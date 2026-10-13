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Vida na Akamai

Resolvemos problemas e compartilhamos uma paixão por tecnologia e inovação

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Uma cultura profundamente conectada, impulsionando o mundo com inovação

Um trabalho de qualidade vai além por meio da colaboração. Na Akamai, nosso propósito compartilhado impulsiona a inovação, constantemente ultrapassando os limites do que é possível. Juntos, impulsionamos novas ideias.

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Nossa cultura organizacional

Na Akamai, trabalhamos juntos com uma busca incansável pela excelência para resolver os desafios mais complexos da internet e para viabilizar e proteger a vida online.

Independentemente do local, da função ou do tempo de casa, mantemos os mais altos padrões. Apoiamo-nos e reconhecemo-nos mutuamente, agimos com urgência e inovamos com atenção aos detalhes.

Nossas decisões baseiam-se em dados, conhecimento especializado, colaboração eficaz e resultados claros. Nós movemos montanhas constantemente, agindo com agilidade e determinação. Criamos o futuro da tecnologia ao abraçar a mudança e utilizar a inteligência artificial de forma estratégica. Combinamos diversas perspectivas e atuamos com integridade em todos os momentos.

É isso que significa trabalhar na Akamai.

Os principais valores de nossa equipe global

Veja como construímos confiança, impulsionamos a inovação e oferecemos segurança todos os dias, em qualquer lugar

O cliente em primeiro lugar

Colocamos nossos clientes à frente de tudo o que fazemos. O sucesso deles é o nosso sucesso.

Retribuição

Oferecemos apoio ativo e enriquecimento significativo para as comunidades onde vivemos e trabalhamos.  

Inclusão

Tratamos uns aos outros com respeito e dignidade, valorizando e celebrando a diversidade de pensamentos, ideias e soluções.

Inovação

Desafiamos a nós mesmos a criar novos produtos que entreguem valor real ao cliente e alcancem resultados inéditos.

Integridade e confiança

Conduzimos nossos negócios com o mais alto grau de ética, honestidade e transparência, sempre em benefício do bem comum.

One Akamai

Impulsionamos o sucesso compartilhando habilidades e ideias para criar soluções vantajosas que atendem melhor aos nossos clientes e às nossas equipes.

Aprendizado contínuo

Buscamos oportunidades para aprender, ensinar e aplicar nossas novas habilidades. Nós nos adaptamos às novas tecnologias e assumimos responsabilidade uns com os outros pela adoção de novas formas de trabalhar.

Urgência e persistência

Como Danny Lewin, nosso cofundador, sempre agimos com coragem e um senso de urgência para resolver os problemas mais difíceis.

Benefícios globais

Benefícios para sua saúde, bem-estar, finanças e vida além do trabalho.

Saúde e bem-estar

Mantenha-se saudável com cobertura médica e odontológica (varia de acordo com a localização), vantagens de academia, rastreadores de fitness e mais.

Apoio à saúde mental

Tenha acesso a recursos e programas confidenciais e de apoio à saúde mental que sejam mais importantes para você com a Lyra.

Benefícios para desenvolvimento familiar

Tenha acesso a recursos inclusivos de cuidado para desenvolvimento familiar, hormonal e fértil através do programa Carrot.

Programas de suporte financeiro

Obtenha ferramentas e assistência para gerenciar suas finanças e planejar o seu futuro.

FlexBase: Nosso programa de trabalho flexível

Escolha onde trabalhar — em casa, no escritório ou uma combinação de ambos — com suporte para sua configuração de trabalho ideal.

Programas de suporte jurídico

Tenha acesso a recursos e orientação jurídicos para assuntos pessoais ou profissionais.

Dias de bem-estar

Recarregue as energias com folgas remuneradas para cuidar de sua saúde mental e bem-estar físico.

Dias de voluntariado

Tire folgas remuneradas para fazer trabalho voluntário nas causas e comunidades que mais importam para você.

Mobilidade que permite flexibilidade

Tenha a possibilidade de trabalhar remotamente a curto prazo em locais globais aprovados de acordo com nossa Política de Trabalho Remoto Temporário.

Benefícios específicos por país

Além dos nossos benefícios globais, também oferecemos benefícios específicos por região, desenvolvidos para atender às necessidades locais. Selecione sua região abaixo para explorar os benefícios disponíveis para você.

Costa Rica

Descubra os benefícios

Índia

Descubra os benefícios

Israel

Descubra os benefícios

Japão

Descubra os benefícios

Polônia

Descubra os benefícios

Estados Unidos

Descubra os benefícios

Comunidade

Encontre seu caminho, desenvolva suas habilidades e prospere em uma comunidade ao longo de toda a sua jornada de carreira

Akamai tech professionals collaborating in a workspace highlighting community and career opportunities

Carreiras profissionais

Aprimore suas habilidades e assuma desafios ao ajudar a melhorar a vida de bilhões de pessoas, trilhões de vezes por dia.  

Explore as carreiras
Akamai early career professionals collaborating in a workspace highlighting community and careers

Carreiras iniciantes

Saia na frente com as ferramentas para explorar, criar e prosperar em uma comunidade global que abraça novas ideias.  

Explore as carreiras iniciantes
Akamai employees collaborating in a workspace highlighting Employee Resource Groups and community

Nossos Grupos de Recursos para Funcionários (ERGs)

Junte-se a uma comunidade diversificada e inclusiva onde cada perspectiva é importante e podemos realmente inovar juntos.  

Explore os ERGs

Conheça a opinião de nossos funcionários

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