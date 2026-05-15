Akamai의 환경 관리 시스템(EMS)은 ISO 14001:2015 표준을 준수하는 것으로 써드파티 기관으로부터 검증을 받았습니다. Akamai는 내부적으로 다양한 추적, 모니터링, 측정, 보고 시스템을 구축해 표준의 모든 측면을 충족하고, 고유하게 적용하고, 발전하는 EMS를 구축했습니다.