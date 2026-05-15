Inclusão e diversidade
Para nós, inclusão significa respeitar uns aos outros, valorizar nossas diferenças e promover o crescimento. A diversidade reúne habilidades e experiências únicas para que, juntos, possamos enfrentar e resolver desafios globais.
Pelo olhar dos funcionários: o que faz da Akamai um lugar inclusivo e diversificado?
Acompanhe nosso progresso
Estamos empenhados em manter a Akamai um local de trabalho incrível, onde nossos funcionários globais estejam envolvidos e motivados. Demonstramos nossa dedicação fornecendo regularmente transparência aos dados de nossos funcionários em todo o mundo.
Engajamento
Para nós, o envolvimento da força de trabalho significa liberar a criatividade e a resiliência de todos os nossos funcionários. Como uma empresa que coloca os funcionários em primeiro lugar, procuramos proporcionar experiências enriquecedoras para toda a nossa força de trabalho e partes interessadas.
Grupos de recursos para funcionários (ERGs)
Os ERGs são grupos voluntários, liderados por funcionários, com a missão compartilhada de promover um ambiente de trabalho conectado. Todos os funcionários são bem-vindos para participar do ERGs. Atualmente, a Akamai se orgulha de sediar oito ERGs globais, representando coletivamente mais de 2.200 membros.
Prêmios e valorização pelo nosso trabalho
Organizações em todo o mundo reconhecem nosso compromisso com nossos funcionários. Esses prêmios nos inspiram em nosso trabalho para criar um local de trabalho que acolha e celebre as diferentes habilidades e origens dos nossos incríveis funcionários.
- Suporte a cuidados familiares em 2025
U.S. News e World Report
- Melhores locais de trabalho para inclusão em 2025
Newsweek e Plant-A Insights Group
- Os melhores empregadores dos Estados Unidos para diversidade em 2025 Newsweek e Statista
- Excelência em DE&I em 2025
RippleMatch
- Melhores locais de trabalho para mulheres em 2025
Poland Great Places to Work
- Empregadores para a diversidade em 2024
Forbes America's Best
- Índice de igualdade de gênero em 2023
Bloomberg
- Ótimo lugar para trabalhar em termos de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento em 2023
GPTW India
Vamos nos conectar para desenvolver sua carreira
Relatórios locais de ID&E
A Akamai está empenhada em promover um ambiente de trabalho inclusivo, o que se reflete em iniciativas locais, tais como análises de disparidade salarial que promovem a transparência e o progresso contínuo.
Enquanto empregadora, a Akamai oferece oportunidades iguais e promove uma política salarial justa e igualitária para todos os seus funcionários. Temos o compromisso de reavaliar nossas práticas salariais e fazer os devidos ajustes regularmente. Como parte disso, a Akamai realiza uma análise de igualdade salarial anualmente com a ajuda de uma consultoria externa.
No Brasil, as empresas com 100 ou mais funcionários devem publicar em seus websites os resultados do Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios (o “Relatório”) do Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”). O MTE reúne as informações salariais de cada empregador e gera um relatório específico desse empregador, duas vezes por ano. Uma cópia do Relatório mais recente está disponível aqui.