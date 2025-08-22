Gerenciar preferências de cookies

Cookies em Akamai.com
Um cookie é um pequeno bloco de dados que um website (quando visitado por um usuário) solicita que o seu navegador armazene no seu dispositivo para lembrar informações sobre você, como sua preferência de idioma ou informações de login. Esses cookies são definidos por nós e chamados de cookies primários. Também usamos cookies de terceiros, que são cookies de um domínio diferente do domínio do website que você está visitando, para nossos esforços de publicidade e marketing.
Você pode gerenciar suas preferências de armazenamento de cookies internos e de terceiros no dispositivo pela Akamai.com para lembrar detalhes de registro, coletar estatísticas para melhorar a usabilidade, analisar o uso do website, personalizar o conteúdo entregue a você e ajudar em nossas iniciativas de marketing. Basta clicar no link "Configurações de cookies", abaixo.
Você pode configurar seu navegador para bloquear todos os cookies ou alertar você caso eles sejam usados. Observe que o website Akamai.com usa cookies do lado do cliente para registrar suas preferências. Caso você apague os cookies do navegador ou troque de navegador, suas preferências de cookies não permanecerão. Portanto, nós recomendamos que você acesse Akamai.com em todos os navegadores que utiliza para que suas opções de cookies sejam refletidas em todos os navegadores.
Lista de cookies
Os cookies em Akamai.com são classificados em tipos diferentes. Leia mais para ver detalhes sobre essas categorias e os cookies que estão sendo definidos em cada uma delas.
Cookies estritamente necessários
Esses cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desativados em nossos sistemas. Geralmente, eles são definidos apenas em resposta a ações realizadas por você, o que representa uma solicitação de serviços, como a definição de suas preferências de privacidade, o login ou o preenchimento de formulários.
|Subgrupo de cookie
|Cookies
|Cookies usados
|www.akamai.com/pt
|ApplicationGatewayAffinity
|Primeira parte
|akamai.com/pt
|-tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g , _abck , bm_sv ,
ak_bmsc , bm_sz , AKA_A2 , test
|Primeira parte
Cookies de desempenho
Esses cookies nos permitem contar visitas e as origens do tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho de nosso website. Com eles, conseguimos saber quais as páginas mais e menos populares e ver como os visitantes trafegam pelo website. Os cookies podem ser definidos por nós ou por fornecedores terceirizados. Todas as informações que esses cookies coletam são agrupadas e, portanto, anônimas. Se você não permiti-los, não saberemos quando acessou nosso website e não poderemos monitorar seu desempenho.
|Subgrupo de cookie
|Cookies
|Cookies usados
|www.akamai.com/pt
|BOOMR_CONSENT ,
ApplicationGatewayAffinityCORS
|Primeira parte
|akamai.com/pt
|s_ips , RT , _ga , _ga_xxxxxxxxxx , gpv_URL , s_fid
, s_cc , s_pltp , _gid , s_ivc , AMCVS_ , s_plt ,
gpv_cURL , s_ppv ,
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , _gat ,
s_sq , s_vnc365 , s_dslv , s_tp , s_nr30
|Primeira parte
|2o7.net
|s_vi_fsnwuhc
|Terceirizados
Cookies funcionais
Esses cookies permitem que o website forneça funcionalidade e personalização aprimoradas. Eles podem ser definidos por nós ou por fornecedores terceirizados cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies, a funcionalidade e a personalização aprimoradas não estarão disponíveis para você, mas apenas as funcionalidades básicas.
|Subgrupo de cookie
|Cookies
|Cookies usados
|akamai.com/pt
|language , akaas_as1 ,
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , bm_sz , mbox
|Primeira parte
|www.akamai.com/pt
|_gd_svisitor , _gd_visitor , _gd_session , Hm_ck_xxxxx
|Primeira parte
Cookies de direcionamento
Estes cookies são definidos por meio do nosso website por nossos parceiros de publicidade. Essas empresas podem usá-los para criar um perfil de seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros websites. Eles se baseiam exclusivamente em identificar seu navegador e dispositivo de Internet. Se você não permitir esses cookies, continuará vendo anúncios, mas eles serão menos direcionados.
|Subgrupo de cookie
|Cookies
|Cookies usados
|akamai.com/pt
|adcloud , AMCV_ , _gcl_aw , _gcl_au , at_check ,
_mkto_trk , _fbp , _gclxxxx
|Primeira parte
|www.akamai.com/pt
|
seerid , seerses , Hm_lpvt_ , Hm_lvt_ , driftt_aid ,
|Primeira parte
|adnxs.com
|uuid2
|Terceirizados
|app-abm.marketo.com
|__cf_bm
|Terceirizados
|linkedin.com
|bcookie, lidc, UserMatchHistory,
AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr
|Terceirizados
|www.linkedin.com
|bscookie
|Terceirizados
|dpm.demdex.net
|dpm
|Terceirizados
|googleadservices.com
|GCL_AW_P
|Terceirizados
|doubleclick.net
|IDE, test_cookie
|Terceirizados
|hm.baidu.com
|HMACCOUNT
|Terceirizados
|lytics.io
|seerid
|Terceirizados
|everesttech.net
|everest_session_v2, everest_g_v2
|Terceirizados
|www.akamai.com/pt
|_an_uid
|Terceirizados
|akamai.com/pt
|_rdt_uuid
|Terceirizados
|www.facebook.com
|Terceirizados
|demdex.net
|demdex
|Terceirizados
|t.co
|muc_ads
|Terceirizados
|6sc.co
|6suuid
|Terceirizados
|amazon-adsystem.com
|ad-id, ad-privacy
|Terceirizados
Cookies de mídias sociais
Esses cookies são definidos em nosso website por uma variedade de serviços de mídias sociais de terceiros que adicionamos ao website para permitir que você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e redes. Eles são capazes de rastrear seu navegador em outros websites e criar um perfil de seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que você vê nos outros websites que visita. Se você não permitir esses cookies, talvez não consiga usar ou ver as ferramentas de compartilhamento de mídias sociais.
|Subgrupo de cookie
|Cookies
|Cookies usados
|akamai.com/pt
|_fbp
|Primeira parte
|twitter.com
|personalization_id
|Terceirizados