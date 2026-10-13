Configura tu token de la API de Linode:

exporta LINODE_TOKEN="tu-token-de-api-de-linode"

Crea un archivo terraform.tfvars utilizando el ejemplo proporcionado.

token_de_linode = "tu-token-de-api-de-linode"

ruta_clave_publica = "~/.ssh/openclaw.pub"

redes_ssh_permitidas = ["TU_IP/32"]

región = "us-east"

tipo_de_instancia = "g6-nanode-1"

Reemplaza YOUR_IP/32 con la dirección IP pública que estés utilizando actualmente. No deje SSH abierto a 0,0.0.0/0.

El plan predeterminado de Nanode es suficiente, ya que la máquina virtual ejecuta el proceso del agente, mientras que las solicitudes del modelo se gestionan a través de una API externa.

