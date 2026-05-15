Ética e conformidade global é uma função do Departamento jurídico que aconselha as partes interessadas internas e supervisiona os procedimentos projetados para garantir que a Akamai siga seus objetivos comerciais e continue o crescimento da maneira correta.



Nossos procedimentos são integrados em vários processos de negócios em toda a organização, com foco principal em conduta ética, antissuborno, conflitos de interesse, antitruste e sanções. A conformidade com outros requisitos, como Segurança da informação e Privacidade de dados, é supervisionada por outras equipes da Akamai.