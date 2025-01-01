X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Potencialize e proteja seus negócios online

Crie, proteja e acelere suas aplicações e experiências digitais

Veja a cibersegurança
Veja a computação em nuvem

Proteja seu conteúdo contra bots de scraping por IA

Não se trata de ser anti-IA. Trata-se de evoluir para adotar o potencial que a IA representa, de forma responsável. Nós podemos ajudar.

Veja como

Implante IA com inferência de alto desempenho

Ofereça IA em tempo real com GPUs econômicas. Dimensione a inferência globalmente com o desempenho que os negócios exigem.

Veja os detalhes
Deploy AI with high-performance inference
Map of the world

A Akamai está onde quer que você faça negócios

Obtenha o desempenho, a confiabilidade e a segurança que sua empresa exige com a plataforma de computação em nuvem e a rede de edge mais distribuídas do mundo.

 Conheça nossa infraestrutura global

Desenvolva aplicações em qualquer lugar. Proteja e dimensione-as em todos os lugares.

Silhouette of a woman at twilight standing in front of a skyscraper window using cloud computing services on her laptop

Computação em nuvem

Crie aplicações poderosas com serviços de computação full stack flexíveis e acessíveis.

Veja os serviços de computação em nuvem

Segurança

Proteja suas aplicações e dados em todos os pontos de contato, sem comprometer o desempenho.

Conheça os serviços de segurança
Imagem de uma família assistindo a um evento esportivo em frente a uma TV grande

Entrega de conteúdo

Ofereça aplicações e experiências com perfeição mais perto de seus clientes, onde quer que eles se conectem.

Conheça os serviços de entrega de conteúdo

As empresas mais inovadoras do mundo no setor de {industry} confiam na Akamai

Veja histórias de clientes

Comece a usar a Akamai Cloud

Crie e entregue aplicações altamente escaláveis e de baixa latência com computação em nuvem full stack projetada para desenvolvedores.

Explore agora