Avisos legais da EMEA

Detalhes da entidade regional e lista de contatos
A lista abaixo está organizada em ordem alfabética por país. Selecione o país específico onde você ou sua
organização mantém relações comerciais com a Akamai.
principais
Bélgica
Akamai Technologies Belgium SRL
Endereço registrado: Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Brussels
Número da empresa: 0535.839.579
Número IVA: BE535.839.579
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
República Tcheca
Akamai Technologies s.r.o.
N° de identificação: 24142344
Endereço registrado: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praga
Informações sobre o assentamento no Registro Comercial: A Empresa está assentada no Registro Comercial
mantido pelo Tribunal Municipal de Praga, Arquivo C 182522 Quantia de capital registrado: CZK 200.000
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Dinamarca
Akamai Technologies Denmark ApS
Endereço registrado: Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Dinamarca
Número de Registo Comercial (CVR): 36026650
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
França
Akamai Technologies SARL
Akamai Technologies SARL com capital de € 1.943 102,45
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
Endereço registrado: 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, França
Telefone: +33-156696200
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Diretor de publicação: Gerald Deck
O website foi desenvolvido e é hospedado por: Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
EUA - +1 877 325 2624
Alemanha
Akamai Technologies GmbH
Endereço registrado: Parkring 22, D-85748 Garching
Sede da empresa: Garching
Tribunal de registro: Tribunal Distrital de Munique
Capital social em EUR: 25.000,00
Número de Registro Comercial: HRB 129886
Número IVA: DE 206360295
Cadastro jurídico: 143/112/20307
Diretores Executivos: David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
Telefone (geral): +49-89940060
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Irlanda
Akamai Technologies Ireland Limited
Endereço registrado: Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02 C624 Irlanda
Registrado no Escritório de Registro de Empresas (CRO) sob o número: 390724
Cadastro jurídico: 6410724I
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Israel
Akamai Technologies Israel Ltd
Endereço registrado: 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israel
Número de Registro da Empresa: 514082999
ID VAT: 514082999
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Itália
Akamai Technologies S.R.L.
Endereço registrado: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Itália
Capital social definido e liquidado: € 10.000
Número REA: MI -1877384
Número IVA e Cadastro jurídico: IT06216380961
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Luxemburgo
Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.
Endereço registrado: 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburgo
Número de registro da empresa: B 195902
Capital registrado: US$ 1.000.000
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Países Baixos
Akamai International B.V.
Endereço registrado: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdã, Holanda
Registrada por: Junta Comercial de Amsterdã, Holanda
Número de registro: 34159661
Número IVA: NL 8100,63. 311.B01
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Akamai Technologies Netherlands B.V.
Endereço registrado: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdã, Holanda
Registrada por: Junta Comercial de Amsterdã, Holanda
Número de registro: 34153909
Número IVA: NL 810086700B01
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Polônia
Akamai Technologies Poland sp. z.o.o.
Escritório registrado: ul. Opolska 100, 31-323 Cracóvia
Tribunal de registro: Tribunal Distrital da Cracóvia, Śródmieście in Kraków, XI Divisão de Negócios do Tribunal de Registro Nacional
Número KRS: 0000384002
Capital social: PLN 40 000
NIP: 1132832376
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Espanha
Akamai Technologies Spain S.L.U.
De acordo com as disposições da Lei 34 / 2.002, de 11 de julho, sobre Serviços da sociedade da informação e comércio eletrônico, é relatado:
Nome da empresa: Akamai Technologies Spain S.L.U.
Escritório registrado: Paseo de la Castellana 91, 3º andar, 28046 Madri, Espanha
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Telefone de contato: +34-917933243
CIF: B84595628
Empresa registrada no Registro Mercantil de Madri, Volume 22.270, Livro 0, Extrato nº 117, Seção 8, Página M-397520, Inscrição 1
A atividade da Akamai Technologies Spain S.L.U. não está sujeita a nenhuma autorização administrativa.
A Empresa não está atualmente cadastrada em nenhum dos códigos regulamentados no artigo 18 da Lei Espanhola 34/2002.
Suécia
Akamai Technologies AB
Endereço registrado: Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Estocolmo. Suécia
Número de registro da empresa: 556754-5214
Número IVA: SE556754521401
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Suíça
Akamai Technologies International AG
Escritório registrado: Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Suíça
Número de registro da empresa: CHE-115.356.067
Número IVA: CHE-115.356.067 MWST
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Turquia
Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi
Escritório registrado: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. Número: 1/1, Sarıyer/İstanbul
Número de registro da empresa: 870873
Capital social: TL 210.000,00
Cadastro jurídico: 0120317431
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Emirados Árabes Unidos
Akamai Technologies Limited (Filial de Dubai)
Endereço registrado: Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
Dubai Emirados Árabes Unidos
Cadastro jurídico (TRN): 100334224100003
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com
Reino Unido
Akamai Technologies Limited
Endereço registrado: Rua Berners 58-60, 3º andar, Londres, Reino Unido, W1T 3NQ
Número de registro da empresa:
03921701
ID VAT: 745091237
Endereço de e-mail para contato: corporate-emea@akamai.com