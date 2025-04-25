사이버 보안이란 무엇일까요?

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.
사이버 보안은 공격으로부터 IT(정보 기술) 네트워크, 시스템, 데이터, 애플리케이션, 디바이스를 보호합니다. 사이버 공격은 일반적으로 비즈니스 운영을 방해하거나, 시스템에 대한 무단 접속 권한을 얻거나, 데이터 또는 지식 재산을 탈취하거나, 기업으로부터 돈을 훔치거나 갈취할 수 있도록 설계되었습니다. 강력한 사이버 보안을 위해서는 기술, 프로세스, 정책 및 보안 전문 지식을 포함하는 멀티레이어 방어 기능이 필요하며, 이를 통해 비즈니스 및 평판을 잃을 수 있는 공격으로부터 기업을 보호할 수 있습니다.
사이버 보안 프로그램은 무엇을 수행하도록 설계되었습니까?
효과적인 사이버 보안 프로그램은 위협을 탐지하고 가능한 한 빨리 이를 해결하도록 설계되었습니다. 사이버 보안 기술은 네트워크에 들어가기 전에 위협을 차단하거나 진행 중인 공격을 인식하고 차단하도록 설계할 수 있습니다. 사이버 공격의 규모와 정교함 때문에 많은 사이버 보안 프로그램은 공격을 차단하는 것은 물론 초기 방어 체계를 성공적으로 무너뜨리는 공격이 진행되는 동안 비즈니스 연속성을 보장하는 데 중점을 두고 있습니다.
사이버 보안은 왜 중요할까요?
IT 시스템의 네트워크, 애플리케이션, 데이터는 모든 기업의 운영에 매우 중요합니다. 비즈니스 세계가 상호 연결됨에 따라 이러한 리소스는 사이버 범죄자에게 더욱 중요해지고, 사이버 범죄, 데이터 유출, 공격에는 더욱 취약해지고 있습니다. 강력한 사이버 보안 프로그램은 기업이 데이터를 보호해 데이터 손실을 방지하고, 평판 하락을 겪지 않으며 수익성에 부정적인 영향을 받지 않도록 도와줍니다.
사이버 보안 위협이란 무엇일까요?
위협 환경은 끊임없이 진화하지만 사이버 보안 프로그램에 지속적인 도전하 과제로 남아 있는 일반적인 사이버 공격 방법의 카테고리가 있습니다.
멀웨어는 데이터를 훔치거나 네트워크 및 시스템을 손상하도록 설계된 바이러스, 웜 또는 스파이웨어와 같은 악성 소프트웨어입니다.
랜섬웨어 공격은 표적 네트워크 내의 파일을 암호화하는 멀웨어를 사용해 사이버 범죄자가 중요한 데이터에 대한 접속을 복원하는 암호화 키를 제공하는 조건으로 랜섬(몸값, ransom)을 요구할 수 있습니다.
피싱 공격은 신뢰할 수 있는 출처에서 보낸 것으로 보이는 사기성 이메일 또는 문자 메시지를 사용합니다. 공격자는 피싱을 통해 표적이 로그인 인증정보, 계정 번호, 신용 카드 정보, 기타 민감한 정보를 노출하도록 유도함으로써 데이터에 접속하거나 돈을 훔칠 수 있습니다.
내부자 위협은 정보 시스템 또는 네트워크에 대한 접속 권한을 악용해 데이터를 훔치거나 공격을 가하는 전현직 직원, 파트너, 벤더사 등 개인을 말합니다.
서비스 거부(DoS) 또는 분산 서비스 거부(DDoS) 공격은 네트워크, 웹 사이트 또는 서버 충돌을 일으킵니다. DoS 공격은 표적이 더 이상 정상적인 요청을 처리하지 못하거나 정상적인 요청을 계속 처리할 수 없을 때까지 상당한 수의 요청으로 표적에게 피해를 줍니다.
APT(지속적이며 정교한 위협)는 침입자가 시스템에 침투해 오랜 기간 감지되지 않은 상태로 남아 있다가 민감한 정보를 훔치거나 표적 기업의 활동을 감시하는 장기간의 사이버 보안 공격입니다.
중간자 공격은 해커(공격자)가 데이터 또는 인증정보를 도용하거나 사용자로 가장하기 위해 두 사용자 간의 통신 중간에 자신을 몰래 삽입하는 방법입니다.
SQL 인젝션은 공격자가 웹사이트 또는 앱에 악성 코드를 삽입해 무단으로 접속해 데이터베이스의 정보를 훔치거나 조작하는 기법입니다.
- 봇넷은 멀웨어에 감염된 컴퓨터의 네트워크로 표적 컴퓨터 시스템에 대규모 공격을 감행하도록 사이버 범죄자가 제어할 수 있는 컴퓨터의 네트워크를 의미합니다.
사이버 보안의 구성요소 또는 종류는 무엇일까요?
강력한 사이버 보안 프로그램의 보안 조치는 IT 생태계의 중요한 부분을 보호하기 위한 기술, 프로세스, 정책을 포함합니다. 여기에는 다음의 조치가 포함됩니다.
네트워크 보안 또는 정보 보안은 취약점과 운영 체제, 네트워크 아키텍처, 서버, 호스트, 무선 접속 지점, 네트워크 프로토콜을 겨냥한 공격으로부터 방어합니다.
클라우드 보안은 퍼블릿, 프라이빗 또는 하이브리드 클라우드에 상주하는 데이터, 애플리케이션, 인프라를 보호합니다.
사물 인터넷(IoT) 보안은 IoT 네트워크의 일부인 수천 또는 수백만 대의 디바이스를 보호합니다.
애플리케이션 보안은 공격자가 소프트웨어의 취약점을 악용하지 못하도록 방지합니다.
ID 및 접속 관리는 개인이 시스템, 애플리케이션, 데이터에 접속할 수 있도록 부여받은 권한을 제어합니다.
엔드포인트 보안은 노트북, 서버, 휴대폰과 같은 인터넷 연결 디바이스를 보호하는 데 중점을 둡니다.
- 데이터 보안 솔루션은 암호화 및 데이터 백업과 같은 방법을 통해 전송 중이거나 저장된 중요한 데이터 및 정보 자산을 보호합니다.
일반적인 사이버 보안 도전 과제란 무엇일까요?
사이버 보안을 보장하기 위한 주요 도전 과제는 다음과 같습니다.
위협 환경의 진화. 사이버 범죄자들은 보안 방어 체계를 뚫기 위한 새로운 방법을 끊임없이 발전시키고 있습니다. 공격을 방어하기 위해 기업은 보안 프로그램의 효율성을 지속적으로 검토하고 새로운 기술을 도입해 급변하는 공격 방법에 대응해야 합니다.
인간의 실수. 사용자의 행동과 조치가 사이버 보안 체인에서 가장 취약한 연결 고리인 경우가 많습니다. 따라서 보안 인식 교육이 멀티레이어 보안 프로그램에 포함되어야 합니다.
IT 시스템 및 클라우드 서비스에 대한 의존도 증가. 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 클라우드로 이전하는 리소스 양을 늘리고 있고, 그 어느 때보다도 더 IT 시스템에 대한 의존도를 높이고 있으며, 이로 인해 공격표면의 크기는 늘어나고 있습니다.
원격 근무. 원격 또는 재택 근무를 하는 사용자의 수가 증가함에 따라 연결 및 디바이스가 감염될 리스크도 높아지고 있습니다.
- BYOD(Bring Your Own Device) 정책. 자신의 개인 노트북과 스마트폰으로 기업 네트워크에 접속하기를 선호하는 사용자가 늘어남에 따라 기업은 이러한 디바이스를 보호하는 데 큰 어려움을 겪고 있습니다.
사이버 보안 모범 사례란 무엇일까요?
포괄적인 보안 솔루션에 투자합니다. 사이버 보안에 대한 가장 효과적인 접근 방식은 기업과 핵심 인프라를 다양한 위협으로부터 보호하는 멀티레이어 방어입니다.
제로 트러스트 접근 방식을 실행합니다. 기존의 경계 기반 방어 체계(방화벽 및 바이러스 백신 소프트웨어 등)는 네트워크 내에 이미 존재하는 모든 트래픽이나 사용자를 신뢰할 수 있다고 가정합니다. 그러나 이러한 접근 방식은 네트워크 내부에 성공적으로 도달한 후 측면 이동해서 디바이스와 접속 시스템을 감염시키는 공격에 대해서는 효과가 없습니다. 사이버 보안에 대한 제로 트러스트 접근 방식은 모든 요청이 감염될 수 있으며 접속을 허용하기 전에 모든 사용자, 디바이스, 연결을 인증해야 한다고 가정합니다.
강력한 IAM(ID 및 접속 관리) 기술을 배포합니다. IAM 솔루션은 사용자의 역할 및 접속 권한을 정의합니다. 강력한 IAM 솔루션은 멀티팩터 인증을 필요로 하며 엔드포인트에서 의심스러운 활동에 대한 가시성을 제공합니다.
