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Inclusão, diversidade e engajamento

Estamos trabalhando para remodelar o mundo com nosso compromisso com a mudança positiva.

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Por que chamamos isso de inclusão, diversidade e engajamento

Lideramos com inclusão em tudo o que fazemos: ela é a base de nossa equipe global. Como um valor fundamental, ela fortalece diversas origens, estilos e perspectivas, ao mesmo tempo em que impulsiona o engajamento em direção às nossas metas. Na Akamai, todas as vozes são ouvidas, e todas as pessoas têm seu lugar. Nossas diferenças e visão compartilhada nos tornam mais fortes e mais conectados com clientes, parceiros e comunidades.

Leia o relatório
Assista ao vídeo (3:08)

Inclusão e diversidade

Para nós, inclusão significa respeitar uns aos outros, valorizar nossas diferenças e promover o crescimento. A diversidade reúne habilidades e experiências únicas para que, juntos, possamos enfrentar e resolver desafios globais.

Contratação inclusiva

Utilizamos descrições de cargos inclusivas e incluímos painéis de entrevista. Nossos programas nutrem uma ampla gama de grupos STEM e desenvolvem talentos.

Responsabilidade corporativa

Nos esforçamos para agir em alinhamento com nossos valores fundamentais de responsabilidade, comunidade e confiança, a fim de gerar um impacto positivo.

Leia o relatório

Relatórios de pagamento

Realizamos relatórios regulares de diferença salarial de funcionários e análises de equidade salarial que analisam o gênero em uma base global e abrangem raça e gênero nos EUA

Leia o relatório sobre a Irlanda

Acompanhe nosso progresso

Estamos empenhados em manter a Akamai um local de trabalho incrível, onde nossos funcionários globais estejam envolvidos e motivados. Demonstramos nossa dedicação fornecendo regularmente transparência aos dados de nossos funcionários em todo o mundo.

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Gráfico: Representação de gênero global

Engajamento

Para nós, o envolvimento da força de trabalho significa liberar a criatividade e a resiliência de todos os nossos funcionários. Como uma empresa que coloca os funcionários em primeiro lugar, procuramos proporcionar experiências enriquecedoras para toda a nossa força de trabalho e partes interessadas.

Programas de envolvimento

Programas para funcionários

Os programas para funcionários da Akamai promovem um alto engajamento. De locais a globais, eles promovem a participação ativa, empoderando todos os funcionários, para o crescimento pessoal, conexões mais fortes e engajamento com a comunidade.

Leia mais

Grupos de recursos para funcionários (ERGs)

Os ERGs são grupos voluntários, liderados por funcionários, com a missão compartilhada de promover um ambiente de trabalho conectado. Todos os funcionários são bem-vindos para participar do ERGs. Atualmente, a Akamai se orgulha de sediar oito ERGs globais, representando coletivamente mais de 2.200 membros.

Círculo asiático e das ilhas do Pacífico (APIC)

Celebra e homenageia a cultura asiática e das ilhas do Pacífico, promovendo um espaço seguro e inclusivo.

IndUS

Unifica os funcionários sul-asiáticos, aprimorando o recrutamento, a assimilação e o desenvolvimento cultural.

In Reach logo

In Reach

Tem como foco os funcionários com deficiências físicas e/ou condições de saúde mental e seus aliados.

Military Veterans

Destaca as diversas e valiosas contribuições de veteranos e famílias de militares.

Akamai ERG Ohana logo

Ohana

Capacita os talentos racialmente diversos da Akamai, com vínculos com origens negras, hispânicas e latinas.

ERG Out at Akamai logo

Out@Akamai

Fornece suporte, recursos e um espaço seguro para funcionários e aliados LGBTQIA+.

Parents@akamai logo

Parents@Akamai

Oferece suporte a pais e responsáveis, estimulando o crescimento profissional e abordando os desafios da maternidade e paternidade.

Akamai ERG Global Womens Forum

Women’s Forum

Promove a conscientização, o compartilhamento de desafios, orientações e formações e o desenvolvimento profissional feminino.

Prêmios e valorização pelo nosso trabalho

Organizações em todo o mundo reconhecem nosso compromisso com nossos funcionários. Esses prêmios nos inspiram em nosso trabalho para criar um local de trabalho que acolha e celebre as diferentes habilidades e origens dos nossos incríveis funcionários.

  • Suporte a cuidados familiares em 2025
    U.S. News e World Report
  • Melhores locais de trabalho para inclusão em 2025
    Newsweek e Plant-A Insights Group
  • Os melhores empregadores dos Estados Unidos para diversidade em 2025 Newsweek e Statista
  • Excelência em DE&I em 2025
    RippleMatch
  • Melhores locais de trabalho para mulheres em 2025
    Poland Great Places to Work
  • Empregadores para a diversidade em 2024
    Forbes America's Best
  • Índice de igualdade de gênero em 2023
    Bloomberg
  • Ótimo lugar para trabalhar em termos de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento em 2023
    GPTW India

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Relatórios locais de ID&E

A Akamai está empenhada em promover um ambiente de trabalho inclusivo, o que se reflete em iniciativas locais, tais como análises de disparidade salarial que promovem a transparência e o progresso contínuo.

Brasil

Dados semestrais de igualdade salarial publicados no Brasil.

Leia o relatório

Irlanda

Dados anuais de disparidade salarial de gênero relatados na Irlanda.

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Israel

Dados anuais de disparidade salarial de gênero relatados em Israel.

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Enquanto empregadora, a Akamai oferece oportunidades iguais e promove uma política salarial justa e igualitária para todos os seus funcionários.  Temos o compromisso de reavaliar nossas práticas salariais e fazer os devidos ajustes regularmente. Como parte disso, a Akamai realiza uma análise de igualdade salarial anualmente com a ajuda de uma consultoria externa.

No Brasil, as empresas com 100 ou mais funcionários devem publicar em seus websites os resultados do Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios (o “Relatório”) do Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”).  O MTE reúne as informações salariais de cada empregador e gera um relatório específico desse empregador, duas vezes por ano.  Uma cópia do Relatório mais recente está disponível aqui.