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Early Career

Você veio ao lugar certo. Participe dos nossos programas Emerging Talent para dar início à sua nova jornada.

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Dê início à sua carreira

Conheça os programas Emerging Talent da Akamai, onde estudantes e recém-formados podem fazer a diferença desde o primeiro dia. Participe como estagiário, aprendiz ou por meio de um programa rotativo para ganhar experiência prática, orientação e habilidades que acelerarão sua carreira.

Assista ao vídeo (2:11)

Dê início à sua carreira

Conheça os programas Emerging Talent da Akamai, onde estudantes e recém-formados podem fazer a diferença desde o primeiro dia. Participe como estagiário, aprendiz ou por meio de um programa rotativo para ganhar experiência prática, orientação e habilidades que acelerarão sua carreira.

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Tenha grandes oportunidades no início da sua carreira com a Akamai

Traga suas habilidades e energia para a Akamai e cause um impacto real em uma empresa de tecnologia global. Ao final de sua atribuição, você terá uma rede de colegas encorajadores prontos para ajudá-lo em seus estudos e muito mais.

Mentoria e networking

Receba orientação profissional de um mentor designado. Colabore com uma equipe global de participantes do programa.

Projetos e impacto

Transforme o presente com inovação e soluções visionárias, impulsionando negócios que fazem a diferença hoje.

Responsabilidade social

Amplie suas perspectivas tornando-se parte de uma equipe diversificada e socialmente responsável.

Flexibilidade

Trabalhe da maneira que funciona para você. A maioria dos funcionários pode escolher onde trabalhar: no escritório, em casa ou de forma híbrida.

Programas profissionais e de início de carreira

A Akamai oferece uma variedade de programas globais para estudantes e recém-formados. Descubra oportunidades para aprender, crescer e fazer a diferença.

Programas globais para estudantes

Conheça estágios e oportunidades de início de carreira para estudantes universitários em regiões diferentes.

Américas

Saiba mais sobre nossos programas nas Américas.

Veja o programa

Europa, Oriente Médio e África

Saiba mais sobre nossos programas na EMEA (Europa, Oriente Médio e África).

Veja o programa

Ásia-Pacífico e Japão

Leia mais sobre nossos programas na região Ásia-Pacífico.

Veja o programa

Programas globais de treinamento

Desenvolva sua carreira com nossos programas de treinamento globais para recém-formados, candidatos que desejam mudar de profissão e profissionais que estão voltando ao mercado.

Aprendizagem

A Akamai oferece suporte e programas de aprendizado formais para recém-formados e aqueles que desejam começar uma nova trajetória profissional.

Visualizar programas de aprendizagem

Opções de aprendizagem para as forças armadas

A Akamai oferece suporte à comunidade das forças armadas por meio de programas para aprendizes.

Visualizar programas de aprendizagem

Programas de retorno ao trabalho

Os candidatos que estiverem retornando de uma pausa na carreira podem encontrar suporte abrangente e novas oportunidades de aprendizado na Akamai.

Veja os programas

Programa de rotação em finanças

Construa sua carreira na área financeira na Akamai. O Programa de Desenvolvimento Financeiro da Akamai (AFDP) tem como objetivo transformar jovens talentos em futuros líderes financeiros da empresa. Cambridge, MA — híbrido.

Estágio de verão (EUA)

  • 10 semanas, do final de maio a meados de agosto
  • Aberto a profissionais seniores em ascensão
  • Grupo de quatro pessoas
  • Desde o primeiro dia, você terá um mentor e um colega ao seu lado
  • Um caminho preferencial para o programa de rotação em tempo integral

Programa integral

  • Três anos, divididos em três períodos de um ano cada, com início em julho
  • As divisões abrangem toda a área financeira da organização: Planejamento financeiro corporativo, Finanças de produto, Análise de preços, Finanças de vendas, Mesa de negociações. Comissões etc.
  • Uma nova turma de três analistas é formada todos os anos
  • Reuniões com coordenadores, gerentes e mentores dedicados
  • Ascenda a um cargo permanente na equipe financeira que melhor se adapte ao seu perfil

Quem estamos procurando?

  • Pensadores curiosos e analíticos que se destacam em equipe, assumem responsabilidades e veem isso como o início de uma longa carreira na área financeira
  • Áreas de interesse: finanças, economia, matemática, administração etc. Os candidatos devem ter autorização de trabalho válida nos Estados Unidos; o AFDP não patrocina vistos.

Ex-alunos assumiram cargos de analista sênior, gerente e diretor em diversas áreas financeiras da Akamai.

Ver detalhes do programa

Conheça nossas equipes

Encontre seu lugar na Akamai em uma de nossas várias equipes dinâmicas. Oferecemos oportunidades em uma ampla variedade de especialidades. Do financeiro ao comercial, da pesquisa de segurança à engenharia de software, você pode desenvolver suas habilidades conosco.

Segurança

Nosso Grupo de tecnologia de segurança (STG) protege o cotidiano online com soluções de segurança na nuvem de nível mundial.

Veja os detalhes

Nuvem

Nosso Grupo de tecnologia de nuvem (CTG) visa capacitar os clientes a criar aplicações avançadas e distribuídas por meio de uma plataforma de nuvem simples e escalável.

Veja os detalhes

Marketing e vendas

Nossos setores de marketing e vendas promovem nossa marca e levam as principais soluções digitais para os clientes.

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Serviços

Nosso setor de serviços se dedica a oferecer aos clientes a melhor experiência da categoria

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Operações globais

Nossas operações globais incluem equipes de RH, finanças, TI, suporte interno e assistência jurídica.

Veja os detalhes

Conheça a opinião de nossos profissionais de início de carreira

Wiktoria Martynska headshot

Wiktoria Martynska, Estagiária de Operações de Plataforma

"A Akamai é muito voltada aos funcionários, e temos várias oportunidades para desenvolver novas habilidades e nos divertir."

Assista ao vídeo (1:09)
Sumukh Kowndinya headshot

Sumukh Kowndinya, Estagiário de Infraestrutura de Plataformas de Nuvem

"Este estágio é a melhor experiência de aprendizagem da minha vida."

Assista ao vídeo (0:57)
Shiqi Cheng headshot

Shiqi Cheng, Estagiária de Engenharia de Software

"O que mais gosto na Akamai é a flexibilidade e o acolhimento da comunidade."

Assista ao vídeo (1:08)

Parcerias

A Akamai colabora com parceiros de prestígio, proporcionando oportunidades de início de carreira que valorizam a diversidade de talentos e perspectivas.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Os processos de entrevista variarão dependendo do cargo e da região. Normalmente, os estagiários passam por 2 a 3 rodadas de entrevistas. Para cargos técnicos, os candidatos normalmente realizarão uma avaliação técnica.

Em geral, a empresa pode contratar estudantes internacionais com autorização de trabalho no país para o qual estão se candidatando e em que estão residindo. No entanto, há exceções, que serão confirmadas por um recrutador.

Sim, todos os nossos estágios são pagos. Valorizamos a remuneração de nossos estagiários de forma justa por suas contribuições e o oferecimento de uma experiência concreta e valiosa.

A Akamai tem vários programas para alunos e recém-formados. Veja um breve resumo abaixo:

  • Estágio: ideal para estudantes que buscam sua primeira experiência profissional relacionada aos estudos.
  • Cooperação: ideal para alunos que desejam integrar o aprendizado em sala de aula com uma experiência prática de trabalho por um período mais longo.
  • Aprendizagem: indicado para recém-formados e para pessoas que estão trocando de carreira que buscam programas de treinamento estruturados combinando aprendizado no trabalho com uma abordagem prática.
  • Programas rotacionais: perfeitos para recém-formados ou profissionais em início de carreira que desejam explorar diferentes departamentos ou funções dentro da empresa.

Para saber mais, consulte a seção de Programas profissionais e de início de carreira.

Os estagiários participam de muitos eventos diferentes enquanto estão na Akamai. Eles incluem sessões de perguntas e respostas com a liderança sênior da Akamai, workshops de desenvolvimento profissional para desenvolver habilidades e, é claro, eventos sociais para conhecer seus colegas estagiários!

Vamos nos conectar para desenvolver sua carreira

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