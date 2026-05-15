Direitos de igualdade de oportunidades de emprego

A Akamai Technologies é uma empresa comprometida com ações afirmativas e de igualdade de oportunidades que valoriza o vigor que a diversidade traz para o local de trabalho. Todos os candidatos qualificados serão considerados para as vagas e não serão discriminados com base em gênero, identidade de gênero, orientação sexual, raça/etnia, condição de veterano protegido, deficiência ou outro status de grupo protegido.

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Acomodações

A Akamai fornecerá acomodações razoáveis para pessoas com deficiências que precisarem de acomodação para participar integralmente do processo de seleção. Se desejar solicitar acomodação, envie um e-mail para careers(arroba)akamai(ponto)com ou ligue para +1 (617)274-7165 para obter auxílio na candidatura. Esse endereço de e-mail e número de telefone são apenas para os candidatos com deficiências que desejem solicitar acomodação. Não os utilize para verificar o status da sua candidatura ao trabalho.