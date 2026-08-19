Os seguintes limites se aplicam aos códigos promocionais:
- Cada empresa individual pode resgatar um código promocional.
- Se você ou sua empresa resgataram um código promocional no passado, você não pode resgatar outro.
- Os códigos promocionais são intransferíveis. A transferência de um código promocional resultará no encerramento da conta.
- Os códigos promocionais expiram após um ano.
- Os códigos promocionais não se aplicam a nenhum produto do Marketplace ou serviço de terceiros oferecido pela Akamai.
- Os valores de crédito não são padronizados e são concedidos exclusivamente a critério da equipe de vendas da Akamai.