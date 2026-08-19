Os processos de entrevista variarão dependendo do cargo e da região. Normalmente, os estagiários passam por 2 a 3 rodadas de entrevistas. Para cargos técnicos, os candidatos normalmente realizarão uma avaliação técnica.
Dê início à sua carreira
Conheça os programas Emerging Talent da Akamai, onde estudantes e recém-formados podem fazer a diferença desde o primeiro dia. Participe como estagiário, aprendiz ou por meio de um programa rotativo para ganhar experiência prática, orientação e habilidades que acelerarão sua carreira.
Dê início à sua carreira
Conheça os programas Emerging Talent da Akamai, onde estudantes e recém-formados podem fazer a diferença desde o primeiro dia. Participe como estagiário, aprendiz ou por meio de um programa rotativo para ganhar experiência prática, orientação e habilidades que acelerarão sua carreira.
Tenha grandes oportunidades no início da sua carreira com a Akamai
Traga suas habilidades e energia para a Akamai e cause um impacto real em uma empresa de tecnologia global. Ao final de sua atribuição, você terá uma rede de colegas encorajadores prontos para ajudá-lo em seus estudos e muito mais.
Programas profissionais e de início de carreira
A Akamai oferece uma variedade de programas globais para estudantes e recém-formados. Descubra oportunidades para aprender, crescer e fazer a diferença.
Programas globais para estudantes
Conheça estágios e oportunidades de início de carreira para estudantes universitários em regiões diferentes.
Programas globais de treinamento
Desenvolva sua carreira com nossos programas de treinamento globais para recém-formados, candidatos que desejam mudar de profissão e profissionais que estão voltando ao mercado.
Programa de rotação em finanças
Construa sua carreira na área financeira na Akamai. O Programa de Desenvolvimento Financeiro da Akamai (AFDP) tem como objetivo transformar jovens talentos em futuros líderes financeiros da empresa. Cambridge, MA — híbrido.
Estágio de verão (EUA)
- 10 semanas, do final de maio a meados de agosto
- Aberto a profissionais seniores em ascensão
- Grupo de quatro pessoas
- Desde o primeiro dia, você terá um mentor e um colega ao seu lado
- Um caminho preferencial para o programa de rotação em tempo integral
Programa integral
- Três anos, divididos em três períodos de um ano cada, com início em julho
- As divisões abrangem toda a área financeira da organização: Planejamento financeiro corporativo, Finanças de produto, Análise de preços, Finanças de vendas, Mesa de negociações. Comissões etc.
- Uma nova turma de três analistas é formada todos os anos
- Reuniões com coordenadores, gerentes e mentores dedicados
- Ascenda a um cargo permanente na equipe financeira que melhor se adapte ao seu perfil
Quem estamos procurando?
- Pensadores curiosos e analíticos que se destacam em equipe, assumem responsabilidades e veem isso como o início de uma longa carreira na área financeira
- Áreas de interesse: finanças, economia, matemática, administração etc. Os candidatos devem ter autorização de trabalho válida nos Estados Unidos; o AFDP não patrocina vistos.
Ex-alunos assumiram cargos de analista sênior, gerente e diretor em diversas áreas financeiras da Akamai.
Conheça nossas equipes
Encontre seu lugar na Akamai em uma de nossas várias equipes dinâmicas. Oferecemos oportunidades em uma ampla variedade de especialidades. Do financeiro ao comercial, da pesquisa de segurança à engenharia de software, você pode desenvolver suas habilidades conosco.
Conheça a opinião de nossos profissionais de início de carreira
Parcerias
A Akamai colabora com parceiros de prestígio, proporcionando oportunidades de início de carreira que valorizam a diversidade de talentos e perspectivas.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Em geral, a empresa pode contratar estudantes internacionais com autorização de trabalho no país para o qual estão se candidatando e em que estão residindo. No entanto, há exceções, que serão confirmadas por um recrutador.
Sim, todos os nossos estágios são pagos. Valorizamos a remuneração de nossos estagiários de forma justa por suas contribuições e o oferecimento de uma experiência concreta e valiosa.
A Akamai tem vários programas para alunos e recém-formados. Veja um breve resumo abaixo:
- Estágio: ideal para estudantes que buscam sua primeira experiência profissional relacionada aos estudos.
- Cooperação: ideal para alunos que desejam integrar o aprendizado em sala de aula com uma experiência prática de trabalho por um período mais longo.
- Aprendizagem: indicado para recém-formados e para pessoas que estão trocando de carreira que buscam programas de treinamento estruturados combinando aprendizado no trabalho com uma abordagem prática.
- Programas rotacionais: perfeitos para recém-formados ou profissionais em início de carreira que desejam explorar diferentes departamentos ou funções dentro da empresa.
Para saber mais, consulte a seção de Programas profissionais e de início de carreira.
Os estagiários participam de muitos eventos diferentes enquanto estão na Akamai. Eles incluem sessões de perguntas e respostas com a liderança sênior da Akamai, workshops de desenvolvimento profissional para desenvolver habilidades e, é claro, eventos sociais para conhecer seus colegas estagiários!