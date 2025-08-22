X
Logotipo da Akamai
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Dark background with blue code overlay

Recursos de mídia

Logotipo da Akamai

O logotipo da Akamai representa nossa marca. Ele consiste em dois elementos básicos: o símbolo azul ondulado e a palavra "Akamai" (conhecida como o identificador). É uma marca registrada e legalmente protegida da Akamai Technologies, Inc. A proporção e a disposição do símbolo ondulado e do identificador foram determinadas especificamente e devem ser usadas exatamente conforme fornecidas. O identificador nunca deve aparecer sem o símbolo ondulado. Leia o guia da nossa marca para obter mais informações.

Se você for um fornecedor, cliente ou parceiro que não pertença à imprensa com o objetivo de solicitar permissão para usar o logotipo, marcas comerciais ou outros recursos de marca da Akamai, siga o processo de Solicitação de permissão da marca.

Baixe o logo
Baixe o guia da marca

Headshots da liderança

Akamai executive team

Equipe executiva

Visualização e download de páginas de informações pessoais
Board room chairs

Conselho administrativo

Visualização e download de páginas de informações pessoais

Vídeos

Woman with Bow and Arrow

Por que a Akamai: a força da plataforma

Baixe agora
Experience the edge

Sobre a Akamai: experimente a edge

Baixe agora
Akamai Network Operations Command Center

Centro de Comandos de Operações de Rede

Baixe agora
Ari Weil inside Akamai's Network Operations Command Center

Tour no Centro de Comandos de Operações de Rede

Baixe agora
Arial view of the top of the Akamai headquarters building in Cambridge, MA

Sede da Akamai

Baixe agora
Looping Akamai Logo Animation

Animação do logotipo em looping

Baixe agora

Imagens corporativas

Inside Akamai's Network Operations Command Center

Centro de Comandos de Operações de Rede

Baixe agora
Akamai Web Application Attacks Globe Data Visualization

Imagens do globo

Baixe agora
Akamai headquarters

Sede da Akamai

Baixe agora
Akamai Co-Founder Danny Lewin

Cofundador da Akamai, Danny Lewin

Baixe agora

Ambiental, social e governança (ESG)

O compromisso da Akamai é operar com base em seus valores de confiança, integridade, inclusão e respeito.

Saiba mais

Visualizações de dados da Internet

Confira a Estação de Internet da Akamai, sua fonte de dados globais sobre segurança e tráfego de rede oferecida pela maior plataforma edge do mundo.

Veja agora

Relações com investidores

A Akamai está realizando ações importantes para expandir seu portfólio de soluções de cibersegurança, edge computing e entrega de conteúdo.

Saiba mais

Siga-nos nas redes sociais

Siga a Akamai nas suas comunidades sociais favoritas para entender melhor como potencializamos a vida online.

LinkedIn Facebook Twitter YouTube