Gerenciar preferências de cookies

Os cookies em Akamai.com são classificados em tipos diferentes. Leia mais para ver detalhes sobre essas categorias e os cookies que estão sendo definidos em cada uma delas.

Esses cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desativados em nossos sistemas. Geralmente, eles são definidos apenas em resposta a ações realizadas por você, o que representa uma solicitação de serviços, como a definição de suas preferências de privacidade, o login ou o preenchimento de formulários.

Subgrupo de cookie Cookies Cookies usados www.akamai.com/pt ApplicationGatewayAffinity Primeira parte akamai.com/pt -tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g , _abck , bm_sv ,

ak_bmsc , bm_sz , AKA_A2 , test Primeira parte

Esses cookies nos permitem contar visitas e as origens do tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho de nosso website. Com eles, conseguimos saber quais as páginas mais e menos populares e ver como os visitantes trafegam pelo website. Os cookies podem ser definidos por nós ou por fornecedores terceirizados. Todas as informações que esses cookies coletam são agrupadas e, portanto, anônimas. Se você não permiti-los, não saberemos quando acessou nosso website e não poderemos monitorar seu desempenho.

Esses cookies permitem que o website forneça funcionalidade e personalização aprimoradas. Eles podem ser definidos por nós ou por fornecedores terceirizados cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies, a funcionalidade e a personalização aprimoradas não estarão disponíveis para você, mas apenas as funcionalidades básicas.

Subgrupo de cookie Cookies Cookies usados akamai.com/pt language , akaas_as1 ,

TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , bm_sz , mbox Primeira parte www.akamai.com/pt _gd_svisitor , _gd_visitor , _gd_session , Hm_ck_xxxxx Primeira parte

Estes cookies são definidos por meio do nosso website por nossos parceiros de publicidade. Essas empresas podem usá-los para criar um perfil de seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros websites. Eles se baseiam exclusivamente em identificar seu navegador e dispositivo de Internet. Se você não permitir esses cookies, continuará vendo anúncios, mas eles serão menos direcionados.

Subgrupo de cookie Cookies Cookies usados akamai.com/pt adcloud , AMCV_ , _gcl_aw , _gcl_au , at_check ,

_mkto_trk , _fbp , _gclxxxx Primeira parte www.akamai.com/pt seerid , seerses , Hm_lpvt_ , Hm_lvt_ , driftt_aid ,

6s-domain , drift_campaign_refresh , drift_aid Primeira parte adnxs.com uuid2 Terceirizados app-abm.marketo.com __cf_bm Terceirizados linkedin.com bcookie, lidc, UserMatchHistory,

AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr Terceirizados www.linkedin.com bscookie Terceirizados dpm.demdex.net dpm Terceirizados googleadservices.com GCL_AW_P Terceirizados doubleclick.net IDE, test_cookie Terceirizados hm.baidu.com HMACCOUNT Terceirizados lytics.io seerid Terceirizados everesttech.net everest_session_v2, everest_g_v2 Terceirizados www.akamai.com/pt _an_uid Terceirizados akamai.com/pt _rdt_uuid Terceirizados www.facebook.com Terceirizados demdex.net demdex Terceirizados t.co muc_ads Terceirizados 6sc.co 6suuid Terceirizados amazon-adsystem.com ad-id, ad-privacy Terceirizados



Esses cookies são definidos em nosso website por uma variedade de serviços de mídias sociais de terceiros que adicionamos ao website para permitir que você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e redes. Eles são capazes de rastrear seu navegador em outros websites e criar um perfil de seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que você vê nos outros websites que visita. Se você não permitir esses cookies, talvez não consiga usar ou ver as ferramentas de compartilhamento de mídias sociais.