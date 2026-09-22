Comunicados à imprensa
Fique por dentro das últimas novidades da Akamai, incluindo lançamentos de produtos, parcerias, clientes e aquisições.
Blog da Akamai
Obtenha insights de especialistas, análises técnicas detalhadas e a nossa visão sobre as últimas tendências do setor, diretamente das principais vozes da Akamai em segurança, nuvem e entrega.
Anúncios de clientes
Descubra como marcas líderes globais contam com as soluções de nuvem e segurança da Akamai para potencializar suas experiências digitais e proteger seus usuários.
Anúncios de parceiros
Conheça nossas alianças estratégicas, as novidades do canal de parceiros e as integrações tecnológicas que impulsionam a inovação em todo o mundo.
Avisos de segurança
Mantenha-se informado com os alertas de segurança da Akamai, incluindo divulgações de vulnerabilidades, atualizações de produtos e orientações para mitigação de riscos, que ajudarão você a avaliar ameaças e proteger seu ambiente.