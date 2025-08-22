X
Logotipo da Akamai
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Dark background with blue code overlay

Gerenciar preferências de cookies

Cookies em Akamai.com

Um cookie é um pequeno bloco de dados que um website (quando visitado por um usuário) solicita que o seu navegador armazene no seu dispositivo para lembrar informações sobre você, como sua preferência de idioma ou informações de login. Esses cookies são definidos por nós e chamados de cookies primários. Também usamos cookies de terceiros, que são cookies de um domínio diferente do domínio do website que você está visitando, para nossos esforços de publicidade e marketing.

Você pode gerenciar suas preferências de armazenamento de cookies internos e de terceiros no dispositivo pela Akamai.com para lembrar detalhes de registro, coletar estatísticas para melhorar a usabilidade, analisar o uso do website, personalizar o conteúdo entregue a você e ajudar em nossas iniciativas de marketing. Basta clicar no link "Configurações de cookies", abaixo.

Você pode configurar seu navegador para bloquear todos os cookies ou alertar você caso eles sejam usados. Observe que o website Akamai.com usa cookies do lado do cliente para registrar suas preferências. Caso você apague os cookies do navegador ou troque de navegador, suas preferências de cookies não permanecerão. Portanto, nós recomendamos que você acesse Akamai.com em todos os navegadores que utiliza para que suas opções de cookies sejam refletidas em todos os navegadores.

Lista de cookies

Os cookies em Akamai.com são classificados em tipos diferentes. Leia mais para ver detalhes sobre essas categorias e os cookies que estão sendo definidos em cada uma delas.

Cookies estritamente necessários

Esses cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desativados em nossos sistemas. Geralmente, eles são definidos apenas em resposta a ações realizadas por você, o que representa uma solicitação de serviços, como a definição de suas preferências de privacidade, o login ou o preenchimento de formulários.

Subgrupo de cookie Cookies Cookies usados
www.akamai.com/pt ApplicationGatewayAffinity Primeira parte
akamai.com/pt -tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g _abck bm_sv 
ak_bmsc bm_sz AKA_A2 test		 Primeira parte

 

Cookies de desempenho

Esses cookies nos permitem contar visitas e as origens do tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho de nosso website. Com eles, conseguimos saber quais as páginas mais e menos populares e ver como os visitantes trafegam pelo website. Os cookies podem ser definidos por nós ou por fornecedores terceirizados. Todas as informações que esses cookies coletam são agrupadas e, portanto, anônimas. Se você não permiti-los, não saberemos quando acessou nosso website e não poderemos monitorar seu desempenho.

Subgrupo de cookie Cookies Cookies usados
www.akamai.com/pt BOOMR_CONSENT 
ApplicationGatewayAffinityCORS		 Primeira parte
akamai.com/pt s_ips RT _ga _ga_xxxxxxxxxx gpv_URL s_fid
s_cc s_pltp _gid s_ivc AMCVS_ s_plt ,
gpv_cURL s_ppv ,
 _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _gat 
s_sq s_vnc365 s_dslv s_tp s_nr30		 Primeira parte
2o7.net s_vi_fsnwuhc Terceirizados

 

Cookies funcionais

Esses cookies permitem que o website forneça funcionalidade e personalização aprimoradas. Eles podem ser definidos por nós ou por fornecedores terceirizados cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies, a funcionalidade e a personalização aprimoradas não estarão disponíveis para você, mas apenas as funcionalidades básicas.

Subgrupo de cookie Cookies Cookies usados
akamai.com/pt language akaas_as1 
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE bm_sz mbox		 Primeira parte
www.akamai.com/pt _gd_svisitor _gd_visitor _gd_session Hm_ck_xxxxx Primeira parte

 

Cookies de direcionamento

Estes cookies são definidos por meio do nosso website por nossos parceiros de publicidade. Essas empresas podem usá-los para criar um perfil de seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros websites. Eles se baseiam exclusivamente em identificar seu navegador e dispositivo de Internet. Se você não permitir esses cookies, continuará vendo anúncios, mas eles serão menos direcionados.

Subgrupo de cookie Cookies Cookies usados
akamai.com/pt adcloud AMCV_ _gcl_aw _gcl_au at_check ,
_mkto_trk _fbp _gclxxxx		 Primeira parte
www.akamai.com/pt

seerid seerses Hm_lpvt_ Hm_lvt_ driftt_aid ,
 6s-domain drift_campaign_refresh drift_aid

 Primeira parte
adnxs.com uuid2 Terceirizados
app-abm.marketo.com __cf_bm Terceirizados
linkedin.com bcookie, lidc, UserMatchHistory,
AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr		 Terceirizados
www.linkedin.com bscookie Terceirizados
dpm.demdex.net dpm Terceirizados
googleadservices.com GCL_AW_P Terceirizados
doubleclick.net IDE, test_cookie Terceirizados
hm.baidu.com HMACCOUNT Terceirizados
lytics.io seerid Terceirizados
everesttech.net everest_session_v2, everest_g_v2 Terceirizados
www.akamai.com/pt _an_uid Terceirizados
akamai.com/pt _rdt_uuid Terceirizados
www.facebook.com   Terceirizados
demdex.net demdex Terceirizados
t.co muc_ads Terceirizados
6sc.co 6suuid Terceirizados
amazon-adsystem.com ad-id, ad-privacy Terceirizados


Cookies de mídias sociais

Esses cookies são definidos em nosso website por uma variedade de serviços de mídias sociais de terceiros que adicionamos ao website para permitir que você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e redes. Eles são capazes de rastrear seu navegador em outros websites e criar um perfil de seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que você vê nos outros websites que visita. Se você não permitir esses cookies, talvez não consiga usar ou ver as ferramentas de compartilhamento de mídias sociais.

Subgrupo de cookie Cookies Cookies usados
akamai.com/pt _fbp Primeira parte
twitter.com personalization_id Terceirizados