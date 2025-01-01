Responsabilidade corporativa

1Na data de agosto de 2024.

2Os relatórios da Akamai abrangem o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, a menos que especificado de outra forma. As informações divulgadas em nossos relatórios de ESG abrangem todo o escopo das atividades comerciais da Akamai, incluindo todas as entidades subordinadas e subsidiárias, o que também inclui empresas subsidiárias adquiridas, assim que os processos e sistemas apropriados são implementados, para permitir o agrupamento consistente de dados e a consolidação em nível de grupo da Akamai.

3O uso pela Akamai Technologies de quaisquer dados da MSCI ESG Research LLC ou de suas afiliadas (“MSCI”), e o uso de logotipos, marcas registradas, marcas de serviço ou índices da MSCI aqui mencionados não constitui patrocínio, endosso, recomendação ou promoção da Akamai pela MSCI. Os serviços e dados da MSCI são propriedade da MSCI ou de seus fornecedores de informações, e são fornecidos "no estado em que se encontram" e sem garantia. Os nomes e logotipos da MSCI são marcas registradas ou marcas de serviço da MSCI.

4FTSE Russell (o nome comercial da FTSE International Limited e Frank Russell Company) confirma que a Akamai Technologies foi avaliada de forma independente de acordo com os critérios FTSE4Good e atendeu aos requisitos para se tornar parte da série de índices FTSE4Good. Criada pelo provedor global de índices FTSE Russell, a série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram práticas sólidas de Ambiental, Social e Governança (ESG). Os índices FTSE4Good são utilizados por uma ampla variedade de participantes do mercado para criar e avaliar fundos de investimento responsável e outros produtos.