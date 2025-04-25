X
Akamai 로고는 브랜드를 대표합니다. 로고는 두 가지 요소, 즉 파랑 파도형 심벌과 “Akamai” 단어(워드마크)로 이루어져 있습니다. 법으로 보호되는 Akamai Technologies, Inc.의 트레이드마크입니다. 파도 심벌과 워드마크의 비율과 조합은 구체적으로 결정되어 있으며 제공된 방식에 따라 정확히 사용해야 합니다. 워드마크는 항상 파도 심벌과 함께 사용해야 합니다. 자세한 정보는 브랜드 가이들 참조하세요.

벤더, 고객 또는 파트너처럼 언론이 아닌 써드파티로서 Akamai 로고, 트레이드마크 또는 기타 브랜드 기능을 사용하기 위한 권한을 요청하려는 경우 브랜드 사용 권한 요청 절차를 따라주시기 바랍니다.

임원진

이사회

Why Akamai: 플랫폼의 강점

Akamai 소개: Experience the Edge

Network Operations Command Center

Network Operations Command Center 투어

Akamai 본사

로고 애니메이션 루프

Network Operations Command Center

지구 이미지

Akamai 본사

Akamai 공동 창립자 대니 르윈

환경, 사회, 거버넌스(ESG)

Akamai는 신뢰, 무결성, 포용성, 존중의 핵심 가치를 반영해 활동하는 데 헌신합니다.

자세히 보기

인터넷 데이터 시각화

세계 최대 엣지 플랫폼이 제공하는 글로벌 네트워크 트래픽 및 보안 데이터 소스인 Akamai Internet Station에 대해 알아보세요.

지금 보기

IR

Akamai는 사이버 보안, 엣지 컴퓨팅, 콘텐츠 제공 솔루션 포트폴리오를 성장시키는 데 주력합니다.

자세히 보기

