Dark background with blue code overlay

Reconhecimento público da Akamai

Reconhecimento de analistas

Forrester nomeia a Akamai como líder em WAF

A Akamai recebeu uma avaliação acima da média por clientes e obteve a maior pontuação possível nos critérios visão, roteiro estratégico e flexibilidade e transparência de preços.

Baixe o relatório

IDC MarketScape Public Cloud IaaS 2025

A Akamai foi posicionada na categoria de protagonistas no IDC MarketScape Public Cloud IaaS 2025.

Saiba mais

IDC MarketScape: Worldwide Edge Delivery Services 2024

A Akamai foi nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide Edge Delivery Services por sua cobertura global, escala, alto desempenho e confiabilidade.

Saiba mais
Kuppingercole logo black

Leadership Compass for Fraud Reduction Intelligence Platforms, 2023

A Akamai foi nomeada líder geral e líder nas categorias Mercado e Produto.

Saiba mais

A KuppingerCole nomeia a Akamai como líder em quatro categorias de gerenciamento e segurança de APIs

Veja por que o Akamai API Security foi nomeado líder nas categorias Geral, Produto, Inovação e Mercado em um novo relatório.

Saiba mais

A Akamai supera outras WAAPs: Veja os dados

A SecureIQLab testou as principais soluções de WAAP na nuvem contra mais de 1.360 ameaças. A Akamai foi vencedora quando comparada à AWS, Cloudflare e Microsoft.

Baixe o relatório

Prêmios da mídia

Publisher’s Choice Award API Security 2024 logo

Publisher’s Choice Award API Security 2024

Akamai API Security ganha o prêmio Publisher's Choice da Cyber Defense Magazine.

Saiba mais
Readers' Choice Awards 2020 Winner | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers' Choice Awards 2020

O Akamai Broadcast Operations Control Center (plataforma de análise/qualidade de experiência) e o Adaptive Media Player (Video Player Solution/SDK) ganharam o Streaming Media Readers' Choice Awards.

Saiba mais
Readers' Choice Awards 2021 | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers' Choice Awards 2021

O Akamai Broadcast Operations Control Center ganhou o prêmio Streaming Media Readers' Choice Award para Quality Control Monitoring Platform.

Saiba mais
2022 Readers' Choice Awards Streaming Media Magazine logo

Streaming Media Readers’ Choice Award 2022

O Akamai Broadcast Operations Control Center ganhou o prêmio Streaming Media Readers' Choice Award para Quality Control Monitoring Platform.

Saiba mais
CSO logo

Os produtos mais interessantes a serem vistos na RSA Conference 2023

O Akamai Brand Protector foi incluído na seleção da CSO das soluções mais interessantes da RSAC 2023.

Saiba mais
CRN logo

As 20 novas soluções de cibersegurança mais notáveis da Black Hat 2023

Akamai API Security incluído entre as 20 novas soluções de cibersegurança mais notáveis da Black Hat 2023.

Saiba mais
CRN logo

As 20 soluções de cibersegurança mais notáveis da RSAC 2023

A CRN indicou os principais produtos da RSAC 2023, incluindo o Akamai Brand Protector.

Saiba mais

Elogios da empresa

JUST capital

A Akamai foi nomeada uma das 100 empresas mais justas (100 Most Just Companies) pela JUST Capital

O reconhecimento Just 100 reflete o desempenho das maiores empresas de capital aberto da América.

Saiba mais
Mass Technology Leadership Council

2020 Tech Top 50 Honoree for Company Culture

Empresas, pessoas e tecnologias que incorporam o melhor a se oferecer.

Saiba mais
Washingtonian

A Washingtonian Magazine declara a Akamai um dos 50 melhores lugares para se trabalhar

A Akamai foi escolhida com base em fatores como salários e benefícios generosos, trabalho interessante e significativo e um excelente equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, entre outros fatores.

Saiba mais
Poland Great Place to Work 2023

Great Place to Work Poland 2023

A Akamai Polônia foi classificada entre os cinco melhores locais de trabalho na Polônia para empresas com mais de 500 funcionários.

Saiba mais
Spain Great Place to Work 2023

Great Place to Work Spain 2023

A Akamai recebeu a certificação Great Place to Work na Espanha em 2023.

Saiba mais
Forbes Best Employers in Poland 2023

Melhores empregadores de 2023 pela Forbes Polônia

A Akamai foi incluída na classificação de melhores empregadores de 2023 pela Forbes Polônia e classificada em décimo primeiro lugar entre os empregadores de TI.

Saiba mais
U.S. News & World Report logo

Melhores empresas para trabalhar em 2023-2024 pela U.S. News

A Akamai foi nomeada uma das melhores empresas para trabalhar pela U.S. News entre 349 empresas de 20 setores.

Saiba mais
National Academy of Television Arts & Sciences

Emmy® Award de Tecnologia e engenharia

Excelência em criatividade de engenharia pelo trabalho em redes de entrega de conteúdo.

Saiba mais

The Boston Globe Top Places to Work 2023

A Akamai foi classificada em sexto lugar no Top Places to Work 2023 pelo Boston Globe.

Saiba mais

The Boston Globe Top Places to Work 2024

A Akamai foi classificada no Top Places to Work 2024 pelo Boston Globe.

Saiba mais

Vinte e três vencedores do The Boston Globe Top Places to Work que se destacam em diversidade, equidade e inclusão

A Akamai foi nomeada porta-voz de diversidade, equidade e inclusão entre os 23 vencedores do Top Places to Work.

Saiba mais