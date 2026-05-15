X
Akamai adquirirá a LayerX para implementar o controle de uso de IA em qualquer navegador. Veja os detalhes
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega

Vagas

Junte-se à nossa equipe, que impulsiona soluções inovadoras e colaborativas para os desafios mais difíceis do mundo

Pesquisar cargos

Junte-se à nossa equipe global e torne o impossível possível

Crie sua carreira na Akamai, onde a inovação, a colaboração e o propósito se unem. Nossas equipes protegem a vida online trilhões de vezes por dia, tornando a vida melhor para bilhões de pessoas em todo o mundo. Aqui, você fará um trabalho transformador que importa, juntamente com as pessoas mais talentosas do setor.

Assista ao vídeo (1:49)
Veja os benefícios

Nossa cultura em números: 2026

Mais de 11.400 funcionários em todo o mundo

95% dos funcionários podem trabalhar onde desejarem: no escritório, em casa ou em ambos

28 escritórios com equipes em mais de 33 países em todo o mundo

Os principais valores de nossa equipe global

Veja como construímos confiança, impulsionamos a inovação e oferecemos segurança todos os dias, em qualquer lugar

O cliente em primeiro lugar

Priorizamos o sucesso do cliente com soluções seguras, escaláveis e orientadas para a nuvem que impulsionam resultados comerciais reais.

Retribuição e inclusão

Capacitamos pessoas e comunidades por meio de uma cultura de respeito, inclusão e crescimento compartilhado em nossas equipes globais de tecnologia.

Inovação

Desafiamos a nós mesmos a criar novos produtos que entreguem valor real ao cliente e alcancem resultados inéditos.

Integridade e confiança

Conduzimos nossos negócios com o mais alto grau de ética, honestidade e transparência, sempre em benefício do bem comum.

One Akamai

Impulsionamos o sucesso compartilhando habilidades e ideias para criar soluções vantajosas que atendem melhor aos nossos clientes e às nossas equipes.

Urgência e persistência

Como Danny Lewin, nosso cofundador, sempre agimos com coragem e um senso de urgência para resolver os problemas mais difíceis.

Funções em destaque

Em todas as funções, você terá o suporte para inovar, descobrir e alcançar grandes coisas. Fazemos isso juntos.

Para ver todas as vagas disponíveis, pesquise as funções.

Engenharia de nuvem e segurança

Engenharia de infraestrutura de nuvem e segurança

Desenvolva e construa os sistemas que mantenham as empresas conectadas, protegidas e resilientes. Você trabalhará com especialistas em estratégias de segurança, arquiteturas de rede e sistemas de alta disponibilidade, definindo e fornecendo os mais altos padrões técnicos em todo o mundo.

Funções relacionadas:

  • Engenheiro de software
  • Arquiteto de rede
Exibir vagas disponíveis

Engajamento com o cliente

Engajamento do cliente e implementação

Lidere projetos, una equipes e ajude a entregar com precisão em escala global. Aqui, você conduzirá projetos técnicos do conceito à execução, impulsionará a colaboração entre equipes e moldará o sucesso dos clientes em uma variedade de setores.

Funções relacionadas:

  • Gerente de projeto técnico
  • Arquiteto de soluções sênior
Exibir vagas disponíveis

Engenharia de teste de software

Engenharia de desenvolvimento de software em teste

Crie soluções escaláveis e confiáveis por trás das principais experiências digitais do mundo. Aqui, você trabalhará em sistemas globais, contribuirá com o desenvolvimento do back-end e aplicará práticas de teste mantendo nossos produtos confiáveis, seguros e consistentes com o ritmo do setor.

Funções relacionadas:

  • Engenharia de desenvolvimento de software em teste

Exibir vagas disponíveis

Desenvolvimento nativo da nuvem

Desenvolvimento e serviços nativos da nuvem

Crie e desenvolva a nuvem com ferramentas e plataformas de ponta. Aqui, você trabalhará com arquiteturas escaláveis, Kubernetes e tecnologias de nuvem avançadas que ajudam nossa equipe e nossos clientes a impulsionar a inovação em todo o mundo. 

Funções relacionadas:

  • Engenheiro de software sênior

Exibir vagas disponíveis

Classificada como um dos melhores lugares para trabalhar

  • Excelência em recrutamento em 2025
    RippleMatch
  • Os melhores locais de trabalho nos Estados Unidos em 2025
    Newsweek e Plant-A Insights Group
  • Melhores empregadores para recém-graduados em 2024
    Forbes e Statista
  • Melhores locais de trabalho para mulheres em 2025
    Poland Great Places to Work
  • Os melhores locais de trabalho dos Estados Unidos para a geração Z em 2025
    Newsweek
  • As empresas mais inovadoras dos Estados Unidos em 2024
    Fortune
  • Cultura de local de trabalho 2025
    Mass Technology Leadership Council
  • Melhores empregadores da Europa em 2025
    Financial Times
  • Melhores empresas para trabalhar em 2024
    U.S. News & World Report

Vida na Akamai

Somos uma comunidade global de solucionadores de problemas que compartilham a paixão pela tecnologia e pela inovação.

Assista ao vídeo (1:48)
Conheça nossa cultura

Vamos nos conectar para desenvolver sua carreira

Participe de nossa comunidade de talentos

Fique por dentro das novidades de nossa equipe global de talentos e receba atualizações sobre novas oportunidades, eventos e muito mais.

Inscreva-se para receber alertas

Encontre-nos nas redes sociais

Participe de nossas comunidades sociais para descobrir mais sobre a vida e as pessoas da Akamai.

LinkedIn
Instagram

Assista às nossas histórias

Ouça a opinião de colegas em todo o mundo sobre o que torna o trabalho na Akamai tão gratificante.

YouTube

Direitos de igualdade de oportunidades de emprego
A Akamai Technologies é uma empresa comprometida com ações afirmativas e de igualdade de oportunidades que valoriza o vigor que a diversidade traz para o local de trabalho. Todos os candidatos qualificados serão considerados para as vagas e não serão discriminados com base em gênero, identidade de gênero, orientação sexual, raça/etnia, condição de veterano protegido, deficiência ou outro status de grupo protegido.

Ver direitos de igualdade de oportunidades de emprego 

Ver postagens adicionais obrigatórias

Acomodações
A Akamai fornecerá acomodações razoáveis para pessoas com deficiências que precisarem de acomodação para participar integralmente do processo de seleção. Se desejar solicitar acomodação, envie um e-mail para careers(arroba)akamai(ponto)com ou ligue para +1 (617)274-7165 para obter auxílio na candidatura. Esse endereço de e-mail e número de telefone são apenas para os candidatos com deficiências que desejem solicitar acomodação. Não os utilize para verificar o status da sua candidatura ao trabalho.