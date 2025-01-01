X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Responsabilidade corporativa

Fazendo a diferença juntos.

Nossa abordagem

Na Akamai, estamos comprometidos em alcançar resultados empresariais da maneira certa — tornando a vida melhor para bilhões de pessoas, trilhões de vezes ao dia. Isso envolve operar em alinhamento com nossos valores fundamentais de integridade, responsabilidade, confiança, inclusão e retribuição às comunidades onde nossos funcionários vivem e trabalham em todo o mundo.

Relatório de impactos da Akamai em 2024

Como a empresa de cibersegurança que potencializa e protege a vida online, a Akamai está comprometida em fornecer transparência às partes interessadas. O Relatório de impactos da Akamai de 2024 destaca nosso desempenho e progresso em nossas principais áreas de foco: sustentabilidade corporativa, nosso pessoal, nossas comunidades, governança e privacidade e segurança de dados.

Leia o relatório de 2024
Veja os relatórios anteriores

Nosso impacto1

Energias renováveis impulsionadas pela Akamai

Nossos quatro projetos ativos de energia renovável já geraram, até agora, 535.659 MWh.

Retribuição

Em 2023 e 2024, os programas de doações equivalentes da Akamai destinaram US$ 450.000 anualmente para organizações sem fins lucrativos elegíveis ao redor do mundo.

Reciclagem

Reciclamos 100% de nossos resíduos eletrônicos em conformidade com todos os padrões ambientais e de segurança relevantes.

Série de índices FTSE4Good

Por 10 anos consecutivos, a Akamai foi incluída na série de índices FTSE4Good.

Nossas três prioridades

Quando agimos juntos, grandes mudanças são possíveis. 

Responsabilidade

Buscando melhorar continuamente nossas práticas para o benefício do planeta e de nosso pessoal.

Comunidade

Construindo conexões fortes e inclusivas e relacionamentos com partes interessadas para criar um senso de pertencimento e propósito compartilhado.

Professional IT Technical Support Specialists and Software Programmer Working on Computers in Monitoring Control Room with Digital Screens with Server Data, Blockchain Network and Surveillance Maps.

Confiança

Operando de forma ética e garantindo que nossas ações sejam guiadas pela integridade, transparência e pelos mais altos padrões de segurança.

Saiba mais sobre nosso compromisso de agir

Responsabilidade

Responsabilidade

Ter responsabilidade significa assumir ações e decisões, garantir que cumpramos nossos compromissos e manter a transparência sobre o impacto que causamos.

Sustentabilidade na Akamai

Como líder no ecossistema da internet, estamos comprometidos em reduzir nosso impacto ambiental em todas as operações comerciais da Akamai.

Saiba mais

Trabalhar na Akamai

Capacitamos nosso pessoal para trabalhar de modo adequado, com apoio e orientação. Valorizamos a diversidade de pensamentos, as ideias e as soluções.

Saiba mais

ID&E@Akamai

Lideramos com inclusão em tudo o que fazemos. Como valor fundamental, a inclusão amplifica nossa diversidade de históricos, estilos e perspectivas e impulsiona nosso engajamento.

Saiba mais

Comunidade

Comunidade

Comunidade engloba nosso compromisso em promover um ambiente inclusivo e diverso, ao mesmo tempo em que apoiamos e elevamos aqueles dentro das comunidades onde vivemos e trabalhamos.

A Akamai Foundation

A Akamai Foundation é dedicada a apoiar a educação em STEM, fornecer ajuda em desastres e promover o voluntariado.

Saiba mais

Nossos funcionários em ação

Nossos funcionários se envolvem com suas comunidades de várias maneiras para acelerar o impacto social.

Saiba mais

Confiança

Confiança

A confiança exige garantir que nossas ações sejam éticas, guiadas pela integridade e transparência, e que a privacidade pessoal seja protegida com os mais altos padrões de segurança.

Ética e conformidade na Akamai

A Akamai conduz negócios de forma ética, honesta e em conformidade com as leis aplicáveis.

Saiba mais

Direitos humanos na Akamai

Acreditamos que o respeito pelos direitos humanos é fundamental para desbloquear o potencial da internet e um valor essencial para as comunidades nas quais operamos.

Saiba mais

Proteção de dados e privacidade na Akamai

Entendemos que a forma como processamos dados pessoais e nosso compromisso com os direitos de proteção de dados é uma parte importante da confiança que é depositada em nós.

Saiba mais

Segurança das informações e cibersegurança na Akamai

Proteger os dados que circulam pela Akamai Cloud é fundamental para a confiança que mantemos com nossos clientes e partes interessadas.

Saiba mais

Programas de cadeia de fornecimento da Akamai

A Akamai busca promover uma cadeia de fornecimento responsável por meio do engajamento em relações mutuamente benéficas com fornecedores diversos e responsáveis.

Saiba mais

Transparência na Akamai

Buscamos compartilhar abertamente informações relevantes com nossas partes interessadas para construir confiança e demonstrar integridade.

Saiba mais

Índices de ESG da Akamai2

O Relatório de impactos de ESG anual é nosso principal relatório de ESG e de sustentabilidade. Publicações adicionais de ESG e de sustentabilidade são fornecidas nos índices de ESG da Akamai, que são atualizados ao longo do ano.

Índices de ESG

Exibir índices

Métricas de ESG adicionais

Exibir métricas

Honras e Reconhecimento

Classificações de ESG MSCI3

FTSE4Good4

Great Place to Work Spain

Great Place to Work Poland

Kim Salem-Jackson, EVP, Chief Marketing Officer

“Uma das minhas tradições favoritas da Akamai Technologies é o nosso Danny Lewin Community Care Days, onde nossos funcionários se reúnem para ‘retribuir’.” 

Kim Salem-Jackson é a Vice-Presidente Executiva (EVP) e Diretora de Marketing (CMO) da Akamai

Relatórios de impactos de ESG anteriores

Relatório de impactos de ESG da Akamai em 2023

Veja nossas atividades e progresso com relação às nossas principais áreas de foco de ESG: sustentabilidade, nosso pessoal, nossas comunidades, governança e privacidade e segurança de dados.

Leia o relatório

Relatório de impactos de ESG da Akamai em 2022

Leia sobre nosso desempenho e o progresso em nossas áreas de foco em ESG: sustentabilidade, pessoas, práticas de negócios responsáveis, privacidade e segurança de dados e a Fundação Akamai.

Leia o relatório

Relatório de impactos de ESG da Akamai em 2021

Saiba mais sobre o que a Akamai está fazendo nas áreas de sustentabilidade ambiental, inclusão, diversidade & envolvimento e governança.

Leia o relatório

1Na data de agosto de 2024.
2Os relatórios da Akamai abrangem o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, a menos que especificado de outra forma. As informações divulgadas em nossos relatórios de ESG abrangem todo o escopo das atividades comerciais da Akamai, incluindo todas as entidades subordinadas e subsidiárias, o que também inclui empresas subsidiárias adquiridas, assim que os processos e sistemas apropriados são implementados, para permitir o agrupamento consistente de dados e a consolidação em nível de grupo da Akamai.
3O uso pela Akamai Technologies de quaisquer dados da MSCI ESG Research LLC ou de suas afiliadas (“MSCI”), e o uso de logotipos, marcas registradas, marcas de serviço ou índices da MSCI aqui mencionados não constitui patrocínio, endosso, recomendação ou promoção da Akamai pela MSCI. Os serviços e dados da MSCI são propriedade da MSCI ou de seus fornecedores de informações, e são fornecidos "no estado em que se encontram" e sem garantia. Os nomes e logotipos da MSCI são marcas registradas ou marcas de serviço da MSCI.
4FTSE Russell (o nome comercial da FTSE International Limited e Frank Russell Company) confirma que a Akamai Technologies foi avaliada de forma independente de acordo com os critérios FTSE4Good e atendeu aos requisitos para se tornar parte da série de índices FTSE4Good. Criada pelo provedor global de índices FTSE Russell, a série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram práticas sólidas de Ambiental, Social e Governança (ESG). Os índices FTSE4Good são utilizados por uma ampla variedade de participantes do mercado para criar e avaliar fundos de investimento responsável e outros produtos.