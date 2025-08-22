A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.
A cibersegurança é a prática de proteção de redes, sistemas, dados, aplicações e dispositivos de TI (tecnologia da informação) contra ataques. Os ataques cibernéticos geralmente são projetados para interromper operações comerciais, conseguir acesso não autorizado aos sistemas, obter dados ou propriedade intelectual ou roubar/extorquir dinheiro de organizações. Uma cibersegurança forte requer uma defesa multicamadas que envolva tecnologias, processos, políticas e experiência em segurança para proteger as organizações contra ataques que podem resultar em perda de negócios e reputação.
Um programa de cibersegurança é projetado para fazer o quê?
Os programas de cibersegurança eficazes são projetados para identificar ameaças e remediá-las o mais rápido possível. As tecnologias de cibersegurança podem ser projetadas para interromper ameaças antes de entrarem em uma rede ou para reconhecer e interromper ataques em andamento. Devido ao grande volume e à crescente sofisticação dos ataques cibernéticos, muitos programas de cibersegurança tem como foco interromper ataques, além de garantir a continuidade dos negócios durante ataques que violam com sucesso as defesas iniciais.
Por que a cibersegurança é importante?
As redes, aplicações, dados e sistemas de TI são essenciais para as operações em todas as organizações. À medida que o mundo dos negócios se torna mais interconectado, esses recursos se tornam mais valiosos para os cibercriminosos e mais vulneráveis a crimes cibernéticos, violações de dados e ataques. Um forte programa de cibersegurança ajuda as organizações a evitar a perda de dados (proteção de dados), os danos à reputação e um impactos negativo nos resultados.
O que é uma ameaça à cibersegurança?
Embora o cenário de ameaças esteja em constante evolução, existem categorias de métodos de ataques cibernéticos comuns que continuam a representar um desafio para os programas de cibersegurança.
Malware é um software mal-intencionado, como vírus, worms ou spyware, projetado para roubar dados ou danificar redes e sistemas.
Ataques de ransomware usam uma forma de malware que criptografa arquivos dentro de uma rede-alvo, permitindo que os cibercriminosos extraiam um resgate antes de fornecer uma chave de criptografia que restaura o acesso a dados importantes.
Ataques de phishing usam e-mails ou mensagens de texto fraudulentas que pareçam ser de uma fonte confiável. O phishing permite que os invasores consigam acesso a dados ou roubem dinheiro, convencendo os alvos a revelar credenciais de login, números de conta, informações de cartão de crédito e outras informações confidenciais.
Ameaças internas são indivíduos, como funcionários atuais ou antigos, parceiros ou fornecedores, que abusam da permissão para acessar sistemas ou redes de informação para roubar dados ou montar um ataque.
Ataques DoS (negação de serviço) ou DDoS (negação de serviço distribuído) causam falhas em redes, websites ou servidores. Um ataque de negação de serviço sobrecarrega um alvo com um número esmagador de solicitações até que ele não consiga mais funcionar como de costume ou continuar a atender solicitações legítimas.
APTs (ameaças persistentes avançadas) são ataques prolongados à cibersegurança no qual um invasor se infiltra no sistema e permanece sem ser detetado por um longo período para roubar informações confidenciais ou espionar a atividade da organização-alvo.
Ataques machine-in-the-middle são uma maneira de hackers (invasores) se inserirem sorrateiramente no meio da comunicação entre dois usuários para roubar dados ou credenciais ou para fingir ser um usuário.
Injeção de SQL é uma técnica na qual os invasores inserem código mal-intencionado em um website ou app para conseguir acesso não autorizado e roubar ou manipular informações em um banco de dados.
- Botnets são redes de computadores infectados por malware que podem ser controladas por um cibercriminoso a fim de montar ataques de grande escala em um determinado sistema de computador.
Quais são os elementos ou tipos de cibersegurança?
As medidas de segurança de um programa de cibersegurança robusto incluirão tecnologias, processos e políticas para proteger partes essenciais do ecossistema de TI. Estão incluídos:
Segurança da rede ou segurança da informação defende contra ataques direcionados a vulnerabilidades e sistemas operacionais, arquitetura de rede, servidores, hosts, pontos de acesso sem fio e protocolos de rede.
Segurança na nuvem protege dados, aplicações e infraestrutura residentes em nuvens públicas, privadas ou híbridas.
Segurança da IoT (Internet das coisas) tem a tarefa de proteger milhares ou milhões de dispositivos que fazem parte de uma rede de IoT.
Segurança das aplicações impede que invasores explorem as vulnerabilidades no software.
Gerenciamento de identidade e acesso controla as permissões concedidas a indivíduos para acessar sistemas, aplicações e dados.
Segurança de pontos de extremidade tem como foco a proteção de dispositivos conectados à Internet, como notebooks, servidores e celulares.
- Soluções de segurança de dados protegem dados confidenciais e ativos de informações em trânsito ou em repouso por meio de métodos como criptografia e backups de dados.
Quais são os desafios comuns de cibersegurança?
Os principais desafios para garantir a cibersegurança incluem:
Um cenário de ameaças em evolução. Os cibercriminosos estão constantemente refinando métodos e inventando novas maneiras de transpassar as defesas de segurança. Para se proteger contra ataques, as organizações devem sempre rever a eficácia dos programas de segurança e adotar novas tecnologias para combater os métodos de ataque em rápida mudança.
Erro humano. O comportamento e as ações dos usuários são geralmente o elo mais fraco da cadeia de cibersegurança. Como resultado, a educação para conscientização sobre segurança deve fazer parte de qualquer programa de segurança multicamadas.
O aumento da confiança nos sistemas de TI e serviços de nuvem. Para permanecerem competitivas, as organizações estão migrando mais recursos para a nuvem e confiando mais do que nunca em sistemas de TI, aumentando o tamanho da superfície de ataque.
Trabalho remoto. Um número cada vez maior de usuários está trabalhando remotamente ou em casa, aumentando o risco de que suas conexões e dispositivos sejam comprometidos.
- Políticas BYOD (Traga seu Próprio Dispositivo). À medida que mais usuários preferem acessar uma rede corporativa com seus próprios notebooks e smartphones, é mais difícil para as organizações protegerem esses dispositivos.
Quais são as práticas recomendadas de cibersegurança?
Investimento em uma solução de segurança abrangente. A abordagem mais eficaz de cibersegurança é uma defesa multicamadas que protege uma organização e uma infraestrutura crítica contra uma ampla variedade de ameaças.
Implementação de uma estratégia Zero Trust. As defesas tradicionais baseadas em perímetro (como firewalls e software antivírus) pressupõem que qualquer tráfego ou usuário que já esteja dentro da rede é confiável. Ainda assim, essa abordagem é ineficaz contra ataques bem-sucedidos que se movem lateralmente dentro de uma rede para infectar dispositivos e sistemas de acesso. Uma abordagem Zero Trust de cibersegurança pressupõe que qualquer solicitação pode estar comprometida e exige que cada usuário, dispositivo e conexão sejam autenticados antes que o acesso seja concedido.
Implantação de uma forte tecnologia de IAM (gerenciamento de identidade e acesso). As soluções de IAM definem as funções e os privilégios de acesso para os usuários. Soluções de IAM fortes exigem autenticação multifator e fornecem visibilidade de atividades suspeitas em pontos de extremidade.
