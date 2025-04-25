사이버 보안이란 무엇일까요?

Akamai는 사용자와 가까운 곳에서 경험을 제공하면서 애플리케이션을 개발 및 실행할 수 있도록 지원하는 솔루션 분야에서 오랫동안 글로벌 리더로 자리매김해 왔습니다. 오늘날 Akamai는 사이버 보안 강자이기도 합니다. Akamai의 포괄적인 플랫폼은 사이버 보안 리스크 방어에 대한 멀티레이어 접근 방식을 통해 고객이 가장 큰 위협을 해결하는 데 필요한 툴을 제공합니다. Akamai의 독보적인 서비스 범위는 비교적 적은 수의 보안 벤더사와 협력하면서도 가장 효과적인 기능을 원하는 고객에게 중요합니다.

Akamai 사이버 보안 프레임워크 솔루션은 매우 차별화되어있어 기업 웹사이트, 애플리케이션, 데이터, 접속, 기타 중요 자산을 보호하는 업계 최고의 기술로 인정받고 있습니다.

Akamai의 솔루션은 다음과 같이 분류됩니다.