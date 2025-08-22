Akamai App & API Protector é uma solução abrangente de WAAP (proteção de aplicações da Web e APIs) que oferece uma proteção inteligente e completa contra diversos ataques multivetoriais. Com descoberta automática de APIs, detecções adaptáveis, mitigação integrada de bots e autoajuste contínuo, a solução de WAAP da Akamai protege websites, aplicações, APIs e infraestrutura contra os ataques cibernéticos mais perigosos.

Os desafios da proteção de aplicações da Web e APIs

As aplicações da Web estão em constante evolução e se tornando mais complexas, o que cria novos desafios de segurança de aplicações para as organizações. Cada dia mais, as aplicações da Web e os microsserviços modernos dependem de APIs para quase todas as interações, o que expande a superfície de ataque com novos possíveis pontos de entrada para os hackers. Agora, o número de vulnerabilidades de software conhecidas ultrapassa 180 mil, e outras milhares são descobertas a cada ano.

Conforme a superfície de ataque às aplicações aumenta, os cibercriminosos respondem com ataques multivetoriais cada vez mais sofisticados. Muitas vezes, usando bots automatizados, botnets e scanners de vulnerabilidades, os invasores conseguem invadir ambientes de TI com sucesso e assumir contas de usuários para roubar dados, transferir fundos para contas fraudulentas, interromper operações de negócios e iniciar ataques cibernéticos devastadores.

Em resposta, as equipes de segurança adotaram soluções de proteção de APIs e aplicações da Web para mitigar esses ataques de DDoS e baseados em APIs. No entanto, muitas dessas tecnologias dependem de WAFs (Web Application Firewalls) tradicionais, que devem ser ajustados constantemente conforme as aplicações mudam, as ameaças evoluem e as atualizações são disponibilizadas. O ajuste manual requer muito tempo e esforço de operadores qualificados, o que muitas vezes torna essas soluções de WAF praticamente não escaláveis. Como resultado, os controles e as políticas de segurança de WAF podem ficar desatualizados rapidamente, resultando em uma enxurrada de alertas que sobrecarregam as equipes de segurança e impossibilitam a diferenciação de falsos-positivos dos ataques reais. À medida que a fadiga de alertas vai se consolidando, as equipes de segurança que não conseguem ajustar as regras de maneira eficaz podem retirar suas proteções para evitar interromper os negócios e afetar os usuários.

Nesse ambiente, o gerenciamento da proteção de aplicações da Web e APIs exige funcionalidades mais avançadas e soluções automatizadas que possam aumentar a segurança e minimizar as tarefas de gerenciamento. É aí que a tecnologia de WAAP da Akamai pode ajudar.