Enquanto empregadora, a Akamai oferece oportunidades iguais e promove uma política salarial justa e igualitária para todos os seus funcionários. Temos o compromisso de reavaliar nossas práticas salariais e fazer os devidos ajustes regularmente. Como parte disso, a Akamai realiza uma análise de igualdade salarial anualmente com a ajuda de uma consultoria externa.

No Brasil, as empresas com 100 ou mais funcionários devem publicar em seus websites os resultados do Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios (o “Relatório”) do Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”). O MTE reúne as informações salariais de cada empregador e gera um relatório específico desse empregador, duas vezes por ano. Uma cópia do Relatório mais recente está disponível aqui.