Akamai.com에 있는 자료는 Akamai가 제공하는 것으로 정보 목적으로만 사용할 수 있습니다. Akamai.com에 있는 모든 자료를 조회하거나 다운로드하는 경우, Akamai의 법적 고지사항 섹션에 게재된 조건 및 조항에 동의하는 것으로 간주합니다.

법적 고지사항 - EMEA 국가

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EU 디지털 서비스법(DSA)

이 페이지는 디지털 서비스 단일 시장에 대한 2022년 10월 19일 유럽 의회 및 이사회의 (EU) 규정 2022/2065 및 개정 명령 2000/31/EC에 관한 정보를 제공합니다(“디지털 서비스 법” 또는 “DSA”).

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Akamai 보안 리서치 계약("SRA")

Akamai 보안 리서치 계약("SRA")은 Akamai 생태계의 보안으로 인해 발생하거나 이와 관련된 모든 노력에 참여할 수 있는 방법에 대한 일반적인 프레임워크를 제공합니다.  Akamai 프로그램에 참여할 경우 SRA를 적용받는 데 동의하게 됩니다.

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고객 배출량 데이터

이 문서는 Akamai Technologies, Inc.의 고객 배출량 데이터의 맞춤형 보고에 관한 포괄적인 정책을 수립합니다. 이 과정에서 Akamai와 고객의 역할과 책임을 개략적으로 설명하는 동시에 배출량 보고서의 작성, 사용 및 감사에 대한 명확한 지침을 제공하는 것을 목표로 합니다.

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보험 투명성 - Kaiser Permanente

보험 투명성 규정에 따라 Kaiser Permanente는 보험사와 계약된 의료제공자와 협의된 금액과 조정 금액(보험사와 계약되지 않은 의료제공자가 제공하는 보장 금액 또는 서비스 금액)을 머신이 읽을 수 있는 파일로 제공합니다.

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프로모션 코드 사용 규정 및 조건

이 정책은 프로모션 코드를 사용하는 개인을 대상으로 규정 및 조건을 설명합니다. 이는 Akamai와 프로모션 코드를 사용하는 개인 간의 자격 요건, 책임, 합의를 정의합니다.

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리셀러 행동 강령

리셀러가 Akamai를 대신해 사업을 수행할 때 Akamai의 핵심 가치에 부합하는 윤리적이고 올바른 방식으로 행동하는 것은 Akamai에 매우 중요합니다. 리셀러 행동 강령에는 Akamai가 준수하는 약속, 리셀러가 따라야 할 정책 그리고 컴플라이언스, 노동, 인권, 보건 및 안전 등과 관련해 리셀러에게 기대하는 바가 명시되어 있습니다.

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공급업체 행동 강령

Akamai는 공급망 전반에 걸쳐 책임감 있고 윤리적으로 사업을 수행하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Akamai의 공급업체 행동 강령은 Akamai에 상품이나 서비스를 제공하는 모든 공급업체가 준수해야 할 노동 관행, 인권, 환경적 책임, 윤리적 비즈니스 행위에 관한 기준과 기대 사항을 명시하고 있습니다.

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미국 필수 게시물

Akamai는 균등한 기회를 제공하는 고용주로서 모든 관련 법률을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 기회균등(EEO) 정책 및 기타 필수 게시 사항을 검토하려면 아래 링크를 클릭해 주세요.

Akamai 기회균등 정책(Equal Employment Opportunity Policy)

귀하의 권리를 아십시오: 직장 내 차별은 불법입니다

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보험 투명성 - 메사추세츠주 BCBS(Blue Cross Blue Shield)

보험 투명성 규정에 따라 메사추세츠주 BCBS(Blue Cross Blue Shield)는 보험사와 계약된 의료제공자와 협의된 금액과 조정 금액(보험사와 계약되지 않은 의료제공자가 제공하는 보장 금액 또는 서비스 금액)을 머신이 읽을 수 있는 파일로 제공합니다.

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Akamai의 환경 관리 시스템

Akamai의 환경 관리 시스템(EMS)은 ISO 14001:2015 표준을 준수하는 것으로 써드파티 기관으로부터 검증을 받았습니다. Akamai는 내부적으로 다양한 추적, 모니터링, 측정, 보고 시스템을 구축해 표준의 모든 측면을 충족하고, 고유하게 적용하고, 발전하는 EMS를 구축했습니다.

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고객 배출량 데이터

이 문서는 Akamai Technologies, Inc.의 고객 배출량 데이터의 맞춤형 보고에 관한 포괄적인 정책을 수립합니다. 이 과정에서 Akamai와 고객의 역할과 책임을 개략적으로 설명하는 동시에 배출량 보고서의 작성, 사용 및 감사에 대한 명확한 지침을 제공하는 것을 목표로 합니다.

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보험 투명성 - Kaiser Permanente

보험 투명성 규정에 따라 Kaiser Permanente는 보험사와 계약된 의료제공자와 협의된 금액과 조정 금액(보험사와 계약되지 않은 의료제공자가 제공하는 보장 금액 또는 서비스 금액)을 머신이 읽을 수 있는 파일로 제공합니다.

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프로모션 코드 사용 규정 및 조건

이 정책은 프로모션 코드를 사용하는 개인을 대상으로 규정 및 조건을 설명합니다. 이는 Akamai와 프로모션 코드를 사용하는 개인 간의 자격 요건, 책임, 합의를 정의합니다.

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리셀러 행동 강령

리셀러가 Akamai를 대신해 사업을 수행할 때 Akamai의 핵심 가치에 부합하는 윤리적이고 올바른 방식으로 행동하는 것은 Akamai에 매우 중요합니다. 리셀러 행동 강령에는 Akamai가 준수하는 약속, 리셀러가 따라야 할 정책 그리고 컴플라이언스, 노동, 인권, 보건 및 안전 등과 관련해 리셀러에게 기대하는 바가 명시되어 있습니다.

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공급업체 행동 강령

Akamai는 공급망 전반에 걸쳐 책임감 있고 윤리적으로 사업을 수행하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Akamai의 공급업체 행동 강령은 Akamai에 상품이나 서비스를 제공하는 모든 공급업체가 준수해야 할 노동 관행, 인권, 환경적 책임, 윤리적 비즈니스 행위에 관한 기준과 기대 사항을 명시하고 있습니다.

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미국 필수 게시물

Akamai는 균등한 기회를 제공하는 고용주로서 모든 관련 법률을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 기회균등(EEO) 정책 및 기타 필수 게시 사항을 검토하려면 아래 링크를 클릭해 주세요.

Akamai 기회균등 정책(Equal Employment Opportunity Policy)

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