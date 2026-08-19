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Background

Regras e condições para resgate da promoção

Os seguintes limites se aplicam aos códigos promocionais:

  • Cada empresa individual pode resgatar um código promocional.
  • Se você ou sua empresa resgataram um código promocional no passado, você não pode resgatar outro.
  • Os códigos promocionais são intransferíveis. A transferência de um código promocional resultará no encerramento da conta.
  • Os códigos promocionais expiram após um ano.
  • Os códigos promocionais não se aplicam a nenhum produto do Marketplace ou serviço de terceiros oferecido pela Akamai.
  • Os valores de crédito não são padronizados e são concedidos exclusivamente a critério da equipe de vendas da Akamai.