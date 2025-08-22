Fique à frente das ciberameaças mais sofisticadas com a ajuda dos nossos especialistas líderes do setor. Fortaleça sua estratégia de segurança com as pessoas, as tecnologias e os processos certos.
Serviços globais da Akamai
Conte com os Serviços globais para acelerar os resultados e maximizar o retorno do seu investimento. Nossos especialistas estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudar você a solucionar seus maiores desafios.
- Serviços de segurança
- Akamai Guardicore Segmentation Services
- Serviços de edge
- Akamai University
- Serviços adicionais
- Serviços de computação em nuvem
Serviços de segurança
Akamai Guardicore Segmentation Services
Serviços de edge
Entregue experiências digitais perfeitas, otimizadas para um mundo dinâmico, com a ajuda dos nossos especialistas e da melhor tecnologia da categoria.
Akamai University
Expanda seu conhecimento sobre as soluções da Akamai, aprenda a otimizar de acordo com o seu ambiente e melhore suas habilidades de configuração por meio de treinamento ao vivo.
Serviços adicionais
Com visibilidade incomparável e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, os Serviços globais podem ajudar você a obter desempenho, qualidade e disponibilidade superiores em seus serviços diários e eventos de maior visibilidade.
Serviços de computação em nuvem
Orientamos os clientes durante a jornada na Akamai Cloud, otimizando operações, fornecendo soluções personalizadas e gerenciando a infraestrutura em nuvem.