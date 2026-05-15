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Sobre nós

Nós melhoramos a vida de bilhões de pessoas, trilhões de vezes por dia

Todos os dias, bilhões de pessoas se conectam com suas marcas favoritas para fazer compras online, jogar, compartilhar ideias, gerenciar finanças e muito mais. Elas podem não saber, mas a Akamai está lá, potencializando e protegendo a vida online.

Há mais de 25 anos, a Akamai resolve os desafios mais difíceis da Internet, em direção ao nosso objetivo de um mundo mais seguro e conectado.

Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações em todos os pontos de contato. Nossas abrangentes soluções de computação em nuvem oferecem desempenho e acessibilidade superiores na plataforma de nuvem mais distribuída do mundo. 

Empresas globais de todos os setores confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança.

Saiba como potencializamos e protegemos a vida online

Stats Module Background

Resumo da Akamai

  • $4,21 bilhões

    De receita anual em 2025

  • Mais de 11.400

    Funcionários em todo o mundo

  • Mais de 700

    Cidades abrangidas pela Akamai Connected Cloud

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As oportunidades estão esperando por você

Na Akamai, acreditamos na resolução de problemas por meio da curiosidade e da colaboração. Fazer negócios com respeito a todas as pessoas. Diversidade de pensamento, experiências e talentos. Capacitar todas as pessoas para que contribuam e façam seu melhor. Junte-se a nós e traga suas maiores ideias: estamos prontos.

Veja como
Diversity and inclusion

Inclusão, diversidade e engajamento

O ID&E abrange representação de gênero, equidade salarial, diversidade racial e étnica, compromisso com a igualdade racial, aprendizado sobre diversidade e inclusão, doações intencionais, iniciativas locais, grupos de recursos para funcionários e resposta à COVID-19 na Akamai.

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Wind farm

Sustentabilidade na Akamai

A Akamai leva a sério as mudanças climáticas. Saiba como estamos investindo nos locais onde trabalhamos, atuamos e vivemos.

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Pride is me

Direitos humanos

A Akamai acredita que o respeito pelos direitos humanos é fundamental para revelar o potencial da Internet, além de ser um valor essencial para as comunidades em que operamos.

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Como podemos impulsionar e proteger suas experiências digitais?

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