Na Akamai, trabalhamos juntos com uma busca incansável pela excelência para resolver os desafios mais complexos da internet e para viabilizar e proteger a vida online.
Independentemente do local, da função ou do tempo de casa, mantemos os mais altos padrões. Apoiamo-nos e reconhecemo-nos mutuamente, agimos com urgência e inovamos com atenção aos detalhes.
Nossas decisões baseiam-se em dados, conhecimento especializado, colaboração eficaz e resultados claros. Nós movemos montanhas constantemente, agindo com agilidade e determinação. Criamos o futuro da tecnologia ao abraçar a mudança e utilizar a inteligência artificial de forma estratégica. Combinamos diversas perspectivas e atuamos com integridade em todos os momentos.
É isso que significa trabalhar na Akamai.
Nossa cultura organizacional
Na Akamai, trabalhamos juntos com uma busca incansável pela excelência para resolver os desafios mais complexos da internet e para viabilizar e proteger a vida online.
Os principais valores de nossa equipe global
Veja como construímos confiança, impulsionamos a inovação e oferecemos segurança todos os dias, em qualquer lugar
Benefícios globais
Benefícios para sua saúde, bem-estar, finanças e vida além do trabalho.
Benefícios específicos por país
Além dos nossos benefícios globais, também oferecemos benefícios específicos por região, desenvolvidos para atender às necessidades locais. Selecione sua região abaixo para explorar os benefícios disponíveis para você.
Comunidade
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