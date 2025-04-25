Akamai 로고는 브랜드를 대표합니다. 로고는 두 가지 요소, 즉 파랑 파도형 심벌과 “Akamai” 단어(워드마크)로 이루어져 있습니다. 법으로 보호되는 Akamai Technologies, Inc.의 트레이드마크입니다. 파도 심벌과 워드마크의 비율과 조합은 구체적으로 결정되어 있으며 제공된 방식에 따라 정확히 사용해야 합니다. 워드마크는 항상 파도 심벌과 함께 사용해야 합니다. 자세한 정보는 브랜드 가이들 참조하세요.

벤더, 고객 또는 파트너처럼 언론이 아닌 써드파티로서 Akamai 로고, 트레이드마크 또는 기타 브랜드 기능을 사용하기 위한 권한을 요청하려는 경우 브랜드 사용 권한 요청 절차를 따라주시기 바랍니다.