Há muito tempo que a Akamai é líder global em soluções que ajudam as empresas a desenvolver e executar aplicações, ao mesmo tempo que mantêm as experiências mais próximas dos usuários. Atualmente, a Akamai também é uma referência em cibersegurança. Nossa plataforma abrangente fornece as ferramentas de que nossos clientes precisam para lidar com suas maiores ameaças por meio de uma abordagem multicamadas de defesa contra riscos de cibersegurança. A variedade exclusiva de nossas ofertas é importante para nossos clientes, que desejam obter os recursos mais eficazes trabalhando com menos fornecedores.

As soluções de estrutura de cibersegurança da Akamai são muito diferenciadas e foram reconhecidas como as melhores tecnologias da categoria para proteger websites, aplicações, dados, acesso e outros ativos críticos da empresa.

Nossas soluções incluem: