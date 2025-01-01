Produtos
Segurança
API Security
Descubra e monitore o comportamento de APIs para responder a ameaças e violações
App e API Protector
Proteja aplicações Web e APIs contra ataques de DDoS, bots e os dez principais riscos segundo o OWASP
Firewall for AI
Segurança de IA para LLMs e aplicações modernas em ambientes híbridos
Client-Side Protection & Compliance
Obtenha assistência para conformidade com o PCI e proteja-se contra ataques no lado do cliente
Plataforma Akamai Guardicore
Uma plataforma Zero Trust que oferece cobertura, visibilidade e controle granular.
Akamai Guardicore Segmentation
Reduza os riscos na sua rede com segmentação granular e flexível
Secure Internet Access
Proteja-se proativamente contra malware e phishing de dia zero
Akamai Hunt
Detenha as ameaças mais evasivas com busca proativa
Enterprise Application Access
Acesso granular a aplicações com base em identidade e contexto
Akamai MFA
Proteja-se contra violações de dados e invasões de contas com MFA à prova de phishing
Account Protector
Reduza ataques de violação de contas e expanda seus negócios digitais
Content Protector
Detenha os scrapers, proteja a propriedade intelectual e aumente a conversão
Brand Protector
Detecte e reduza representações fraudulentas da sua marca
Bot Manager
Dê as boas-vindas aos bots que você deseja e mitigue aqueles que você não deseja
Edge DNS
Solução autoritativa externa para sua infraestrutura de DNS
Prolexic
Proteja sua infraestrutura contra ataques de negação de serviço distribuída
IP Accelerator
Impulsione o desempenho e a segurança de rede para aplicações baseadas em IP
DNS Posture Management
Fortaleça a segurança de DNS com visbilidade, insights e correção.
Computação em nuvem
Computação
Crie, faça lançamentos e dimensione mais rapidamente com máquinas virtuais para cada carga de trabalho
Rede
Proteja sua rede, equilibre o tráfego e controle sua infraestrutura
Contêineres
Orquestre aplicações em contêineres de forma eficiente
Armazenamento
Implante armazenamento e gerenciamento confiáveis e de fácil acesso
Bancos de dados
Dimensione facilmente com bancos de dados gerenciados simples e confiáveis
Entrega de conteúdo
Ion
Melhore o desempenho e a confiabilidade do seu website em escala
API Acceleration
Melhore o desempenho e a confiabilidade das suas APIs em escala
Adaptive Media Delivery
Entregue vídeos de alta qualidade em qualquer tela para públicos globais
Download Delivery
Entregue downloads de grandes arquivos sem falhas, todas as vezes e em escala global
EdgeWorkers
Execute JavaScript personalizado na edge, próximo aos usuários, para otimizar a experiência
EdgeKV
Banco de dados distribuído de armazenamento na borda
Image & Video Manager
Otimize automaticamente imagens e vídeos para todos os usuários, em qualquer dispositivo
Cloudlets
Aplicações predefinidas que são executadas na edge para necessidades comerciais específicas
Cloud Wrapper
Use uma camada de cache eficiente para melhorar a transferência da origem
Global Traffic Management
Otimize o desempenho com balanceamento de carga inteligente
DataStream
Feed de dados de baixa latência para visibilidade e inclusão em ferramentas de terceiros
mPulse
Meça o impacto comercial das experiências reais dos usuários em tempo real
CloudTest
Testes de carga de websites e aplicações em escala global
Soluções
Casos de uso
Mídia
Ofereça uma experiência de vídeo interativa e envolvente
SaaS
Crie com portabilidade, desempenho e eficiência, da nuvem ao cliente
Jogos
Melhore a experiência de jogadores com baixa latência e alta disponibilidade
Conformidade em cibersegurança
Proteja os negócios e reduza a complexidade da conformidade
Proteção contra ransomware
Reduza os ataques limitando a entrada de malware e interrompendo o movimento lateral
Apps e APIs seguros
Desenvolva confiança e impulsione o crescimento com proteção completa
DNS Delivery and Security
Garanta serviços e aplicativos ágeis, resilientes e seguros
Zero Trust
Soluções para cobertura, visibilidade e controle abrangentes
Proteção contra DDoS
Proteja sua infraestrutura contra ataques de DDoS e DNS
Proteção contra bots e violações
Interrompa a violação de contas, ataques de bots sofisticados e roubo de marca
Desempenho de apps e APIs
Melhore o envolvimento do usuário por meio da otimização de aplicações e APIs
Entrega de mídia
Ofereça experiências de streaming e download perfeitas para qualquer dispositivo
Edge Computing
Crie e implante na plataforma de edge mais distribuída do mundo
Soluções do setor
Mídia e entretenimento
Varejo, turismo e hospitalidade
Serviços financeiros
Serviços de saúde e ciências biológicas
Setor público
Apostas esportivas e iGaming
Editoração
Provedores de serviços
Por que a Akamai
Por que a Akamai
Descubra a Akamai Connected Cloud
Nossa plataforma
Explore nossa infraestrutura global
Empresa
Veja como potencializamos e protegemos a vida online
Recursos
Biblioteca
Resumos dos produtos
Arquiteturas de referência
Histórias de clientes
E-books
White papers
Webinars
Vídeos
Aprendizagem
Hub de aprendizagem
Recursos educacionais e treinamento para produtos e serviços da Akamai
Glossário
Principais conceitos de segurança, computação em nuvem e entrega de conteúdo
Pesquisas sobre segurança
Pesquisas da Akamai sobre segurança
Insights e inteligência do Grupo de Inteligência de Segurança da Akamai
Relatórios SOTI (State of the Internet)
Análise aprofundada das últimas tendências e pesquisas de cibersegurança
Parceiros
Localize um parceiro
Por que escolher um parceiro da Akamai
Saiba mais sobre nosso ecossistema de parceiros líder do setor
Diretório de parceiros
Encontre um parceiro de canal ou tecnologia
Torne-se um parceiro
Parceiros de canal
Obtenha mais lucro, concentre-se no que importa e entregue com confiança
Parceiros de tecnologia
Crie mais valor para clientes com integrações perfeitas
Entre em contato conosco
Entre em contato com a equipe de vendas
Tem alguma dúvida? Nós podemos ajudar.
Suporte ao cliente
Precisa de suporte técnico? Estamos aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Crie, proteja e acelere suas aplicações e experiências digitais
Não se trata de ser anti-IA. Trata-se de evoluir para adotar o potencial que a IA representa, de forma responsável. Nós podemos ajudar.
Ofereça IA em tempo real com GPUs econômicas. Dimensione a inferência globalmente com o desempenho que os negócios exigem.
O novo relatório do Gartner abrange tendências, casos de uso e fornecedores representativos, incluindo a Akamai.
Descubra estratégias de economia de custos para a inferência de IA, incluindo implantação de edge, otimização de modelos e práticas recomendadas de FinOps para dimensionar com eficiência.
Veja por que o Akamai API Security foi nomeado líder nas categorias Geral, Produto, Inovação e Mercado em um novo relatório.
Os ataques de ransomware com IA estão evoluindo, com táticas como o uso de DDoS e conformidade como ferramentas de extorsão. Aprenda a se proteger.
Sua empresa está apostando alto na IA. Proteja seu investimento em IA contra vazamentos de dados, injeção de prompts e dados de saída tóxicos com a Akamai.
Os esforços de conformidade não precisam roubar da sua equipe o tempo e o esforço necessários para proteger sua empresa contra novas ameaças.
Obtenha o desempenho, a confiabilidade e a segurança que sua empresa exige com a plataforma de computação em nuvem e a rede de edge mais distribuídas do mundo.
Crie aplicações poderosas com serviços de computação full stack flexíveis e acessíveis.
Proteja suas aplicações e dados em todos os pontos de contato, sem comprometer o desempenho.
Ofereça aplicações e experiências com perfeição mais perto de seus clientes, onde quer que eles se conectem.
Crie e entregue aplicações altamente escaláveis e de baixa latência com computação em nuvem full stack projetada para desenvolvedores.