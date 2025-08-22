Recursos de mídia

O logotipo da Akamai representa nossa marca. Ele consiste em dois elementos básicos: o símbolo azul ondulado e a palavra "Akamai" (conhecida como o identificador). É uma marca registrada e legalmente protegida da Akamai Technologies, Inc. A proporção e a disposição do símbolo ondulado e do identificador foram determinadas especificamente e devem ser usadas exatamente conforme fornecidas. O identificador nunca deve aparecer sem o símbolo ondulado. Leia o guia da nossa marca para obter mais informações.

Se você for um fornecedor, cliente ou parceiro que não pertença à imprensa com o objetivo de solicitar permissão para usar o logotipo, marcas comerciais ou outros recursos de marca da Akamai, siga o processo de Solicitação de permissão da marca.