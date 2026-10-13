Na Akamai, trabalhamos juntos com uma busca incansável pela excelência para resolver os desafios mais complexos da internet e para viabilizar e proteger a vida online.



Independentemente do local, da função ou do tempo de casa, mantemos os mais altos padrões. Apoiamo-nos e reconhecemo-nos mutuamente, agimos com urgência e inovamos com atenção aos detalhes.



Nossas decisões baseiam-se em dados, conhecimento especializado, colaboração eficaz e resultados claros. Nós movemos montanhas constantemente, agindo com agilidade e determinação. Criamos o futuro da tecnologia ao abraçar a mudança e utilizar a inteligência artificial de forma estratégica. Combinamos diversas perspectivas e atuamos com integridade em todos os momentos.



É isso que significa trabalhar na Akamai.