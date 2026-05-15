O Código de ética da Akamai incorpora nossos principais valores: Cliente em primeiro lugar, One Akamai, Inovação, Urgência e persistência, Integridade e confiança, Inclusão e retribuição, e esperamos que todos os funcionários, diretores, prestadores de serviços, fornecedores e parceiros cumpram esses valores e também o nosso código, as políticas da Akamai e as leis e normas aplicáveis.
Ética e conformidade global na Akamai
Ética e conformidade global é uma função do Departamento jurídico que aconselha as partes interessadas internas e supervisiona os procedimentos projetados para garantir que a Akamai siga seus objetivos comerciais e continue o crescimento da maneira correta.
Nossos procedimentos são integrados em vários processos de negócios em toda a organização, com foco principal em conduta ética, antissuborno, conflitos de interesse, antitruste e sanções. A conformidade com outros requisitos, como Segurança da informação e Privacidade de dados, é supervisionada por outras equipes da Akamai.
Construindo uma cultura de conformidade
Todos os funcionários da Akamai devem concluir o treinamento anual obrigatório sobre o Código de ética e certificar seu compromisso de manter a conformidade com nosso Código. A Ética e conformidade global oferece uma ampla variedade de recursos adicionais de treinamento ao vivo, orientação e outros recursos para solucionar dúvidas e preocupações.
Um compromisso constante com a conduta ética nos negócios por parte de nossos executivos, líderes de negócios e gerentes ressalta a Cultura de conformidade da Akamai.
Responsabilidade
A Ética e conformidade global realiza avaliações internas e independentes de terceiros para ajudar a garantir que seus procedimentos permaneçam eficazes. Nossas políticas e procedimentos são atualizados periodicamente para lidar com problemas emergentes.
Também realizamos investigações internas independentes e colaboramos com o Departamento de Recursos humanos da Akamai em ações corretivas e disciplinares quando necessário.
Transparência
O Diretor de ética e conformidade da Akamai fornece atualizações trimestrais ao Comitê d e auditoria do conselho administrativo.
Manifeste-se
Os funcionários e as partes interessadas da Akamai são incentivados a se manifestar, fazer perguntas e reportar preocupações. Utilizamos uma linha direta de ética online e por telefone, disponível 24 horas e hospedada de forma independente, e nossos funcionários têm várias maneiras de reportar preocupações: por meio de seus gerentes, Parceiros de negócios de recursos humanos, nosso Conselho geral e Departamento jurídico, e nossa equipe de Auditoria interna