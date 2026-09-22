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Redação

Descubra como estamos impulsionando e protegendo todas as interações com as mais recentes atualizações corporativas, comunicados da empresa e insights de especialistas.

Comunicados à imprensa

Fique por dentro das últimas novidades da Akamai, incluindo lançamentos de produtos, parcerias, clientes e aquisições.

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Akamai Completes Acquisition of Secure Enterprise Browser Provider LayerX

Akamai Technologies announces the company has completed its acquisition of secure enterprise browser provider and AI usage control leader LayerX.

Cambridge, MA USA Jul 02, 2026
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Akamai Reports First Quarter 2026 Financial Results

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), the cybersecurity and cloud computing company that powers and protects business online, today reported financial results for the first quarter ended March 31, 2026.

Cambridge, MA USA May 07, 2026
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Akamai Reports Fourth Quarter 2025 and Full-year 2025 Financial Results

Akamai Technologies today reported financial results for the fourth quarter and full-year ended December 31, 2025.

Cambridge, MA USA Feb 19, 2026
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Blog da Akamai

Obtenha insights de especialistas, análises técnicas detalhadas e a nossa visão sobre as últimas tendências do setor, diretamente das principais vozes da Akamai em segurança, nuvem e entrega. 

Veja o blog

Além da identidade: gerenciando a empresa agêntica

September 22, 2026Kimberly Gomez

Explore o relatório SOTI da Akamai sobre os riscos da inteligência artificial agêntica. Descubra como os CISOs podem ir além dos controles de identidade para gerenciar comportamentos não humanos e APIs em tempo real.

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O que a IA pode, não pode e não deve fazer

September 21, 2026Tom Leighton

Tom Leighton, CEO da Akamai, fala sobre a necessidade de mecanismos de controle, equilíbrio e segurança para garantir que o uso da IA permaneça sob controle humano.

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Conformidade com a NIS2 na era da inteligência artificial: por que a cibersegurança tradicional não é suficiente

September 09, 2026David Elmaleh

Descubra por que alcançar a conformidade com a NIS2 é mais desafiador na era da IA, quais são os quatro principais desafios que as organizações enfrentam e por que a segmentação é essencial.

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Anúncios de clientes

Descubra como marcas líderes globais contam com as soluções de nuvem e segurança da Akamai para potencializar suas experiências digitais e proteger seus usuários.

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A Miele conta com sua parceria com a Akamai para fornecer a melhor experiência de comércio eletrônico da categoria

Leia como a Miele faz parceria com a Akamai para oferecer a melhor experiência de comércio eletrônico global da categoria com segura garantida usando as principais soluções de CDN, proteção de APIs e gerenciamento de bots.

Germany — Garching Jun 26, 2025
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As principais organizações governamentais da Ucrânia escolhem a Akamai

A Akamai continua a dar suporte ao governo ucraniano em suas iniciativas de proteção da respectiva infraestrutura digital.

United Kingdom — London Oct 25, 2024
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Rai Play oferece uma experiência agradável e segura de visualização da Euro com a ajuda da Akamai

A Akamai ofereceu escala incomparável e entrega confiável para a RAI durante a Eurocopa deste ano.

United Kingdom — London Jul 31, 2024
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Anúncios de parceiros

Conheça nossas alianças estratégicas, as novidades do canal de parceiros e as integrações tecnológicas que impulsionam a inovação em todo o mundo.

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Akamai Technologies Announces Intent to Acquire LayerX, Advancing Its Workforce Security Strategy with AI Usage Control

Akamai announces that it has entered into a definitive agreement to acquire LayerX, a leading provider of browser-based AI usage control and secure enterprise browser (SEB) technology.

Cambridge, MA USA May 14, 2026
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Aumentando o nível das transmissões ao vivo: Akamai e Harmonic trazem fluxos de trabalho de vídeo para a nuvem

A Akamai e a Harmonic apresentaram hoje o Akamai Media Services Live 5 (MSL5) desenvolvido pela Harmonic.

Cambridge, MA USA Sep 12, 2025
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Akamai Adaptive Media Player 2: Bitmovin e a Akamai definem o novo padrão de streaming

A Bitmovin e a Akamai Technologies têm o orgulho de anunciar o próximo lançamento da próxima geração do Akamai Adaptive Media Player (AMP2), desenvolvido pela Bitmovin.

Austria — Vienna Sep 09, 2025
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Avisos de segurança

Mantenha-se informado com os alertas de segurança da Akamai, incluindo divulgações de vulnerabilidades, atualizações de produtos e orientações para mitigação de riscos, que ajudarão você a avaliar ameaças e proteger seu ambiente.

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CVE-2025-54142: HTTP Request Smuggling via OPTIONS + Body

Learn how Akamai InfoSec mitigated CVE-2025-54142 — an HTTP request smuggling vulnerability arising from OPTIONS requests with a body.

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Security Advisory: Multiple Vulnerabilities Fixed in Akamai Guardicore Platform Agent

The latest version of Guardicore Platform Agent (GPA) addresses several security vulnerabilities. All customers are advised to upgrade to version 7.4 or later.

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CVE-2025-32094: Contrabando de solicitações HTTP através de OPTIONS e do uso obsoleto de dobramento de linhas

Em março de 2025, a Akamai recebeu um relatório de recompensa por bugs que identificava uma vulnerabilidade de contrabando de solicitações HTTP, a qual foi rapidamente resolvida para todos os clientes.

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