Serviços globais da Akamai

Conte com os Serviços globais para acelerar os resultados e maximizar o retorno do seu investimento. Nossos especialistas estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudar você a solucionar seus maiores desafios.

Resumo do produto Standard Support

Serviços de segurança

Serviços de segurança

Fique à frente das ciberameaças mais sofisticadas com a ajuda dos nossos especialistas líderes do setor. Fortaleça sua estratégia de segurança com as pessoas, as tecnologias e os processos certos.

Assistência

Security Optimization Assistance

Assistência especializada para otimizar e manter as soluções de segurança em nuvem da Akamai.

Saiba mais
Orientação

Readiness and Response Service

Suporte de consultoria e acesso direto aos centros de comando de operações de segurança da Akamai.

Saiba mais
Gerencie, detecte e responda

Managed Security Service

Gerenciamento, monitoramento e mitigação de segurança em um serviço unificado e totalmente gerenciado.

Saiba mais
Proteção de API

API Security Operationalization & Advisory Services

Proteja APIs e aprimore a postura de segurança de APIs com análises regulares de segurança e mais.

Saiba mais
Otimização

Managed Network Cloud Firewall

Serviço gerenciado para que o Akamai Network Cloud Firewall otimize suas proteções de firewall.

Saiba mais
Monitoramento e teste de API

Managed Service for API Performance

O monitoramento e os testes proativos mantêm suas APIs disponíveis, resilientes e em conformidade.

Saiba mais
API Integrate and Protect

Pacote de serviços Akamai API Security

Uma oferta completa de serviços para fortalecer sua estratégia de segurança de APIs.

Saiba mais
DNS Detect and Respond

Managed Service for Akamai DNS Posture Management

Monitoramento, orientação especializada e responsabilidade para manter a conformidade.

Saiba mais

Akamai Guardicore Segmentation Services

Akamai Guardicore Segmentation Services

Entre em contato com o suporte Guardicore

Serviços profissionais

Engenheiros dedicados trabalham com sua equipe para implementar o que for necessário e fornecer o nível de suporte desejado.

Saiba mais

Planos de suporte

Oferecemos assistência especializada e responsiva tanto no formato de horário comercial limitado ou 24 horas por dia, 7 dias por semana para atender a uma ampla variedade de necessidades.

Saiba mais

Gerente técnico de conta

Um engenheiro designado, integrado à sua equipe, oferece suporte proativo em todos os aspectos da sua implementação.

Saiba mais

Treinamento e certificação

Nosso treinamento prático e certificação aplicada preparam sua equipe-chave para maximizar o valor da sua implantação.

Saiba mais

Serviços de edge

Serviços de edge

Entregue experiências digitais perfeitas, otimizadas para um mundo dinâmico, com a ajuda dos nossos especialistas e da melhor tecnologia da categoria.

Assistência

Plus Service and Support

Assistência especializada para adaptações rápidas, a promoção da adoção de produtos e otimizações regulares.

Saiba mais
Orientação

Advanced Service and Support

Consultoria especializada e suporte para eliminar as lacunas de visibilidade, detectar problemas e otimizar.

Saiba mais
Gerenciamento

Premium Service and Support 3.0

Nível mais alto de serviço: tempo de resposta mais rápido, monitoramento proativo, equipe integrada e muito mais.

Saiba mais

Akamai University

Akamai University: capacitação de clientes

Expanda seu conhecimento sobre as soluções da Akamai, aprenda a otimizar de acordo com o seu ambiente e melhore suas habilidades de configuração por meio de treinamento ao vivo.

Visão geral do programa

Aproveite todo o potencial do seu investimento nas soluções da Akamai com treinamentos conduzidos por instrutores.

Saiba mais

Portfólio de treinamentos

Aprofunde seus conhecimentos em nossas soluções de segurança, entrega de conteúdo e edge computing.

Saiba mais

Calendário de treinamentos

Veja a programação mais recente dos cursos da Akamai University.

Saiba mais

Serviços adicionais

Serviços adicionais

Com visibilidade incomparável e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, os Serviços globais podem ajudar você a obter desempenho, qualidade e disponibilidade superiores em seus serviços diários e eventos de maior visibilidade.

Broadcast Operations Command Center

Transfira o gerenciamento de streaming para nossos especialistas em mídia, geralmente para uma qualidade melhor do que a de transmissão.

Saiba mais

Enhanced Support SLA

Suporte ilimitado 24 horas por dia, 7 dias por semana para resolver problemas de desempenho ou disponibilidade com os serviços da Akamai.

Saiba mais

Event Support

Suporte de prontidão para eventos de mídia de alta visibilidade, lançamentos de jogos e atualizações de software.

Saiba mais

Serviços de computação em nuvem

Serviços de computação em nuvem

Orientamos os clientes durante a jornada na Akamai Cloud, otimizando operações, fornecendo soluções personalizadas e gerenciando a infraestrutura em nuvem.

Enhanced Compute Support

Suporte priorizado para computação em nuvem para respostas e resoluções mais rápidas.

Saiba mais

Enhanced Compute Support with Support Advocacy

Suporte e assistência priorizados para computação em nuvem para resoluções mais rápidas e serviço aprimorado.

Saiba mais

Comprehensive Compute Services

Maximize seu investimento em computação em nuvem com orientação especializada e suporte confiável para cargas de trabalho essenciais.

Saiba mais

Akamai Managed Service for Compute

Concentre-se no sucesso dos negócios enquanto a Akamai gerencia proativamente sua infraestrutura em nuvem.

Saiba mais